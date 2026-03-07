„România nu duce lipsă de șmecheri” Mihăiță Pleșan, răspuns exploziv pentru Mihai Stoica:  „Poate fi o lecție de umilință”

Mihăiță Pleșan (43 de ani), fost fotbalist și actual impresar, i-a răspuns lui Mihai Stoica (60 de ani).

După ce Mihăiță Pleșan a declarat că a propus de-a lungul timpului mai mulți jucători celor de la FCSB, președintele consiliului de administrație al grupării bucureștene i-a răspuns printr-o postare pe Facebook.

Pleșan declarase că le-a propus celor de la FCSB doi jucători: Raul Florucz și Carlos Mora. Mihai Stoica a publicat ulterior numele jucătorilor recomandați de Mihăiță Pleșan, iar Florucz și Mora nu se aflau pe listă.

Mihăiță Pleșan i-a răspuns lui Mihai Stoica

Impresarul susține că Mihai Stoica nu a luat în calcul propunerile pe care i le-a făcut, astfel că a discutat despre anumiți jucători cu alte persoane din staff-ul FCSB-ului. Acesta ar fi și fost motivul pentru care propunerile legate de Mora și Florucz nu ar fi ajuns și la Mihai Stoica.

„Nu mi-aș fi dorit să ajungem aici, dar poate fi o lecție de umilință pentru cei obișnuiți să spună ce vor, când vor, fără repercusiuni. Ori România duce lipsa de orice, dar de șmecheri, nu.

Referitor la comentariile domnului Mihai «Meme» Stoica, care s-a simțit vizat de declarațiile mele din emisiunea de la Fanatik, fac următoarele precizări:

De-a lungul timpului (recte, ultimii 2-3 ani), am propus un număr însemnat de jucători unui număr la fel de însemnat de echipe - atât din Liga Întâi, cat și din alte campionate profesioniste de fotbal din întreaga lume. Am deci suficientă «cazuistică» pentru a compara cu ce am văzut în relația cu clubul FCSB.

Evident că, printre multele cluburi la care fac referire în paragraful anterior, se numără și FCSB, reprezentat de Mihai «Meme» Stoica.

Domnia sa a primit, precum alți președinți din România, un număr de jucători din partea mea, cu titlu de oportunitate. I-a numit el pe o parte în deja celebra postare”, a postat Mihăiță Pleșan, pe Facebook

Mihăiță Pleșan: „Înainte să dea lecții de transparență ar trebui să facă asta”

În continuarea răspunsului său, Mihăiță Pleșan a vorbit despre lipsa de interes arătată de conducătorul de la FCSB impresarilor.

„Ce uită să menționeze Mihai «Meme» Stoica este că, dacă ar fi avut interesul să revină cu feedback privitor la jucătorii pe care i-am propus, fotbaliști de valorea lui Mora, Maldonado, Florucz, Paradella etc., ar fi putut, bine merci, să ajungă și la FCSB.

Lipsa de interes din partea domniei sale m-a determinat, evident, să încerc să iau legătură cu alte persoane din cadrul organizației FCSB, pe care n-am să le numesc, din respect pentru domniile lor.

Din acest motiv poate domnul Mihai «Meme» Stoica nu este la curent cu toate oportunitățile care au fost prezentate echipei pe care o conduce.

Așadar, înainte să iasă să dea lecții de transparență pe Facebook, domnul Mihai «Meme» Stoica ar trebui să:

1. acorde mai mult interes față de oportunitățile propuse de impresari și să nu mai pună atât de mult preț pe «paternitatea» propunerilor;

2. să discute mai mult cu echipa, pentru că, așa cum am precizat mai sus, lipsa lui de interes m-a determinat să contactez alți colegi care, pesemne, nu i-au transmis și domniei sale propunerile mele- multe dintre acestea care au confirmat la alte echipe, fie în Liga 1, fie înafara acesteia”, a continuat Mihăiță Pleșan.

Mihăiță Pleșan: „Dacă și-ar fi arătat interesul pentru dialog, Mora ar fi putut ajunge la FCSB”

„Repet, nu mi-aș fi dorit să ajungem aici. În spiritul transparenței depline, nu i l-am propus pe Mora direct domnului Mihai «Meme» Stoica. Așa este. Alături de partenerii mei, analizăm, evaluăm și propunem sute de jucători în fiecare perioadă de marcato.

Tocmai din acest motiv aducem constant plusvaloare echipelor cu care lucram- pentru că tratăm acest proces extrem de responsabil. Dar asta nu înseamnă că, dacă și-ar fi arătat interesul pentru dialog, Mora n-ar fi putut ajunge, teoretic, la FCSB . Așa cum ar fi putut ajunge și Maldonado, Florucz...

Ne dorim un fotbal de calitate care să-i merite pe milioanele de români care respiră acest minunat fenomen. Pentru asta, însă, avem nevoie de profesioniști. Pentru că, precum în politică și în multe alte domenii din țară noastră, amatorismul și reaua-credință ne țin pe loc și nu fac cinste țării minunate care ar putea fi România.

Am oferit o reacție pe acest subiect astăzi, celor de la Prosport. Am simțit însă nevoia să fac și aceste precizări aici, pentru voi, cei care mă urmăriți, pe mine și activitatea mea.

Nu creez războaie. Interesul, obligația mea, este să cresc nivelul fotbalului românesc. Dacă am înțelege cu toții, cei din interiorul fenomenului, acest lucru, poate acum am fi altundeva”, a conchis Pleșan.

Ce scrisese Mihai Stoica pe Facebook

„Domnul Mihăiță Păunel Pleșan mi-a propus următorii jucători :

Moha Moukhliss Indrit Tuci Alexis Gamboa Darick Kobie Morris

Despre Raul Florucz am vorbit cu Zvonko Milojkovic, dar suma de transfer era mare (a plecat pe 5M în Belgia). Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni.

Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”, a scris Mihai Stoica, după ce a văzut declarațiile lui Pleșan.

Cine sunt cei 4 jucători care ar fi fost propuși de Pleșan:

Moha Moukhliss (mijlocaș, 26 de ani, Spania): A fost crescut de Real Madrid, are 1,69m și a jucat până în 2025 doar în ligile inferioare din Spania. Acum se află în liga secundă din Portugalia, la Vizela.

(mijlocaș, 26 de ani, Spania): A fost crescut de Real Madrid, are 1,69m și a jucat până în 2025 doar în ligile inferioare din Spania. Acum se află în liga secundă din Portugalia, la Vizela. Indrit Tuci (fundaș, 25 de ani, Albania): A evoluat la Lokomotiva Zagreb până în 2024 când a fost cumpărat de Sparta Praga. E împrumutat în acest sezon în Turcia, la Kayserispor. Are 5 selecții la naționala Albaniei.

(fundaș, 25 de ani, Albania): A evoluat la Lokomotiva Zagreb până în 2024 când a fost cumpărat de Sparta Praga. E împrumutat în acest sezon în Turcia, la Kayserispor. Are 5 selecții la naționala Albaniei. Alexis Gomboa (fundaș, 26 de ani, Costa Rica): A rezistat doar doi ani în Europa, la Beveren, evoluând în rest doar în țara natală. Are un gol și 13 meciuri pentru Costa Rica.

(fundaș, 26 de ani, Costa Rica): A rezistat doar doi ani în Europa, la Beveren, evoluând în rest doar în țara natală. Are un gol și 13 meciuri pentru Costa Rica. Darick Kobie Morris (fundaș, 30 de ani, SUA): Crescut de Dinamo Zagreb, unde a prins doar două meciuri. A evoluat apoi la echipe mediocre din Balcani, Domzale, Tuzla City și Mura, până să prindă în urmă cu doi ani un transfer în China, la Meizhou Hakka. A revenit în iarnă în Europa, la Zrinjski.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport