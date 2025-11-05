Hakimi, scos pe brațe FOTO. Accidentare gravă pentru fundașul lui PSG, la meciul pierdut cu Bayern + Probleme noi pentru Dembele

PSG - Bayern Munchen 1-2. Achraf Hakimi (27 de ani), jucătorul gazdelor, a suferit o accidentare gravă în meciul din runda #4 din Liga Campionilor.

Ousmane Dembele (28 de ani) a acuzat și el câteva probleme și a fost înlocuit în minutul 25 al partidei.

În meciul de marți, Bayern Munchen a deschis scorul rapid prin Luis Diaz, în minutul 4.

Columbianul a reușit „dubla” în minutul 32, iar, după pauză, Joao Neves a marcat unicul gol al lui PSG, în minutul 74.

PSG - Bayern 1-2 . Achraf Hakimi a suferit o accidentare gravă

În prelungirile primei reprize, la mijlocul terenului, Achraf Hakimi l-a deposedat pe Luis Diaz și a pornit un contraatac periculos.

Marcatorul celor două goluri ale lui Bayern din prima repriză a alergat după fundașul marocan pentru a-l deposeda, dar fără succes.

În cele din urmă, Luis Diaz a intrat prin alunecare, din spate, și l-a doborât pe Hakimi. În timpul căzăturii, piciorul stâng al fundașului lui PSG a rămas blocat, acesta suferind o accidentare gravă.

Inițial, arbitrul Maurizio Mariani i-a arătat cartonașul galben lui Luis Diaz. După verificarea fazei la VAR, „centralul” italian a revenit asupra deciziei și l-a eliminat.

Hakimi a izbucnit în plâns pe teren și a fost nevoie de intervenția medicilor. Marocanul a fost scos de pe teren pe brațe, nereușind să calce pe piciorul stâng.

80 de milioane de euro valorează Achraf Hakimi, conform sursei citate

Ousmane Dembele, o nouă accidentare

În minutul 23, Ousmane Dembele a reușit să înscrie cu pieptul, în urma unei centrări de pe partea stângă. Reușita Balonului de Aur a fost anulată, totuși, pentru că se afla în ofsaid.

După acea fază, în minutul 25, francezul a cerut să fie schimbat din cauza unor probleme medicale. În locul său a intrat Kang-in Lee.

Conform lequipe.fr, Ousmane Dembele ar fi suferit o accidentare la gambă.

Atât Hakimi, cât și Dembele, ar urma să lipsească câteva săptămâni din cauza accidentărilor suferite în meciul cu Bayern, scriu francezii.

La finalul partidei, Luis Enrique, antrenorul lui PSG, a declarat că accidentarea lui Dembele nu are legătură cu cea suferită în meciul cu Ucraina de la începutul lunii septembrie.

„ Accidentarea lui Ousmane nu are nicio legătură cu ultima accidentare. Trebuie să așteptăm până mâine (n.r. - miercuri) pentru a vedea, după noi teste, care este exact natura acestei accidentări”, a declarat antrenorul spaniol.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Bayern 4 12 2 Arsenal 4 12 3 PSG 4 9 4 Inter 3 9 5 Real Madrid 4 9 6 Liverpool 4 9 7 Tottenham 4 8 8 Borussia Dortmund 3 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Manchester City 3 7 10 Sporting 4 7 11 Newcastle 3 6 12 Barcelona 3 6 13 Chelsea 3 6 14 Atletico Madrid 4 6 15 Qarabag 3 6 16 Galatasaray 3 6 17 PSV 4 5 18 AS Monaco 4 5 19 Atalanta 3 4 20 Eintracht Frankfurt 4 4 21 Napoli 4 4 22 Marseille 3 3 23 Juventus 4 3 24 Club Brugge 3 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Athletic Bilbao 3 3 26 Royale Union SG 4 3 27 Bodo/Glimt 4 2 28 Pafos 3 2 29 Leverkusen 3 2 30 Slavia Praga 4 2 31 Olympiacos 4 2 32 Villarreal 3 1 33 Copenhaga 4 1 34 Kairat Almaty 3 1 35 Benfica 3 0 35 Ajax 3 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport