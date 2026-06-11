Spania, serie-record înainte de CM Naționala lui De la Fuente a reușit ce nicio altă generație iberică nu a mai făcut înaintea unui Mondial

Spania intră la Cupa Mondială cu o serie cum nu a mai avut înaintea niciunei ediții: 30 de meciuri consecutive fără înfrângere!

Naționala lui Luis de la Fuente (64 de ani) și-a încheiat pregătirea cu o victorie contra Peru, scor 3-1, la Puebla, în Mexic.

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Mikel Oyarzabal a deschis scorul încă din minutul 2, Pedri a majorat avantajul în minutul 32, iar ibericii au ajuns la 3-0 după o fază în care portarul Pedro Gallese a trimis mingea în propria poartă, în minutul 53. Peru a redus diferența în partea a doua, prin Jairo Velez, în minutul 66.

Spania intră la Mondial cu o serie istorică

Succesul a dus seria Spaniei la 30 de partide fără eșec. Ultima înfrângere a venit în martie 2024, într-un amical pierdut în fața Columbiei, scor 0-1.

Seria actuală este cea mai lungă cu care Spania a ajuns vreodată la o Cupă Mondială, conform marca.com.

În 2018, echipa condusă atunci de Julen Lopetegui venea după 20 de meciuri fără înfrângere, dar totul s-a dat peste cap chiar înainte de start, când selecționerul a fost demis după anunțul că va prelua Real Madrid.

Nici măcar generația care a câștigat Cupa Mondială în 2010 nu a intrat în turneu cu o serie la fel de lungă. Echipa lui Vicente del Bosque avea 12 meciuri fără înfrângere înaintea Mondialului din Africa de Sud, dar a început competiția cu un eșec surprinzător în fața Elveției (0-1).

FOTO: Golul marcat de Oyarzabal după doar două minute din partida cu Peru

Ibericii au mai avut un eșec în această perioadă, dar doar la penalty-uri.

Finala Nations League cu Portugalia, disputată pe 8 iunie 2025, s-a încheiat 2-2 după 120 de minute, astfel că în bilanțul clasic partida este considerată remiză.

Portugalia a câștigat însă trofeul după 5-3 la loviturile de departajare.

Luis de la Fuente: „Nu fugim de cuvântul favorită”

Spania este privită ca una dintre favoritele turneului, mai ales după titlul european câștigat în 2024 și după seria de rezultate din ultimii doi ani.

Luis de la Fuente nu se teme de acest statut, dar încearcă să păstreze discursul echilibrat.

„Nu fugim de cuvântul favorită, ni l-am câștigat. Dar asta nu garantează nimic”, a spus selecționerul Spaniei, citat de presa iberică.

Primul meci al Spaniei la Cupa Mondială va fi contra Capului Verde, pe 15 iunie, de la ora 19:00.

Ibericii fac parte din Grupa H, în care mai sunt Arabia Saudită și Uruguay.

Seriile Spaniei fără înfrângere înaintea fiecărui Mondial:

1934 - 4 meciuri

1950 - 4 meciuri

1962 - 7 meciuri

1966 - 1 meci

1978 - 7 meciuri

1982 - 7 meciuri

1986 - 8 meciuri

1990 - 1 meci

1994 - 2 meciuri

1998 - 2 meciuri

2002 - 1 meci

2006 - 22 de meciuri

2010 - 12 meciuri

2014 - 10 meciuri

2018 - 20 de meciuri

2022 - 2 meciuri

2026 - 30 de meciuri

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