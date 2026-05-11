Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma

Jelena Ostapenko (28 de ani, #36 WTA) se va duela cu Sorana Cîrstea (36 de ani, #27 WTA) în sferturile turneului WTA 1.000 de la Roma.

Românca s-a impus în ultimele meciuri directe cu letona. Detalii, mai jos.

Sorana Cîrstea impresionează la Foro Italico. După ce a trecut de Aryna Sabalenka, #1 WTA, jucătoarea din Târgoviște a bifat o victorie spectaculoasă și în fața Lindei Noskova, noua stea a tenisului din Cehia.

Sorana Cîrstea - Jelena Ostapenko, în sferturi la WTA Roma

Și Ostapenko are un parcurs excelent în capitala Italiei. A surclasat o favorită a gazdelor în primul tur (6-0, 6-1 cu Lucrezia Stefanini), iar în cel de-al doilea a trecut de Gabriela Ruse (2-6, 6-2, 6-3).

Ulterior, letona a învins două nume importante din circuit: 4-6, 6-4, 6-4 cu Qinwen Zheng și 6-1, 6-2 cu Anna Kalinskaya.

În meciul cu sportiva din Rusia, Jelena a bifat 8 ași și a câștigat 92% dintre punctele jucate cu primul serviciu (23 din 25). Adversara a avut o singură minge de break, însă nu a reușit să o fructifice.

Jelena Ostapenko races through the opening set against Kalinskaya 6-1!

Jelena Ostapenko are în palmares 9 titluri WTA la simplu. Cel mai important l-a obținut în 2017, când a învins-o pe Simona Halep în finala de la Roland Garros.

19.599.821 de dolari a câștigat Jelena Ostapenko din premiile din tenis, de-a lungul carierei

Ostapenko conduce cu 4-3 în meciurile directe cu Sorana Cîrstea, însă românca a câștigat ultimele confruntări:

2026, Brisbane: 6-2, 7-6(5) pentru Cîrstea

2025, Wuhan: 6-0, 6-1 pentru Cîrstea

2024, Adelaide: 2-6, 6-2, 6-4 pentru Ostapenko

2023, Wimbledon: 4-6, 7-6(6), 6-4 pentru Cîrstea

2023, Roma: 6-3, 3-6, 6-2 pentru Ostapenko

2017, Beijing: 6-4, 6-4 pentru Ostapenko

2017, US Open: 6-4, 6-4 pentru Ostapenko.

Învingătoarea dintre Ostapenko și Cîrstea va da în semifinale peste câștigătoarea meciului dintre Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) și Mirra Andreeva (19 ani, #7 WTA).

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA.

În 2025, turneul de la Roma a fost câștigat de Jasmine Paolini, după 6-4, 6-2 în finala cu Coco Gauff.

