Liverpool, victorie pe Anfield  Bayern câștigă la Paris și devine lideră în Champions League » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat

- Liverpool s-a impus în meciul cu Real Madrid, scor 1-0.
„Cormoranii” au dat lovitura chiar pe teren propriu grație golului marcat de Mac Allister în minutul 61.
Bayern, lidera din Champions League, a câștigat pe terenul campioanei en-titre, PSG. „Bavarezii” s-au impus cu 2-1, după o „dublă” semnată de Luis Diaz.
De cealaltă parte, elevii lui Luis Enrique au marcat pe final, în minutul 74. PSG a mai avut o reușită în prima repziă, golul fiind anulat pe motiv de ofsaid.
PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, a obținut un punct din deplasarea pe terenul celor de la Olympiacos. Man a jucat 58 de minute.
Liverpool - Real Madrid 1-0
- A marcat: Mac Allister (min. 61)
- Istvan Kovacs a arbitrat această partidă
Olympiacos - PSV 1-1
Au marcat: Martins (min. 17) / Pepi (min. 90+5)
PSG - Bayern Munchen 1-2
- Au marcat: Neves (min. 74) / Diaz (min. 4, 32)
Atletico Madrid - Union Saint Gilloise 3-1
- Au marcat: Alvarez (min. 39), Gallagher (Min. 72), Llorente (min. 90+6) / Sykes (min. 80)
Bodo/Glimt - Monaco 0-1
- A marcat: Balogun (min. 43)
Juventus - Sporting Lisabona 1-1
- Au marcat: Vlahovic (min. 34) / Araujo (min. 12)
Tottenham - Copenhaga 4-0
- Johnson (min. 17), Odobert (min. 51), van de Ven (min. 64), Palhinha (min. 67)
Napoli - Eintracht Frankfurt 0-0
Slavia Praga - Arsenal 0-3
- Au marcat: Saka (min. 32, pen.), Merino (min. 46, 68)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Bayern
|4
|12
|2
|Arsenal
|4
|12
|3
|PSG
|4
|9
|4
|Inter
|3
|9
|5
|Real Madrid
|4
|9
|6
|Liverpool
|4
|9
|7
|Tottenham
|4
|8
|8
|Borussia Dortmund
|3
|7
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Manchester City
|3
|7
|10
|Sporting
|4
|7
|11
|Newcastle
|3
|6
|12
|Barcelona
|3
|6
|13
|Chelsea
|3
|6
|14
|Atletico Madrid
|4
|6
|15
|Qarabag
|3
|6
|16
|Galatasaray
|3
|6
|17
|PSV
|4
|5
|18
|AS Monaco
|4
|5
|19
|Atalanta
|3
|4
|20
|Eintracht Frankfurt
|4
|4
|21
|Napoli
|4
|4
|22
|Marseille
|3
|3
|23
|Juventus
|4
|3
|24
|Club Brugge
|3
|3
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Athletic Bilbao
|3
|3
|26
|Royale Union SG
|4
|3
|27
|Bodo/Glimt
|4
|2
|28
|Pafos
|3
|2
|29
|Leverkusen
|3
|2
|30
|Slavia Praga
|4
|2
|31
|Olympiacos
|4
|2
|32
|Villarreal
|3
|1
|33
|Copenhaga
|4
|1
|34
|Kairat Almaty
|3
|1
|35
|Benfica
|3
|0
|35
|Ajax
|3
|0