Gianni Infantino, președintele FIFA, s-a referit la jucătorii Iranului în conferința de miercuri: „Le-aș fi condus autobuzul până aici”.

Avertismentul autorităților de la Teheran pentru meciurile naționalei lui Amir Ghalenoei.

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Declanșat pe 28 februarie, după primele bombardamente lansate de alianța SUA-Israel, războiul din Iran continuă.

Totuși, naționala țării atacate va juca la Campionatul Mondial, deși participarea sa a fost mult timp incertă.

Iran, la Mondial. În SUA, doar pentru meciuri. Obligat să se întoarcă în Mexic

Nu va locui însă pe teritoriul american. Selecționata lui Amir Ghalenoei și-a mutat cantonamentul (stabilit inițial în Statele Unite) în Mexic, la Tijuana, orașul de la graniță.

Va juca toate cele trei meciuri din grupă în SUA și nu va putea sta peste noapte acolo. Va veni în ziua partidei și se va întoarce la Tijuana imediat după joc.

Portarul iranian Alireza Beiranvand, 33 de ani, la sosirea pe aeroportul din Tijuana alături de coechipieri. Foto: Imago

În „16-imi”, este posibilă o confruntare Iran - SUA, la Dallas, pe 3 iulie. Cu o zi înaintea sărbătorii naționale americane.

Infantino: „Nu văd cine altcineva ar fi putut garanta că Iranul va putea veni”

Gianni Infantino, președintele FIFA, a vorbit și despre Iran la conferința organizată miercuri, în Mexico City.

„Sunt foarte fericit, am fost să văd echipa iraniană în Turcia, în martie. Oamenii spuneau că Iran nu va putea participa la Mondial.

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Le-am promis că vor veni și că, dacă va fi nevoie, voi lua autobuzul și îi voi aduce aici. M-aș fi dus la Teheran să-i iau! Răspunsul lor a fost: «Vom lua autobuzul și vom veni singuri, dacă va fi nevoie. Ne-am calificat și vrem să jucăm»”, a declarat Infantino.

Șeful FIFA a reliefat rolul avut de el.

Acesta este spiritul fotbalului. Există provocări, nu e ușor, dar nu văd cine altcineva ar fi putut garanta, în aceste circumstanțe asupra cărora nu aveam niciun control, că Iranul va putea veni să joace Gianni Infantino, președintele FIFA

A încheiat subiectul optimist: „Când va juca Iran, stadionul va fi plin și sper că va fi o atmosferă fantastică, pentru că acesta este fotbalul. Înseamnă să uiți de griji și să te concentrezi asupra meciului. Sunt mândru de munca echipei mele”.

Avertismentul Iranului: va refuza să mai joace la Mondial!

Iranul amenință însă că va întrerupe partidele și va refuza să mai joace dacă pe stadioanele Mondialului vor fi steaguri neautorizate sau mesaje anti-Iran, potrivit The Guardian, preluând informații din presa de la Teheran.

„Am informat FIFA că, în cazul în care vor fi aduse steaguri neoficiale sau vor fi scandate sloganuri împotriva naționalei pe arenele turneului final, managerul echipei va fi responsabil pentru oprirea meciului” , a avertizat ministrul sportului iranian, Ahmad Donyamali.

„Am fost asigurați că nu vor avea loc incidente perturbatoare pe stadion în timpul meciului împotriva Egiptului”. Pe 26 iunie, Iran are ultimul duel al grupei G la Seattle, cu Egipt.

The Guardian a amintit că și federația iraniană, și cea egipteană au cerut ca FIFA să interzică orice activitate legată de LGBTQ+ în timpul partidei directe.

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