Vassaras a făcut topul arbitrilor  Șeful CCA a stabilit cine a fost cel mai bun central, dar și arbitru VAR, în actualul sezon. Cuplul Istvan Kovacs - Cătălin Popa, detronat

În trecut, CCA realiza ierarhia arbitrilor pe sezon pe baza notelor acordate de observatori la meciuri. Acum, alegerile lui Vassaras se dezvăluie într-un alt mod

Kyros Vassaras a stabilit care au fost cei mai buni arbitri din acest sezon, pe plan intern. E vorba despre centralul numărul 1, dar și despre cel mai bun, în viziunea lui, arbitru video.

Iar alegerile au fost făcute publice, după ce în prealabil, președintele CCA le-a dezvăluit celor din comisie, dar și celor din conducerea FRF, că va delega la finala Cupei României pe cei pe care îi vede cu cel mai bun randament în 2025-2026.

Iar alegerile lui Vassaras se numesc:

Marian Barbu - central

Iulian Dima - VAR

Ei vor face cuplu miercuri seară, în ceea ce se anunță cea mai atractivă finală de Cupa României din ultimii ani. Și care a suscitat un interes enorm, capacitatea arenei din Sibiu, unde se va juca partida, fiind una prea mică pentru cerințele celor două cluburi, care ar umplut probabil și un stadion de peste 30.000 de locuri.

Marian Barbu și Iulian Dima

Marian Barbu a fost, de departe, arbitrul numărul 1 în acest campionat. Vassaras l-a delegat la nu mai puțin de 20 de meciuri de campionat și tot el a condus și primul meci oficial al sezonului, Supercupa dintre FCSB și CFR, scor 2-1, din iulie 2025. Comparativ, Istvan Kovacs a avut doar 17 meciuri în acest campionat.

Barbu a condus un volum de meciuri grele și derby-uri mult peste orice central în ultimii ani. Câteva exemple:

FCSB - CFR 2-1 (Supercupa)

U Cluj - CFR 2-2

Dinamo - Rapid 0-2

FCSB - Dinamo 0-0

FCSB - CFR 1-4

Craiova - FCSB 1-0

Dinamo - FC Argeș 0-1

U Cluj - CFR 2-1

Rapid - U Cluj 1-2

CFR - Dinamo 1-1

U Cluj - FC Argeș 1-0

În vârstă de 37 de ani, Barbu are parte de susținere și la UEFA, unde e pe placul lui Bjorn Kuipers, fostul mare arbitru olandez. În toamna lui 2025, Barbu a debutat și în Champions League.

În privința celui mai bun arbitru VAR, Vassaras, prin delegarea de la finala Cupei României, i-a oferit acest titlu lui Iulian Dima, un arbitru retras recent din postura de central.

El a avut un sezon foarte bun, cu nu mai puțin de 36 de delegări în postura de arbitru VAR: 28 în sezonul regulat, 3 în play-off și 5 în play-out.

El i-a devansat, ca prestații, pe cei care în sezoanele precedente erau creditați de Vassaras ca fiind cei mai buni arbitri video: Ovidiu Hațegan și Cătălin Popa.

Primul a făcut comis erori grave la Hermannstadt - CFR, motiv pentru care e suspendat de aproape 3 luni, în vreme ce Cătălin Popa a avut și el greșeli nepermise.

Cum arăta topul arbitrilor acum aproape 25 de ani

CCA realiza în trecut ierarhizarea arbitrilor exclusiv pe baza notelor pe care observatorii le dădeau la meciuri. În 2002, topul centralilor din Liga 1 a arătat așa:

Marian Salomir 9,4 Cristian Balaj 9,39 Sorin Corpoden 9,32 Alexandru Tudor 9 Viorel Anghelinei 8,86 Ionică Serea 8,81 Iosif Biro 8,67 Tiberiu Lajos 8,65 Alexandru Deaconu 8,57 Augustus Constantin 8,53

