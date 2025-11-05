Liverpool, victorie pe Anfield  Bayern câștigă la Paris și devine lideră în Champions League » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat

Liverpool s-a impus în meciul cu Real Madrid, scor 1-0.

„Cormoranii” au dat lovitura chiar pe teren propriu grație golului marcat de Mac Allister în minutul 61.

Bayern, lidera din Champions League, a câștigat pe terenul campioanei en-titre, PSG. „Bavarezii” s-au impus cu 2-1, după o „dublă” semnată de Luis Diaz.

De cealaltă parte, elevii lui Luis Enrique au marcat pe final, în minutul 74. PSG a mai avut o reușită în prima repziă, golul fiind anulat pe motiv de ofsaid.

PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, a obținut un punct din deplasarea pe terenul celor de la Olympiacos. Man a jucat 58 de minute.

Liverpool - Real Madrid 1-0

A marcat: Mac Allister (min. 61)

Istvan Kovacs a arbitrat această partidă

Olympiacos - PSV 1-1

Au marcat: Martins (min. 17) / Pepi (min. 90+5)

PSG - Bayern Munchen 1-2

Au marcat: Neves (min. 74) / Diaz (min. 4, 32)

Atletico Madrid - Union Saint Gilloise 3-1

Au marcat: Alvarez (min. 39), Gallagher (Min. 72), Llorente (min. 90+6) / Sykes (min. 80)

Bodo/Glimt - Monaco 0-1

A marcat: Balogun (min. 43)

Juventus - Sporting Lisabona 1-1

Au marcat: Vlahovic (min. 34) / Araujo (min. 12)

Tottenham - Copenhaga 4-0

Johnson (min. 17), Odobert (min. 51), van de Ven (min. 64), Palhinha (min. 67)

Napoli - Eintracht Frankfurt 0-0

Slavia Praga - Arsenal 0-3

Au marcat: Saka (min. 32, pen.), Merino (min. 46, 68)

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Bayern 4 12 2 Arsenal 4 12 3 PSG 4 9 4 Inter 3 9 5 Real Madrid 4 9 6 Liverpool 4 9 7 Tottenham 4 8 8 Borussia Dortmund 3 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Manchester City 3 7 10 Sporting 4 7 11 Newcastle 3 6 12 Barcelona 3 6 13 Chelsea 3 6 14 Atletico Madrid 4 6 15 Qarabag 3 6 16 Galatasaray 3 6 17 PSV 4 5 18 AS Monaco 4 5 19 Atalanta 3 4 20 Eintracht Frankfurt 4 4 21 Napoli 4 4 22 Marseille 3 3 23 Juventus 4 3 24 Club Brugge 3 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Athletic Bilbao 3 3 26 Royale Union SG 4 3 27 Bodo/Glimt 4 2 28 Pafos 3 2 29 Leverkusen 3 2 30 Slavia Praga 4 2 31 Olympiacos 4 2 32 Villarreal 3 1 33 Copenhaga 4 1 34 Kairat Almaty 3 1 35 Benfica 3 0 35 Ajax 3 0

