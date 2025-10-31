Fake! Cum a păcălit lumea întreagă! „Stadionul” de pe zgârie-nori a fost preluat peste tot. Creat în pat cu AI în două minute +15 foto
Stadionul din vârful unui zgârie-nori creat în joacă de un englez în pat nu este cel prezentat ca parte din proiectul Arabiei Saudite pentru CM 2034
Campionatul Mondial

Fake! Cum a păcălit lumea întreagă! „Stadionul” de pe zgârie-nori a fost preluat peste tot. Creat în pat cu AI în două minute

  • Englezul Liam Hawes a creat pe telefon, cu ajutorul inteligenței artificiale, conceptul unei arene de fotbal futuriste în vârful unui zgârie-nori. 
  • Videoclipul a făcut înconjurul lumii și a păcălit peste 50 de milioane de oameni prezentat drept noul stadion al Arabiei Saudite pentru Mondialul din 2034. 

Singura candidatură depusă pentru Mondialul din 2034, Arabia Saudită a impresionat FIFA cu proiectul său nemaivăzut.

Stadionul integrat la 350 de metri în proiectul saudit de trilioane pentru CM 2034

Mai ales Neom-The Line, orașul vertical, care va avea 2,4 kilometri lungime, 500 de metri înălțime și 200 lățime.

Se estimează că va fi finalizat în 2032, cu doi ani înaintea turneului final. Va funcționa 100% cu energie regenerabilă, se va circula cu vehicule fără șofer și lifturi ultrarapide. Și va include primul stadion la înălțime.

2,6 trilioane de dolari,
echivalentul a 2,24 trilioane de euro, va costa Neom-The Line, parte a proiectului Vision 2030

Planul oficial prezentat la Riad, care îl are în umbră pe controversatul prinț moștenitor și premier Mohammed bin Salman, cel ce conduce totul în regat, a arătat arena integrată în The Line, la 350 de metri deasupra pământului.

Cele 15 stadioane ale proiectului saudit pentru CM 2034

Staudionul Neom (Neom) - 46.010 locuri
Staudionul Neom (Neom) - 46.010 locuri

Stadionul Prince Mohammed bin Salman (Riad) - 46.979 locuri Stadionul Roshn (Riad) - 46.000 locuri Stadionul New Murabba (Riad) - 46.010 locuri Stadionul Prince Faisal (Riad) - 46.865 locuri Stadionul King Saud University (Riad) - 46.319 locuri
„Sky Stadium”, transformat într-un bulgăre rostogolit pe toată planeta

La începutul săptămânii, rețelele de socializare au fost inundate de un videoclip în care era prezentat viitorul „Sky Stadium” din proiectul Neom-The Line, pentru CM 2034.

Datele coincideau: va fi la 350 de metri înălțime și va avea o capacitate de 46.000 de locuri.

Dar nu era deloc similar cu cel dezvăluit de autoritățile saudite. Era un stadion fixat în vârful unui zgârie-nori.

Filmulețul a fost preluat de site-uri din lumea întreagă.

Până la urmă, s-a aflat ce era acea „arenă” specială. Un concept făcut în pat în câteva minute cu inteligența artificială!

Englezul a păcălit peste 50 de milioane de oameni: „O nebunie. Habar n-am de saudiți!”

Daily Mail l-a descoperit pe cel care l-a realizat. Un englez în vârstă de 34 de ani, Liam Hawes, din East Sussex.

El a postat clipul pe pagina sa de Facebook „Hypora Ultraworks” (cont creat la începutul lui octombrie cu asemenea concepte; are 350 de milioane de vizualizări) și, susțin jurnaliștii britanici, a păcălit peste 50 de milioane de oameni pe tot globul.

„A fost o nebunie. Într-o seară, în timp ce eram pe telefon înainte să mă culc, mi-a venit această idee și, înainte să realizez ce se întâmplă, a făcut înconjurul lumii”, a declarat Hawes pentru Mail.

„Inițial, 13.000 de oameni au distribuit clipul și, după aceea, nu a mai existat nicio limită”.

Am văzut tot felul de publicații și conturi de socializare care răspândeau ideea că videoclipul este stadionul oficial al Arabiei Saudite pentru Cupa Mondială. Mi-am zis: habar n-am ce se petrece aici, habar n-aveam de proiectul saudiților! Liam Hawes, pentru Daily Mail

M-am gândit că trebuie să învăț despre inteligența artificială”

Acesta a mai povestit că „mama m-a sunat și m-a întrebat: «Nu e videoclipul ăla de la știri chestia pe care ai conceput-o?». A fost chiar o nebunie”.

Liam a explicat: „Am o companie media mică și m-am gândit că trebuie să învăț despre inteligența artificială. Am apelat doar la un designer de imagine”.

Eram în pat înainte să adorm și mă jucam cu ideea de stadioane pe zgârie-nori. Am avut nevoie numai de câteva minute să-l pun la punct. Probabil două-trei minute și oamenii cred că este un concept oficial al Arabiei Saudite. Videoclipul a costat 30 de pence și l-am făcut cu telefonul Liam Hawes, pentru Daily Mail

