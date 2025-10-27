„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională +32 foto
Lisav Eissat, în echipamentul naționalei României (foto: Raed Krishan/Golazo.ro)
Nationala

„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 08:55
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 08:55
  • Federația Română de Fotbal nu-și face probleme că fundașul central israeliano-român Lisiav Eissat (20 de ani), de la Maccabi Haifa, mai poate fi deturnat de naționala Israelului, după ce a debutat pentru reprezentativa A a României.

Născut la Haifa pe 13 ianuarie 2005, din tată israelian și mamă româncă, Lisav Eissat a jucat la naționalele de juniori și de tineret ale Israelului, dar a solicitat la FIFA să schimbe federația și să fie eligibil pentru naționala de seniori a României.

FRF comunicat oficial despre situația lui Lisav Eissat

La solicitarea GOLAZO.ro, FRF a transmis următoarea precizare oficială:

„Având în vedere prevederile regulamentului FIFA, FRF consideră că, atât timp cât un jucător face schimbarea de eligibilitate și joacă pentru o echipă națională de seniori, el nu mai poate reveni să joace pentru reprezentativa pentru care avea drept de joc anterior modificării”.

Discuțiile care au aprins cazul

Agentul fotbalistului, Boaz Goren, a precizat că Lisav Eissat a făcut acest pas deoarece naționala Israelului nu și-a manifestat interesul de a-l selecționa până când nu a fost convocat de Mircea Lucescu.

„Echipa (n.r. - națională a Israelului) știa despre această mutare de mai bine de șase luni, iar singura dată când au încercat să vorbească cu el a fost deja prea târziu. În cele din urmă, oamenii iau decizii și nu se întorc”, a spus Boaz Goren, potrivit one.co.il.

IFA: „Ar trebui să încercăm să-l păstrăm pe Lisav în Israel”

Cu toate astea, Federația din Israel (IFA) ar vrea ca fundașul central să redevină eligibil pentru naționala Israelului, chiar dacă Lisav Eissat a debutat pentru reprezentativa României, pe 9 octombrie, în amicalul cu Moldova (2-1), pe Arena Națională.

„Chiar dacă nu există șanse prea mari pentru asta, ar trebui să încercăm să-l păstrăm pe Lisav în Israel. Este israelian.

Joacă aici, pentru Maccabi Haifa și, chiar dacă ar exista o problemă, ar trebui să încercăm să o rezolvăm”, a declarat o sursă din cadrul Federației Israeliene de Fotbal, potrivit Sport 1 Maariv.

Nu cred că Lisav Eissat se va răzgândi, se simte foarte bine aici, la naționala României! El nu vrea să joace pentru Israel! Mihai Stoichiță, director tehnic FRF, pentru GOLAZO.ro

Diferența față de „cazul Boloca”

Daniel Boloca (26 de ani) s-a născut în Italia și are dublă cetățenie româno-italiană. În 2022, pe când juca la Frosinone (Serie B) Edi Iordănescu l-a convocat la prima reprezentativă a României pentru meciurile cu Finlanda (1-1) și Bosnia (4-1) din Liga Națiunilor, dar și pentru dubla amicală cu Slovenia (1-2) și Moldova (5-0). A evoluat doar ultimele șase minute cu Slovenia, înlocuindu-l pe Răzvan Marin.

Nemulțumit că nu jucat deloc cu Moldova, Boloca a refuzat să mai joace pentru România și a optat pentru Italia, fiind convocat la un trial de Roberto Mancini.

Diferența față de cazul Lisav Eissat este că Boloca ar putea să joace pentru Italia, deoarece în cazul fotbaliștilor care au jucat pentru o naționala A aceștia pot schimba Federația doar dacă nu au jucat trei meciuri pentru prima asociație.

Practic, Boloca rămâne eligibil să reprezinte România până va juca pentru Italia.

Similar cu „cazul Coubiș”

Cazul Lisav Eissat poate fi comparat cu cel al lui Andrei Coubiș (22 de ani) din perspectiva schimbării federației.

Coubiș a evoluat pentru selecționatele juvenile ale României, iar ulterior a optat să reprezinte Italia. Odată ce schimbarea federației a fost aprobată, fundașul central nu mai poate reveni să joace pentru România dacă va debuta pentru Squadra Azzurra.

Similar, Lisav Eissat, deși a evoluat anterior pentru tineretul Israelului, a solicitat schimbarea federației și a debutat pentru România la nivel de seniori. Conform regulamentelor FIFA, odată ce a bifat o selecție pentru „tricolori”, nu mai poate fi eligibil pentru Israel.

Mircea Lucescu îl va convoca pe Lisav Eissat și în noiembrie

Selecționerul României, Mircea Lucescu, ia în calcul să-l convoace din nou pe stoperul celor de la Maccabi Haifa.

Lisav Eissat a fost inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, din ultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026, programată luna viitoare.

Am văzut interesul echipei naționalei pentru mine, domnul Lucescu și oamenii din Federație au vorbit cu mine și mi-au arătat cât de mult le place stilul meu de joc. E un lucru pe care-l respect foarte mult. Am decis să joc pentru România și sunt foarte fericit Lisav Eissat, fundaș România
România - Moldova, meci amical (7)
România - Moldova, meci amical (7)

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
echipa nationala a romaniei FRF israel lisav eissat
