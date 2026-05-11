Scandal sexual înainte de CM 2026 Fotbalistul unei naționale calificate la turneul final, acuzat că a abuzat o femeie în hotelul în care era cazată echipa sa
Naționala din Capul Verde FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

Scandal sexual înainte de CM 2026 Fotbalistul unei naționale calificate la turneul final, acuzat că a abuzat o femeie în hotelul în care era cazată echipa sa

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 17:58
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 17:58
  • Scandal sexual la naționala din Capul Verde. Un fotbalist este anchetat de autoritățile din Noua Zeelandă după ce ar fi abuzat o femeie chiar după un meci.
  • Naționala Capului Verde va evolua la Campionatul Mondial din această vară.

Abuzul s-ar fi petrecut în hotelul în care era cazată selecționata africană.

Vassaras a făcut topul arbitrilor  Șeful CCA a stabilit cine a fost cel mai bun central, dar și arbitru VAR, în actualul sezon. Cuplul Istvan Kovacs - Cătălin Popa, detronat
Citește și
Vassaras a făcut topul arbitrilor Șeful CCA a stabilit cine a fost cel mai bun central, dar și arbitru VAR, în actualul sezon. Cuplul Istvan Kovacs - Cătălin Popa, detronat
Citește mai mult
Vassaras a făcut topul arbitrilor  Șeful CCA a stabilit cine a fost cel mai bun central, dar și arbitru VAR, în actualul sezon. Cuplul Istvan Kovacs - Cătălin Popa, detronat

Fotbalist de la naționala Capului Verde, anchetat pentru agresiune sexuală

Un internațional din Capul Verde este anchetat de autoritățile din Noua Zeelandă, acuzația fiind de agresiune sexuală. Până la acest moment, numele fotbalistului nu a fost dezvăluit.

Conform publicației nzherald.nz, incidentul s-ar fi petrecut după meciul disputat de Capul Verde cu Chile, de la Auckland, din cadrul FIFA Series, partidă disputată pe 27 martie.

  • FIFA Series este o competiție de meciuri amicale internaționale organizate de FIFA, disputate între echipe naționale din confederații diferite.

Incidentul s-ar fi petrecut într-un hotel din centrul orașului Auckland, unde era cazată selecționata africană.

Poliția din Noua Zeelandă a anunțat că a fost deschisă o anchetă: „Putem confirma că o acuzație este în curs de investigare. Ea ne-a fost raportată pe 10 aprilie 2026, în centrul orașului Auckland”.

FIFA nu a comentat incidentul

Un purtătorul de cuvânt al forului mondial a declarat că nu este în măsură să comenteze acuzația, deoarece o anchetă se află în curs de desfășurare.

Întrebat dacă FIFA va începe la rândul său o anchetă, acesta a spus că este mult prea devreme pentru a comenta pe acest subiect.

De asemenea, Federația de Fotbal din Noua Zeelandă, gazda meciurilor de la FIFA Series, a transmis că nu a fost contactată de poliție, dar va oferi sprijin autorităților dacă i se va solicita.

Capul Verde va juca la Campionatul Mondial

Capul Verde s-a calificat la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada, iar primul său meci este programat pe 15 iunie, contra campioanei europene Spania, de la ora 19:00 (ora României). Partida se va juca la Atlanta, pe Mercedes-Benz Stadium.

În etapa a doua, naționala africană va juca cu Uruguay, o altă selecționată puternică, iar în ultimul meci din grupă va da piept cu Arabia Saudită.

Cu o suprafață de puțin peste 4.000 de kilometri pătrați, Capul Verde este țara cu cea mai mică suprafață din istorie care joacă la Campionatul Mondial.

La naționala Capului Verde evoluează și un fotbalist din Liga 1. Este vorba de Joao Paulo, fundașul celor de la FCSB.

Campionatul Mondial din această vară se va disputa în perioada 11 iunie - 19 iulie, fiind primul turneu final cu 48 de echipe calificate.

Citește și

Remiză albă în Ghencea FCSB a făcut un joc foarte modest » A fost la un pas de a se face de râs cu Unirea Slobozia
Superliga
23:07
Remiză albă în Ghencea FCSB a făcut un joc foarte modest » A fost la un pas de a se face de râs cu Unirea Slobozia
Citește mai mult
Remiză albă în Ghencea FCSB a făcut un joc foarte modest » A fost la un pas de a se face de râs cu Unirea Slobozia
Marie-Louise Eta scrie istorie A devenit prima femeie care a câștigat un meci ca antrenor principal în Top 5 campionate europene
Campionate
16:55
Marie-Louise Eta scrie istorie A devenit prima femeie care a câștigat un meci ca antrenor principal în Top 5 campionate europene
Citește mai mult
Marie-Louise Eta scrie istorie A devenit prima femeie care a câștigat un meci ca antrenor principal în Top 5 campionate europene

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
Campionatul Mondial Noua Zeelanda SCANDAL Capul Verde cm 2026 abuz sexual
Știrile zilei din sport
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Superliga
11.05
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Citește mai mult
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Superliga
11.05
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO. Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Citește mai mult
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Superliga
11.05
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Citește mai mult
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Superliga
11.05
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Citește mai mult
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:09
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
00:06
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
23:44
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
23:06
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Top stiri
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Tenis
11.05
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Citește mai mult
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Campionate
11.05
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori” Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Citește mai mult
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Superliga
11.05
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Citește mai mult
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
B365
10.05
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
Citește mai mult
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share