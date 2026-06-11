Ratează Mondialul! Naționala nevoită să scoată din lot doi jucători importanți, înaintea debutului cu Brazilia la CM 2026

Maroc a pierdut doi jucători importanți înaintea debutului la Campionatul Mondial.

Abde Ezzalzouli (24 de ani), extrema lui Real Betis, și Nayef Aguerd (30 de ani), fundașul lui Marseille, au fost scoși din lot din cauza accidentărilor.

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Ezzalzouli s-a accidentat la genunchiul drept în amicalul cu Norvegia, încheiat 1-1, după un duel în care coechipierul său Chadi Riad a căzut peste el.

Maroc i-a scos din lot pe Abde Ezzalzouli și Nayef Aguerd înaintea debutului cu Brazilia la CM 2026

Inițial, marocanii au sperat că jucătorul va putea rămâne în lot și ar putea fi recuperat pentru fazele eliminatorii, însă rezultatele ultimelor investigații au schimbat planurile, conform mundodeportivo.com.

După lovitura suferită recent, fotbalistul ar putea lipsi între patru și șase săptămâni.

Pentru Maroc, absența lui Abde este una semnificativă. Fost jucător la Barcelona, Ezzalzouli a bifat 128 de meciuri pentru Betis, în care a marcat 29 de goluri și a dat 18 pase decisive.

Fotbalistul era văzut drept una dintre variantele principale pentru banda stângă, în echipa care încearcă să repete parcursul excelent de la Mondialul din 2022, când a ajuns până în semifinale.

Pe lângă Abde Ezzalzouli, selecționata marocană l-a pierdut și pe Nayef Aguerd. Fundașul central nu a mai jucat din martie, după o problemă la zona inghinală, agravată de o fractură la osul pubian, conform reuters.com.

Deși fusese inclus inițial în lot, sperându-se într-o recuperare la timp, Maroc a decis, în cele din urmă, să renunțe la el.

Ezzalzouli și Aguerd vor fi înlocuiți de Amine Sbai, atacantul celor de la Angers, și Marwane Saadane, fundașul lui Al Fateh, din Arabia Saudită. Ambii se aflau deja alături de lotul Marocului în Statele Unite.

Maroc debutează la Cupa Mondială împotriva Braziliei, pe 14 iunie, de la ora 01:00. Din grupa marocanilor mai fac parte Scoția și Haiti.

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