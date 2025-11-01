Fotbalul, sfâșiat de conflict Portarul israelian al lui Bnei Sakhnin, exclus din lot după ce a debutat la naționala Palestinei

Abed Yassin, 21 de ani, a fost suspendat de Bnei Sakhnin, echipă din prima ligă israeliană.

Goalkeeperul a debutat la naționala mare a Palestinei, dar antrenorul și șefii clubului susțin că a plecat pe ascuns, fără să spună nimănui.

În fața comisiei de disciplină, portarul israelian a afirmat că l-a anunțat pe team manager, numai că acesta a negat.

Încă un motiv de conflict în Israel, cu fotbalul la mijloc, sfâșiat de războiul politic.

Abed Yassin, 21 de ani, portar israelian de origine arabă, sub contract cu Bnei Sakhnin, i-a înfuriat pe oficialii propriului club.

Chiar dacă trăiește într-un oraș cu majoritatea celor 36.000 de locuitori musulmani (85%), chiar dacă evoluase de nouă ori pentru Palestina U21, alegerea lui și modul în care a făcut-o a declanșat tensiune la Sakhnin.

Yassin, acuzat că a jucat pentru Palestina fără să anunțe clubul israelian

Goalkeeperul, care apărase întâia oară în acest sezon la prima echipă, pe 5 octombrie, la 2-1 în deplasare cu Maccabi Netanya, a debutat la naționala mare a Palestinei într-un meci cu Algeria B, la jumătatea lunii, amical organizat în afara calendarului FIFA.

Antrenorul și conducătorii lui Bnei Sakhnin îl acuză pe Yassin că a dispărut pur și simplu de la echipă, fără să anunțe că pleacă să evolueze pentru selecționata Palestina.

„Nu a spus nimic nimănui. Pentru mine, asta e o greșeală gravă”, a declarat tehnicianul Sharon Mimer pentru L’Equipe.

Mimer a insistat ca fotbalistul să fie exclus din lot, ceea ce s-a întâmplat.

Prima problemă, a fost acolo fără permisiunea noastră. A doua, federația palestiniană nu ne-a trimis nicio invitație. Clubul nu știa nimic, a fost numai decizia lui Khalid Kassum Dokhi, director general Bnei Sakhnin

Răspunsul forului Palestinei: „Susținem cu fermitate jucătorii și dreptul lor de a-și reprezenta țara și identitatea cu mândrie”.

„Unii vor să-l spânzurăm, alții îl iubesc pe Yassin”. Conflict și cu team managerul

Managerul Yosef Badarna a declarat, potrivit cotidianului israelian Maariv: „Unii vor să-l spânzurăm pe Yassin fără comisie de disciplină, alții îl iubesc”. Cei care „îl iubesc” sunt ultrașii echipei.

În fața comisiei de disciplină, goalkeeperul a declanșat alt conflict. El a pretins că l-a anunțat pe team managerul Ayman Abu Younes, numai că acesta a negat, susținând că nu i-a permis să joace acel meci.

Mai mult: întrebat dacă are vreo dovadă scrisă, Yassin a afirmat că a primit o aprobare verbală. Și liderii clubului l-au crezut pe Younes.

„Respectăm Israelul și legile sale. Dar Palestina e și ea parte din noi”

Portarul i-a întrebat: „Știați că am reprezentat naționala de tineret a Palestinei. Ce e diferit acum?”.

Yassin nu a mai jucat de atunci niciun minut la Bnei Saknin. A rămas suspendat.

Presa israeliană scrie că președintele grupării, Mohammed Abu Younes, ar vrea să-l reintegreze în lot.

Iar cuvintele directorului general Dokhi, pentru L’Equipe, sugerează că ar putea fi iertat.

„Situația noastră este atât de complicată. Dacă trebuie să alegem, respectăm Israelul și legile sale. Dar Palestina e și ea parte din noi”.

În ceea ce privește drepturile noastre, vă dau exemplul suprem: un arab israelian nu poate visa să devină prim-ministru în această țară. Nu se va întâmpla niciodată Khalid Kassum Dokhi, director general Bnei Sakhnin

