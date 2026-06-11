Spania, serie-record înainte de CM Naționala lui De la Fuente a reușit ce nicio altă generație iberică nu a mai făcut înaintea unui Mondial +25 foto
Spania - Franța/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Spania, serie-record înainte de CM Naționala lui De la Fuente a reușit ce nicio altă generație iberică nu a mai făcut înaintea unui Mondial

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 13:13
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 13:17
  • Spania intră la Cupa Mondială cu o serie cum nu a mai avut înaintea niciunei ediții: 30 de meciuri consecutive fără înfrângere!
  • Naționala lui Luis de la Fuente (64 de ani) și-a încheiat pregătirea cu o victorie contra Peru, scor 3-1, la Puebla, în Mexic.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mikel Oyarzabal a deschis scorul încă din minutul 2, Pedri a majorat avantajul în minutul 32, iar ibericii au ajuns la 3-0 după o fază în care portarul Pedro Gallese a trimis mingea în propria poartă, în minutul 53. Peru a redus diferența în partea a doua, prin Jairo Velez, în minutul 66.

Finală NBA de poveste New York Knicks a revenit de la -29 de puncte și a marcat coșul decisiv cu 1,2 secunde înainte de final!
Citește și
Finală NBA de poveste New York Knicks a revenit de la -29 de puncte și a marcat coșul decisiv cu 1,2 secunde înainte de final!
Citește mai mult
Finală NBA de poveste New York Knicks a revenit de la -29 de puncte și a marcat coșul decisiv cu 1,2 secunde înainte de final!

Spania intră la Mondial cu o serie istorică

Succesul a dus seria Spaniei la 30 de partide fără eșec. Ultima înfrângere a venit în martie 2024, într-un amical pierdut în fața Columbiei, scor 0-1.

Seria actuală este cea mai lungă cu care Spania a ajuns vreodată la o Cupă Mondială, conform marca.com.

În 2018, echipa condusă atunci de Julen Lopetegui venea după 20 de meciuri fără înfrângere, dar totul s-a dat peste cap chiar înainte de start, când selecționerul a fost demis după anunțul că va prelua Real Madrid.

Nici măcar generația care a câștigat Cupa Mondială în 2010 nu a intrat în turneu cu o serie la fel de lungă. Echipa lui Vicente del Bosque avea 12 meciuri fără înfrângere înaintea Mondialului din Africa de Sud, dar a început competiția cu un eșec surprinzător în fața Elveției (0-1).

FOTO: Golul marcat de Oyarzabal după doar două minute din partida cu Peru

Galerie foto (25 imagini)

Oyarzabal marchează după doar două minute în meciul Spania - Peru, scor 3-1. Foto: captură Prima Sport Oyarzabal marchează după doar două minute în meciul Spania - Peru, scor 3-1. Foto: captură Prima Sport Oyarzabal marchează după doar două minute în meciul Spania - Peru, scor 3-1. Foto: captură Prima Sport Oyarzabal marchează după doar două minute în meciul Spania - Peru, scor 3-1. Foto: captură Prima Sport Oyarzabal marchează după doar două minute în meciul Spania - Peru, scor 3-1. Foto: captură Prima Sport
+25 Foto
labels.photo-gallery

Ibericii au mai avut un eșec în această perioadă, dar doar la penalty-uri.

Finala Nations League cu Portugalia, disputată pe 8 iunie 2025, s-a încheiat 2-2 după 120 de minute, astfel că în bilanțul clasic partida este considerată remiză.

Portugalia a câștigat însă trofeul după 5-3 la loviturile de departajare.

Luis de la Fuente: „Nu fugim de cuvântul favorită”

Spania este privită ca una dintre favoritele turneului, mai ales după titlul european câștigat în 2024 și după seria de rezultate din ultimii doi ani.

Luis de la Fuente nu se teme de acest statut, dar încearcă să păstreze discursul echilibrat.

Nu fugim de cuvântul favorită, ni l-am câștigat. Dar asta nu garantează nimic”, a spus selecționerul Spaniei, citat de presa iberică.

Primul meci al Spaniei la Cupa Mondială va fi contra Capului Verde, pe 15 iunie, de la ora 19:00.

Ibericii fac parte din Grupa H, în care mai sunt Arabia Saudită și Uruguay.

Seriile Spaniei fără înfrângere înaintea fiecărui Mondial:

  • 1934 - 4 meciuri
  • 1950 - 4 meciuri
  • 1962 - 7 meciuri
  • 1966 - 1 meci
  • 1978 - 7 meciuri
  • 1982 - 7 meciuri
  • 1986 - 8 meciuri
  • 1990 - 1 meci
  • 1994 - 2 meciuri
  • 1998 - 2 meciuri
  • 2002 - 1 meci
  • 2006 - 22 de meciuri
  • 2010 - 12 meciuri
  • 2014 - 10 meciuri
  • 2018 - 20 de meciuri
  • 2022 - 2 meciuri
  • 2026 - 30 de meciuri

Citește și

Anglia se inspiră din NBA Tuchel transformă pauzele de apă în arme tactice la Campionatul Mondial: „Există un set de scheme pe care îl învățăm”
Campionatul Mondial
11:53
Anglia se inspiră din NBA Tuchel transformă pauzele de apă în arme tactice la Campionatul Mondial: „Există un set de scheme pe care îl învățăm”
Citește mai mult
Anglia se inspiră din NBA Tuchel transformă pauzele de apă în arme tactice la Campionatul Mondial: „Există un set de scheme pe care îl învățăm”
Meciuri de peste 4 ore la Mondial?! Cum arată protocolul FIFA și al autorităților din SUA și Mexic pentru partidele de la CM 2026
Campionatul Mondial
11:45
Meciuri de peste 4 ore la Mondial?! Cum arată protocolul FIFA și al autorităților din SUA și Mexic pentru partidele de la CM 2026
Citește mai mult
Meciuri de peste 4 ore la Mondial?! Cum arată protocolul FIFA și al autorităților din SUA și Mexic pentru partidele de la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
Campionatul Mondial spania record peru luis de la fuente
Știrile zilei din sport
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
10:28
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Campionatul Mondial
12:39
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Citește mai mult
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Campionatul Mondial
12:26
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Citește mai mult
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Campionatul Mondial
11:57
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
15:53
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
14:48
Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
14:27
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Top stiri
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Campionatul Mondial
11:17
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Citește mai mult
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
Campionate
11:28
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
Campionatul Mondial
10:51
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
Citește mai mult
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"
B365
06:09
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"
Citește mai mult
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 24 rapid 3 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
12.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share