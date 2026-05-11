Dezastru pentru AC Milan FOTO. Fanii cer demisia conducerii! Suporterii care au protestat cu tricoul lui Maldini, dați afară de pe stadion
Foto: IMAGO și X/@tancredipalmeri
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 18:32
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 18:32
  • AC Milan a pierdut un nou meci în campionat, 2-3 cu Atalanta, în etapa 36 din Serie A, iar perioada slabă a „rossonerilor” a stârnit furia fanilor.
  • Ce au spus antrenorul Massimiliano Allegri (58 de ani) după înfrângerea de duminică, dar și directorul sportiv Igli Tare (52 de ani), mai jos.

În ultimele 6 etape, AC Milan a adunat doar 4 puncte, iar fanii echipei și-au pierdut răbdarea.

În timpul meciului cu Atalanta, suporterii au criticat dur conducerea clubului și i-au scandat numele lui Paolo Maldini, fostul mare jucător al lui Milan, dar și fost director sportiv al echipei.

Criză la AC Milan. Ce spune Massimiliano Allegri: „Nu are rost să vorbim despre ce s-a întâmplat”

În plus, câțiva dintre fanii prezenți la meci au afișat tricouri cu numărul „3” purtat de Paolo Maldini în zona din fața lojelor VIP, gest care a atras atenția de agenților de securitate, suporterii implicați în protest fiind evacuați.

În ciuda crizei prin care trece echipa, Massimiliano Allegri nu și-a criticat jucătorii la finalul meciului cu Atalanta și a precizat că se gândește deja la partida cu Genoa, de duminică.

„Am jucat bine timp de 10 minute, apoi la prima ocazie am primit gol și nu am mai fost concentrați (n.r. - Atalanta a marcat în minutul 7).

La final am văzut o reacție bună. Nu este o problemă legată de Leao sau de un alt jucător, prioritatea este echipa. Rafa a avut câteva situații favorabile, dar traversează un moment dificil.

Nu are rost să vorbim despre ce s-a întâmplat până acum, nu mai putem schimba nimic. Trebuie să ne concentrăm doar pe meciul cu Genoa. Este Liga Campionilor în pericol? Am spus mereu că nu eram deloc într-o poziție sigură”, a declarat Massimiliano Allegri, conform gazzetta.it.

În afară de cele două goluri înscrise cu Atalanta, AC Milan marcase un singur gol în ultimele 5 partide.

Allegri a fost mulțumit de faptul că echipa sa a început să marcheze din nou: „Este un semnal bun”.

Fanii lui AC Milan au cerut și demisia patronului Giorgio Furlani. În partida de duminică, aceștia au realizat o scenografie cu mesajul „GF OUT” (n.r. - Giorgio Furlani, afară). Pe stadion s-au auzit și scandări precum „Furlani, pleacă dracului!”.

Igli Tare: „Trebuie să rămânem concentrați pe ultimele două partide”

Igli Tare, directorul sportiv al lui AC Milan, a vorbit la rândul său despre partida pierdută cu formația din Bergamo.

„Am analizat meciul împreună cu antrenorul imediat după fluierul final. Trebuie să rămânem concentrați pe ultimele două partide. Reacția din vestiar a fost cea potrivită, dar acum trebuie să trecem de la vorbe la fapte.

Poate vom intra în cantonament înainte de meciul cu Genoa. Marți ne vom reuni, iar după ce vom ști exact când vom juca, voi stabili programul săptămânii”, a declarat Tare, conform sursei citate.

Oficialul clubului a recunoscut că AC Milan întâmpină multe probleme în acest moment. Igli Tare a vorbit și despre viitorul său la echipă.

„Ne-a lipsit tensiunea potrivită. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Fanii merită o altă echipă.

Nu am primit niciun semnal din partea clubului. Sunt concentrat doar pe muncă. Dacă ne vom atinge obiectivul, va însemna că am făcut o treabă excelentă. Restul sunt speculații, fac parte din meseria noastră”.

Leonardo Araujo: „Faptul că Maldini este în afara fotbalului mă doare”

Leonardo Araujo, fost jucător și antrenor al lui AC Milan, a subliniat cât de importantă ar fi prezența lui Paolo Maldini atât la echipa lui Allegri, cât și în fotbalul italian.

„Dacă îl ai pe Paolo Maldini la Milan, nu știu ce algoritm mi-ar putea spune că este mai bine fără el. Cât de mult doare să nu-l mai vezi la Milan? Nu doar pe mine mă doare, ne doare pe toți. Paolo este o figură care, după părerea mea, trebuie să existe în lumea fotbalului.

Și nu e pentru că sunt părtinitor, ci pentru că eu cred că astfel de personalități complete, pentru că Paolo s-a perfecționat în timp, și-a condus cu succes echipa la cel mai înalt nivel, unde și-a petrecut 30 de ani din viață. Așadar, nu există o personalitate similară. De aceea mă doare, desigur că mă doare.

Întrebat dacă Paolo Maldini ar fi omul potrivit pentru fotbalul italian în general, nu doar pentru AC Milan, Leonardo Araujo a spus:

„Sunt sigur că are foarte multe de oferit. Fotbalul italian are o structură foarte politică, foarte complicată și uneori chiar învechită, care împiedică apariția unor astfel de oameni.

Mă gândesc și la Paolo, pentru că trebuie să simți asta în interior. Ceea ce este nevoie, dincolo de idei, competență, talent și dorință, este ceva care să atragă, care să te facă să crezi. Ceva care să te facă să spui: «Asta este ceva frumos de urmărit».

Este dificil să găsești o astfel de persoană, nu doar să te concentrezi pe una singură, ci este dificil să găsești pe cineva care să fie capabil să transmită această idee”.

Leonardo Araujo a evoluat pentru AC Milan în perioadele 1997-2001 și 2002-2003. Brazilianul a antrenat și echipa din Milano, în perioada iulie 2009 - mai 2010.

Dezastru pentru AC Milan în campionat

AC Milan are un parcurs devastator în campionat. În ultimele două luni, echipa antrenată de Allegri a obținut 7 puncte în ultimele 8 etape.

Doar Lecce (5 puncte), Pisa (3) și Hellas Verona (2) au obținut mai puține puncte decât AC Milan.

Ultimele 8 partide jucate de AC Milan:

  • 2-3 cu Atalanta
  • 0-2 cu Sassuolo
  • 0-0 cu Juventus
  • 1-0 cu Verona
  • 0-3 cu Udinese
  • 0-1 cu Napoli
  • 3-2 cu Torino
  • 0-1 cu Lazio

În acest moment, AC Milan se află pe locul 4 în Serie A, cu 67 de puncte acumulate. Mai sunt două etape de campionat, cu Genoa și Cagliari.

