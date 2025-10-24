Israel nu renunță la Lisav Eissat Vor să-l convingă să lase naționala României!

Federația Israeliană de Fotbal încă speră să îl deturneze pe Lisav Eissat (20 de ani), fundașul care a debutat pentru România.

Lisav Eissat a ales să reprezinte România la nivelul naționalei de seniori, după ce selecționata Israelului nu și-a manifestat interesul de a-l convoca.

Israelienii îl vor înapoi pe Lisav Eissat

Chiar dacă Lisav Eissat a debutat pentru România, în amicalul cu Moldova, 2-1, Federația Israeliană de Fotbal dorește să îl păstreze eligibil pe fundaș pentru propria națională.

„ Chiar dacă nu există șanse prea mari pentru asta, ar trebui să încercăm să-l păstrăm pe Lisav în Israel. Este israelian.

Joacă aici, pentru Maccabi Haifa și, chiar dacă ar exista o problemă, ar trebui să încercăm să o rezolvăm”, a declarat o sursă din cadrul Federației Israeliene de Fotbal, potrivit Sport 1 Maariv.

45 de minute a jucat Lisav Eissat în meciul dintre România și Republica Moldova 2-1

Lisav Eissat, inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

Mircea Lucescu ia în calcul să îl convoace din nou pe stoperul celor de la Maccabi Haifa. Selecționerul României l-a inclus pe Lisav Eissat pe lista preliminară a stranierilor pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino :

Sunt sigur că Lisav a vrut să joace aici (n.r. - în Israel), dar, pe de altă parte, e vorba și de progresul lui, iar asta e cel important Aviv Eissat, tatăl fundașului

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

Șansele lui Lisav Eissat de a fi din nou selecționat au crescut datorită problemelor din compartimentul defensiv al „tricolorilor”.

Andrei Burcă este suspendat, pentru cumulul de cartonașe galbene, în timp ce Mihai Popescu s-a accidentat cu Austria și va fi indisponibil până în primăvară.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026+

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport