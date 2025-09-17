„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre decizia FRF de a-l reconfirma în funcția de selecționer pe Mircea Lucescu (80 de ani).

Postul devenise incert după egalul cu Cipru (2-2), din 9 septembrie, care a închis în mare parte drumul României spre calificarea directă la Cupa Mondială 2026.

Il Luce era dispus să renunțe la poziția sa doar dacă Gheorghe Hagi (60 de ani) ar fi fost numit selecționer.

Mihai Stoica: „A fost contactat Hagi?”

Ulterior, marți, la întâlnirea cu presa, Lucescu a lăsat din nou să se înțeleagă că va părăsi naționala României în cazul în care va fi găsit un înlocuitor.

Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a vorbit și el despre afirmațiile făcute de selecționer, dar și despre reconfirmarea acestuia în funcție.

„Mircea Lucescu a zis că: «Dacă federaţia are pe cineva pregătit, să ştiu cine este şi mă dau la o parte, că dacă vine Hagi, plec».

Întrebarea este următoarea: a fost contactat Hagi şi a refuzat sau a fost confirmat Mircea Lucescu fără etapa despre care vorbeam? Cert e că Mircea Lucescu va fi pe bancă la baraj, şi barajul e extrem de complicat.

Tot nu vii în primii 8, dar nici aia nu e important dacă joci acasă sau în deplasare. Uite, eu cred că nu pierdem în Bosnia. În schimb, Bosnia ne-a bătut cu greșelile de arbitraj, dar ne-a bătut.

Niciodată nu fac comparaţii între o naţională şi un club. Ca să compari naţionala cu naţionala din ’81–’86, în afara faptului că s-a schimbat fotbalul enorm, noi aveam cea mai bună perioadă a fotbalului românesc din istorie, la nivel de cluburi şi naţională” a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

