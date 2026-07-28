Începe era Zidane Fostul antrenor al lui Real Madrid, numit selecționerul naționalei Franței în locul lui Didier Deschamps
ZInedine Zidane. Foto: Imago
Campionate

Începe era Zidane Fostul antrenor al lui Real Madrid, numit selecționerul naționalei Franței în locul lui Didier Deschamps

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 13:23
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 13:33
  • Zinedine Zidane (54 de ani) a fost numit selecționerul Franței, în locul lui Didier Deschamps.
  • Federația Franceză de Fotbal a anunțat că fostul antrenor al lui Real Madrid a semnat un contract valabil pentru următorii patru ani, până la Campionatul Mondial din 2030.
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Franța a terminat pe locul patru la Campionatul Mondial din 2026, după ce a pierdut semifinala cu Spania, scor 0-2, și finala mică împotriva Angliei, scor 4-6.

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Zinedine Zidane este noul selecționer al Franței

Noul selecționer, care a fost liber de contract timp de cinci ani, își va începe oficial mandatul pe 1 august.

Componența staffului său va fi anunțată la începutul lunii septembrie, conform unui comunicat emis de Federația Franceză de Fotbal.

„Am spus-o de multe ori: nu există nimic mai presus de naționala Franței. Este, așadar, o mare bucurie și, evident, o mare mândrie să devin selecționerul acestei echipe.

Este și o responsabilitate. Vreau să le mulțumesc președintelui Philippe Diallo, Comitetului Executiv și Federației Franceze de Fotbal pentru încrederea acordată.

Mă gândesc astăzi și la toți antrenorii care au contribuit la formarea mea. Nu mai este nevoie să spun că am ambiții foarte mari pentru naționala Franței”, a declarat Zidane.

14 ani
a stat Didier Deschamps pe banca Franței, înainte ca Zinedine Zidane să îi preia locul

Zinedine Zidane va debuta pe banca Franței în luna septembrie, în Liga Națiunilor. „Cocoșii Galici” sunt în grupă cu Italia, Belgia și Turcia.

  • 25 septembrie 2026: Turcia - Franța
  • 28 septembrie 2026: Belgia - Franța
  • 2 octombrie 2026: Franța - Italia
  • 5 octombrie 2026: Franța - Belgia
  • 12 noiembrie 2026: Italia - Franța
  • 15 noiembrie 2026: Franța - Turcia

După retragere, Zidane a antrenat doar la Real Madrid, între 2013 și 2016 la echipa a doua, apoi a avut două mandate la prima echipă, 2016-2018 și 2019-2021.

A câștigat două titluri, două Supercupe, două Supercupe ale Europei, de două ori Mondialul Cluburilor și trei Champions League la rând.

31 de goluri
în 108 meciuri are Zidane la naționala Franței, alături de care a câștigat CM 1998 și Euro 2000

Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, a subliniat că fostul mare internațional preia o echipă cu ambiții.

„Numirea lui Zinédine Zidane la conducerea echipei naționale a Franței reprezintă o imensă mândrie pentru Federația Franceză de Fotbal.

Ea marchează întâlnirea dintre o legendă din istoria Franței, devenită unul dintre cei mai titrați și respectați antrenori ai generației sale, și o echipă națională cu un potențial rar, motivată de cele mai mari ambiții.

Parcursul excepțional al lui Zinedine Zidane este construit pe talent, muncă, modestie și excelență. Sunt valori împărtășite de echipa Franței și pe care vrem să le promovăm împreună, cu ambiție, în următorii patru ani”, a spus acesta.

1,59 miliarde de euro
valorează lotul naționalei Franței, potrivit Transfermarkt. Kylian Mbappe este cel mai bine cotat jucător, la 200 de milioane de euro

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