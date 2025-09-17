„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației

- Abdellah Zoubir a debutat în faza principală de Champions League la aproape 34 de ani.
- Fost la Petrolul, respingând varianta FCSB, francezul a ales Lens, unde a intrat în conflict cu ultrașii, și a ajuns în cele din urmă la Qarabag, în 2018.
- După opt ani și 38 de meciuri în tururile preliminare ale Ligii, a fost căpitanul revelației azere la 3-2 cu Benfica, la Lisabona.
Pentru Abdellah Zoubir, visul se împlinește târziu, spre sfârșitul carierei, la 33 de ani și 10 luni. Francezul de origine marocană a insistat la Qarabag până când l-a împlinit.
„Vă puteți imagina, să descopăr Liga Campionilor la aproape 34 de ani? În urmă cu zece ani, aș fi râs de acest gând”, le-a spus extrema reporterilor de la L’Equipe.
Prietenii lui Zoubir: «Ești nebun! Ai 23 de ani. N-ai ce să faci în România!»”
Exact atunci, în vara lui 2015, a plecat de la Istres și a semnat cu Petrolul.
Nu știa prea multe nici despre club, nici despre țară. „Înainte să ajung în România, prietenii mi-au zis: «Ești nebun! Ai 23 de ani. N-ai ce să faci acolo!»”, a povestit el în presa franceză.
A impresionat în Liga 1, dar nu a rămas decât un sezon.
În iunie 2016, a devenit liber de contract, după ce a făcut memoriu la FRF, Petrolul intrând în faliment.
FCSB i-a făcut ofertă, Dinamo îl voia. Le-a refuzat pe ambele și s-a întors acasă, preferând liga secundă franceză, la Lens.
Zoubir, conflict cu ultras: „Băieți, vreți război? Facem gherilă!”
Doi ani a jucat pentru Lens. S-a terminat rău, în conflict cu ultrașii „Sang et Or”.
Contestat de extremiști, le-a răspuns și mai agresiv: „Dacă aș avea un kalașnikov, v-aș rade pe toți! Oricum nu-mi pasă de Lens, e doar o rampă de lansare în carieră.
Băieți, vreți război? Nicio grijă! Veniți 50, îmi aduc și eu 50 și facem gherilă!”.
A fost forțat să părăsească nordul Franței, deși era aproape de orașul natal, Lille.
Zoubir e căpitanul revelației Ligii: Qarabag
Și-a continuat aventura în îndepărtatul Azerbaidjan. Qarabag tocmai debutase în grupele Ligii Campionilor în sezonul precedent, 2017-2018.
Spera să evolueze și el imediat în Champions, „era visul copilăriei mele”, însă a așteptat mult să vadă visul realitate.
Acum, opt ani mai târziu, după ce a eșuat de șase ori la porțile CL, Zoubir e căpitanul lui Qarabag și tocmai a descoperit adevărata Ligă.
Numărul 10 a înscris golul decisiv al calificării cu Ferencvaros, 3-1 și 2-3 în play-off, și a condus echipa azeră spre o mare performanță la Lisabona.
De la 0-2 după un sfert de oră la 3-2 la final. Și el i-a oferit assistul lui Kashchuk. Pentru golul victoriei.
Cu Zoubir, Qarabag e revelația primei etape de Champions!
Vom primi Chelsea acasă și vom înfrunta Liverpool pe Anfield, este incredibil. Nu vom fi favoriți nicăieri, dar vom încerca să câștigăm cât mai multe puncte Abdellah Zoubir, extremă Qarabag