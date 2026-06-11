Nu sunt de vânzare Anunț categoric despre doi mijlocași de la PSG
Joao Neves și Vitinha/ Foto: IMAGO
Campionate

Nu sunt de vânzare Anunț categoric despre doi mijlocași de la PSG

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 13:06
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 13:08
  • Jorge Mendes (60 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți impresari din fotbalul mondial, a anunțat că Vitinha (26 de ani) și Joao Neves (21 de ani) nu o vor părăsi pe PSG.
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Indispensabili pentru PSG, care a cucerit pentru al doilea sezon consecutiv trofeul Ligii Campionilor, cei doi mijlocași portughezi au fost asociați cu o posibilă mutare la Real Madrid în această vară.

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Vitinha și Joao Neves rămân la PSG

Jorge Mendes, cel care îl reprezintă atât pe Vitinha, cât și pe Joao Neves, a fost clar în ceea ce privește situația acestora.

„Nu a fost nicio discuție despre Vitinha și Joao Neves.

Sunt indispensabili pentru Paris Saint-Germain și sunt foarte, foarte fericiți la PSG. Vor continua să adune trofee”, a declarat Jorge Mendes, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

2029
este anul în care actuala înțelegere a lui Vitinha și Joao Neves cu PSG expiră

În ultimele luni, presa internațională a scris despre interesul lui Real Madrid pentru mai mulți jucători, printre care s-au vehiculat și numele celor doi portughezi de la PSG.

Până la urmă, Florentino Perez a decis să facă o ofertă de 150 de milioane de euro pentru un atacant, mai exact, Julian Alvarez, de la Atletico, dar propunerea a fost refuzată.

Vitinha și Joao Neves, în lotul Portugaliei pentru CM 2026

Vitinha și Joao Neves vin după un sezon excepțional la PSG și se concentrează acum pe Campionatul Mondial.

  • Portari: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Jose Sa (Wolves) și Ricardo Velho (Genclerbirligi)
  • Fundași: Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Matheus Nunes (Manchester City) și Nelson Semedo (Fenerbahce)
  • Mijlocași: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Rúben Neves (Al-Hilal) și Samu Costa (Mallorca)
  • Atacanți: Francisco Trincao (Sporting), Rafael Leao (AC Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Joao Félix (Al Nassr), Pedro Neto Chelsea, Francisco Conceiçao (Juventus) și Goncalo Guedes (Real Sociedad)

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