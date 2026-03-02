Lionel Messi, strălucitor VIDEO+FOTO. A reușit o „dublă” de senzație. Gest controversat la adresa adversarilor + record istoric!

Lionel Messi (38 de ani) a strălucit în ultima victorie a celor de la Inter Miami, scor 4-2, cu Orlando City, în etapa #2 din MLS.

Învinsă categoric în runda inaugurală din MLS, 0-3, pe terenul celor de la Los Angeles FC, Inter Miami n-a început bine nici meciul cu Orlando City.

În minutul 24 al partidei, formația antrenată de Javier Mascherano era condusă cu 0-2, după reușitele lui Marco Pasalic (25 de ani) și Martin Ojeda (27 de ani).

Lionel Messi, „dublă” de senzație pentru Inter Miami

După reluarea jocului, trupa din Florida a redus din diferență prin Mateo Silvetti (20 de ani), în minutul 49, iar apoi a venit rândul lui Lionel Messi să iasă la rampă.

Starul argentinian a marcat primul său gol al sezonului cu o execuție splendidă din afara careului. Era minutul 57.

Classic Messi 😱



First goal of 2026 is a beauty! pic.twitter.com/5LcTqqjesM — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Mijlocașul venezuelean Telasco Segovia (22 de ani) a finalizat, în minutul 85, revenirea campioanei din sezonul trecut.

La trei minute după marcarea golului trei, misiunea formației antrenate de Mascherano a fost facilitată de eliminarea lui Colin Gueske (19 ani).

Messi a avut ultimul cuvânt de spus. În minutul 90, campionul mondial a executat perfect o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri și a stabilit scorul final.

MESSI BURIES THE FREE KICK FOR HIS BRACE! 😱 pic.twitter.com/OY2INMvrHe — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Messi și-a ironizat rivalii

După ce a sărbătorit reușita alături de coechipieri, fostul jucător de la Barcelona sau PSG și-a îndreptat privirea spre banca de rezerve a celor de la Orlando City.

Messi le-a făcut acestora un semn în care părea să-i întrebe pe aceștia dacă vor autograful său, scrie marca.com.

Messi, performanță istorică

Grație performanței sale, argentinianul a devenit și singurul jucător din istoria fotbalului care a marcat goluri în 22 de ani calendaristici consecutivi, încă de la debutul său profesionist din 2005.

După victoria cu Orlando City, Inter Miami ocupă locul 7 cu 3 puncte, în conferința de Est din MLS. Pentru campioana sezonului trecut urmează întâlnirea cu DC United, formație la care este legitimat internaționalul român Louis Munteanu (23 de ani).

Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 23:30 (ora României).

