Israel nu renunță la Lisav Eissat Vor să-l convingă să lase naționala României!

- Federația Israeliană de Fotbal încă speră să îl deturneze pe Lisav Eissat (20 de ani), fundașul care a debutat pentru România.
Lisav Eissat a ales să reprezinte România la nivelul naționalei de seniori, după ce selecționata Israelului nu și-a manifestat interesul de a-l convoca.
Israelienii îl vor înapoi pe Lisav Eissat
Chiar dacă Lisav Eissat a debutat pentru România, în amicalul cu Moldova, 2-1, Federația Israeliană de Fotbal dorește să îl păstreze eligibil pe fundaș pentru propria națională.
„Chiar dacă nu există șanse prea mari pentru asta, ar trebui să încercăm să-l păstrăm pe Lisav în Israel. Este israelian.
Joacă aici, pentru Maccabi Haifa și, chiar dacă ar exista o problemă, ar trebui să încercăm să o rezolvăm”, a declarat o sursă din cadrul Federației Israeliene de Fotbal, potrivit Sport 1 Maariv.
Lisav Eissat, inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu ia în calcul să îl convoace din nou pe stoperul celor de la Maccabi Haifa. Selecționerul României l-a inclus pe Lisav Eissat pe lista preliminară a stranierilor pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino:
Sunt sigur că Lisav a vrut să joace aici (n.r. - în Israel), dar, pe de altă parte, e vorba și de progresul lui, iar asta e cel important Aviv Eissat, tatăl fundașului
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);
Șansele lui Lisav Eissat de a fi din nou selecționat au crescut datorită problemelor din compartimentul defensiv al „tricolorilor”.
Andrei Burcă este suspendat, pentru cumulul de cartonașe galbene, în timp ce Mihai Popescu s-a accidentat cu Austria și va fi indisponibil până în primăvară.
Clasamentul grupei H
|Echipă
|Meciuri
|Gol.
|Punctaj
|1. Austria
|6
|19-3 (+16)
|15
|2. Bosnia
|6
|13-5 (+8)
|13
|3. România
|6
|11-6 (+5)
|10
|4. Cipru
|7
|11-9 (+2)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026+
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).