Jucătorii FCSB au ratat și în acest sezon calificarea în faza principală a Ligii Campionilor Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 18:37
  • Faza principală de Liga Campionilor demarează marți seară.
  • Trei dintre echipele calificate au loturi cu o cotă mai mică decât FCSB.
  • La polul opus, cele mai importante șapte formații reprezintă împreună 45% din totalul valorii celor 36 de participante!

Astăzi, 16 septembrie, începe faza principală de Champions League (transmisă de Digi și Prima), cel mai așteptat moment al sezonului, ziua în care pornește fotbalul de maximă performanță.

Liga nu este însă doar competiția bogaților nici după modificarea radicală a formatului, anul trecut, de la grupe de câte patru echipe la o uriașă grupă comună, cu toate cele 36 de cluburi implicate, fiecare având opt meciuri cu opt adversare diferite.

FCSB valorează de trei ori mai mult decât o echipă calificată în Liga Campionilor

Este și un turneu al marilor contraste. În care ar fi putut pătrunde și FCSB în acest sezon, dar nu a făcut-o.

Au reușit să se califice formații cu loturi mai slab cotate decât cel al campioanei Ligii 1.

  • Kairat (Kazahstan) - 13 milioane de euro. 
  • Qarabag (Azerbaidjan) - 24 de milioane. 
  • Pafos (Cipru) - 24 de milioane. 
48,43 milioane de euro
valorează lotul lui FCSB, potrivit Transfermarkt

Dublu față de Qarabag și Pafos, de peste trei ori mai mult decât Kairat.

Șapte echipe au loturi cât 45% din cota totală a celor 36 de participante în Ligă

La polul opus, șapte echipe au vestiare care depășesc miliardul de euro.

Două din Spania (Real Madrid - 1,4 miliarde; Barcelona - 1,11), patru din Anglia (Arsenal - 1,33; Manchester City - 1,23; Liverpool - 1,12; Chelsea - 1,08) și una din Franța, deținătoarea trofeului (PSG - 1,07).

Numai ele valorează împreună 8,34 de miliarde, ceea ce înseamnă 45,5% din totalul celor 36 de cluburi participante.

18,34 miliarde de euro
este cota loturilor celor 36 de formații calificate la faza principală a Ligii 2025-2026

În același timp, zece dintre echipe nu ating miliardul nici adunate!

Liga marilor bonusuri: fiecare echipă din faza principală ia 18,62 milioane

Premiile oferite de UEFA au crescut. Suma totală oferită de forul continental pentru întreaga competiție este de 2,458 miliarde de euro.

Fiecare dintre cele 36 de echipe primește numai pentru calificarea în faza principală 18,62 de milioane.

2,1 milioane de euro
este bonusul UEFA pentru o victorie în faza principală. Egalul e răsplătit cu 700.000.

Top 5 cluburi cu cota cea mai mică în Ligă

  • 1. Kairat (Kazahstan) - 13 milioane de euro. 
  • 2. Qarabag (Azerbaidjan) - 24
  • 3. Pafos (Cipru) - 24
  • 4. Bodo/Glimt (Norvegia) - 61
  • 5. FC Copenhaga (Danermarca) - 75

Top 5 cluburi cu cota cea mai mare în Ligă

  • 1. Real Madrid (Spania) - 1,4 miliarde de euro. 
  • 2. Arsenal (Anglia) - 1,33
  • 3. Manchester City (Anglia) - 1,23
  • 4. Liverpool (Anglia) - 1,12
  • 5. Barcelona (Spania) - 1,11

10 echipe sub 200 de milioane în Ligă

  • Kairat (13 milioane), Qarabag (24), Pafos (24), Bodo/Glimt (61), FC Copenhaga (75), St. Gilloise (76), Slavia Praga (103), Olympiacos (112), Club Brugge (171), Ajax (188).

13 echipe între 200 și 500 de milioane în Ligă

  • PSV Eindhoven (250), Villarreal (256), Galatasaray (297), Frankfurt (325), Monaco (331), Benfica (336), Bilbao (380), Leverkusen (390), Marseille (394), Sporting Lisabona (434), Dortmund (438), Atalanta (449), Napoli (496).

6 echipe între 500 și 999 de milioane în Ligă

  • Juventus (583), Atletico (628), Newcastle (659), Inter (709), Tottenham (891), Bayern (905).

7 echipe peste un miliard în Ligă

  • PSG (1,07), Chelsea (1,08), Barcelona (1,11), Liverpool (1,12), Manchester City (1,23), Arsenal (1,33), Real Madrid (1,4). 

Prima etapă a Ligii Campionilor

Marți

  • 19:45, Athletic Bilbao - Arsenal
  • 19:45, PSV Eindhoven - Saint-Gilloise
  • 22:00, Juventus - Borussia Dortmund
  • 22:00, Real Madrid - Marseille
  • 22:00, Benfica - Qarabag
  • 22:00, Tottenham - Villarreal

Miercuri

  • 19:45, Olympiacos - Pafos
  • 19:45, Slavia Praga - Bodo/Glimt
  • 22:00, Ajax - Inter Milano
  • 22:00, Bayern - Chelsea
  • 22:00, Liverpool - Atletico
  • 22:00, PSG - Atalanta

Joi

  • 19:45, Club Brugge - AS Monaco
  • 19:45, FC Copenhaga - Leverkusen
  • 22:00, Frankfurt - Galatasaray
  • 22:00, Manchester City - Napoli
  • 22:00, Newcastle - Barcelona
  • 22:00, Sporting Lisabona - Kairat

