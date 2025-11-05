Hakimi, scos pe brațe  FOTO. Accidentare gravă pentru fundașul lui PSG, la meciul pierdut cu   Bayern + Probleme noi pentru Dembele +17 foto
Achraf Hakimi. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Hakimi, scos pe brațe FOTO. Accidentare gravă pentru fundașul lui PSG, la meciul pierdut cu Bayern + Probleme noi pentru Dembele

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 10:58
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 11:04
  • PSG - Bayern Munchen 1-2. Achraf Hakimi (27 de ani), jucătorul gazdelor, a suferit o accidentare gravă în meciul din runda #4 din Liga Campionilor.
  • Ousmane Dembele (28 de ani) a acuzat și el câteva probleme și a fost înlocuit în minutul 25 al partidei.

În meciul de marți, Bayern Munchen a deschis scorul rapid prin Luis Diaz, în minutul 4.

Columbianul a reușit „dubla” în minutul 32, iar, după pauză, Joao Neves a marcat unicul gol al lui PSG, în minutul 74.

PSG - Bayern 1-2. Achraf Hakimi a suferit o accidentare gravă

În prelungirile primei reprize, la mijlocul terenului, Achraf Hakimi l-a deposedat pe Luis Diaz și a pornit un contraatac periculos.

Marcatorul celor două goluri ale lui Bayern din prima repriză a alergat după fundașul marocan pentru a-l deposeda, dar fără succes.

În cele din urmă, Luis Diaz a intrat prin alunecare, din spate, și l-a doborât pe Hakimi. În timpul căzăturii, piciorul stâng al fundașului lui PSG a rămas blocat, acesta suferind o accidentare gravă.

Accidentarea lui Hakimi din meciul PSG - Bayern. Foto: YouTube/Prima Sport
Accidentarea lui Hakimi din meciul PSG - Bayern. Foto: YouTube/Prima Sport

Galerie foto (17 imagini)

Accidentarea lui Hakimi din meciul PSG - Bayern. Foto: YouTube/Prima Sport Accidentarea lui Hakimi din meciul PSG - Bayern. Foto: YouTube/Prima Sport Accidentarea lui Hakimi din meciul PSG - Bayern. Foto: YouTube/Prima Sport Accidentarea lui Hakimi din meciul PSG - Bayern. Foto: YouTube/Prima Sport Accidentarea lui Hakimi din meciul PSG - Bayern. Foto: YouTube/Prima Sport
Inițial, arbitrul Maurizio Mariani i-a arătat cartonașul galben lui Luis Diaz. După verificarea fazei la VAR, „centralul” italian a revenit asupra deciziei și l-a eliminat.

Hakimi a izbucnit în plâns pe teren și a fost nevoie de intervenția medicilor. Marocanul a fost scos de pe teren pe brațe, nereușind să calce pe piciorul stâng.

80 de milioane de euro
valorează Achraf Hakimi, conform sursei citate

Ousmane Dembele, o nouă accidentare

În minutul 23, Ousmane Dembele a reușit să înscrie cu pieptul, în urma unei centrări de pe partea stângă. Reușita Balonului de Aur a fost anulată, totuși, pentru că se afla în ofsaid.

După acea fază, în minutul 25, francezul a cerut să fie schimbat din cauza unor probleme medicale. În locul său a intrat Kang-in Lee.

Conform lequipe.fr, Ousmane Dembele ar fi suferit o accidentare la gambă.

Atât Hakimi, cât și Dembele, ar urma să lipsească câteva săptămâni din cauza accidentărilor suferite în meciul cu Bayern, scriu francezii.

La finalul partidei, Luis Enrique, antrenorul lui PSG, a declarat că accidentarea lui Dembele nu are legătură cu cea suferită în meciul cu Ucraina de la începutul lunii septembrie.

Accidentarea lui Ousmane nu are nicio legătură cu ultima accidentare. Trebuie să așteptăm până mâine (n.r. - miercuri) pentru a vedea, după noi teste, care este exact natura acestei accidentări”, a declarat antrenorul spaniol.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Bayern 4 12
2Arsenal 412
3PSG 49
4Inter 39
5Real Madrid49
6Liverpool 49
7Tottenham 48
8Borussia Dortmund 37
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Manchester City 37
10Sporting 47
11Newcastle 36
12Barcelona 36
13Chelsea 36
14Atletico Madrid 46
15Qarabag36
16Galatasaray 36
17PSV 45
18AS Monaco 45
19Atalanta 34
20Eintracht Frankfurt 44
21Napoli 44
22Marseille 33
23Juventus 43
24Club Brugge 33
Zona echipelor eliminate⤵️
25Athletic Bilbao 33
26Royale Union SG 43
27Bodo/Glimt 42
28Pafos 32
29Leverkusen 32
30Slavia Praga 42
31Olympiacos 42
32Villarreal 31
33Copenhaga 41
34Kairat Almaty31
35Benfica30
35Ajax30

accidentare Liga Campionilor BAYERN PSG ousmane dembele achraf hakimi
