Scandal sexual înainte de CM 2026 Fotbalistul unei naționale calificate la turneul final, acuzat că a abuzat o femeie în hotelul în care era cazată echipa sa

Scandal sexual la naționala din Capul Verde. Un fotbalist este anchetat de autoritățile din Noua Zeelandă după ce ar fi abuzat o femeie chiar după un meci.

Naționala Capului Verde va evolua la Campionatul Mondial din această vară.

Abuzul s-ar fi petrecut în hotelul în care era cazată selecționata africană.

Fotbalist de la naționala Capului Verde, anchetat pentru agresiune sexuală

Un internațional din Capul Verde este anchetat de autoritățile din Noua Zeelandă, acuzația fiind de agresiune sexuală. Până la acest moment, numele fotbalistului nu a fost dezvăluit.

Conform publicației nzherald.nz, incidentul s-ar fi petrecut după meciul disputat de Capul Verde cu Chile, de la Auckland, din cadrul FIFA Series, partidă disputată pe 27 martie.

FIFA Series este o competiție de meciuri amicale internaționale organizate de FIFA, disputate între echipe naționale din confederații diferite.

Incidentul s-ar fi petrecut într-un hotel din centrul orașului Auckland, unde era cazată selecționata africană.

Poliția din Noua Zeelandă a anunțat că a fost deschisă o anchetă: „Putem confirma că o acuzație este în curs de investigare. Ea ne-a fost raportată pe 10 aprilie 2026, în centrul orașului Auckland”.

FIFA nu a comentat incidentul

Un purtătorul de cuvânt al forului mondial a declarat că nu este în măsură să comenteze acuzația, deoarece o anchetă se află în curs de desfășurare.

Întrebat dacă FIFA va începe la rândul său o anchetă, acesta a spus că este mult prea devreme pentru a comenta pe acest subiect.

De asemenea, Federația de Fotbal din Noua Zeelandă, gazda meciurilor de la FIFA Series, a transmis că nu a fost contactată de poliție, dar va oferi sprijin autorităților dacă i se va solicita.

Capul Verde va juca la Campionatul Mondial

Capul Verde s-a calificat la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada, iar primul său meci este programat pe 15 iunie, contra campioanei europene Spania, de la ora 19:00 (ora României). Partida se va juca la Atlanta, pe Mercedes-Benz Stadium.

În etapa a doua, naționala africană va juca cu Uruguay, o altă selecționată puternică, iar în ultimul meci din grupă va da piept cu Arabia Saudită.

Cu o suprafață de puțin peste 4.000 de kilometri pătrați, Capul Verde este țara cu cea mai mică suprafață din istorie care joacă la Campionatul Mondial.

La naționala Capului Verde evoluează și un fotbalist din Liga 1. Este vorba de Joao Paulo, fundașul celor de la FCSB.

Campionatul Mondial din această vară se va disputa în perioada 11 iunie - 19 iulie, fiind primul turneu final cu 48 de echipe calificate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport