„Moment istoric pentru Steaua” Florin Talpan jubilează după decizia ÎCCJ: „Ministerul să îmi acorde avansarea la gradul de general”
Florin Talpan. Foto: Facebook
Liga 2

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 09:49
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 09:50
  • Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a reacționat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a încheiat disputa juridică dintre Steaua și FCSB.
  • Instanța supremă a respins recursul formulat de FCSB și a confirmat că marca „Steaua” aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.

Talpan a postat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, în care și-a revendicat meritele pentru succesul juridic și a lansat o serie de critici la adresa conducerii clubului din Ghencea.

Florin Talpan, după ce FCSB a pierdut procesul cu Steaua: „Moment istoric pentru club”

„Această hotărâre reprezintă un moment istoric pentru club, pentru suporteri și pentru identitatea sportivă a României.

Este o victorie a legii, a adevărului și a muncii mele depuse cu perseverență și loialitate față de instituție”, a notat juristul, pe rețelele de socializare.

36.826.310 de euro
e prejudiciul pe care îl solicită CSA pentru cei 10 ani în care FCSB a folosit marca Steaua

Florin Talpan a criticat situația sportivă actuală a clubului și a subliniat care ar fi fost contribuția sa în cazul judecat de ÎCCJ.

„Această victorie nu este întâmplătoare. Este rezultatul a mulți ani de muncă neîntreruptă, de nopți nedormite, de eforturi profesionale și personale.

Am trecut prin sancțiuni, controale, presiuni și încercări de discreditare. Mi s-a tăiat sporul pentru lucrări de excepție de 50%, am fost hărțuit administrativ, dar nu m-am oprit niciodată! Am luptat pentru adevăr, pentru respectul legii și pentru onoarea Stelei București.

Cu mine comandant, acum Clubul Sportiv al Armatei Steaua era în Liga 1, nu prin asociere, iar rezultatele la celelalte secții erau remarcabile, nu așa cum sunt acum: echipa de handbal în Liga a 2-a, echipele de baschet, rugby, hochei în partea de jos a clasamentului.

Este inadmisibil ca echipa de fotbal să fie învinsă în Ghencea de Dumbrăvița! Fără mine, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, în acest moment, nu mai exista. Era la Becali, pentru că așa se dorea”, a mai notat Talpan, pe rețelele de socializare.

Florin Talpan: „Aștept ca ministerul să îmi acorde avansarea la gradul de general”

Juristul a cerut Ministerului Apărării Naționale să îi recunoască performanțele prin acordarea gradului de general și prin numirea sa în funcția de comandant al clubului.

„După ce am câștigat marca, numele și palmaresul echipei de fotbal Steaua București, aștept ca ministerul să îmi acorde ceea ce merit: sporul pentru lucrări de excepție de 50%, avansarea la gradul de general și funcția pe care o merit, deoarece am cele mai mari performanțe și rezultate din minister.

Șeful Direcției Generale Juridice nu a avut și nu are rezultatele mele și văd că a fost avansat la gradul de general cu trei stele. Și mulți alți așa-ziși generali. Inadmisibil! Nici o asociere nu a funcționat la Steaua ! Deci nu asocierea este soluția!

Mulțumesc celor care au crezut în mine și m-au încurajat în această luptă. Mulțumesc pentru susținere campionului Ștefan Iovan! Steaua București este și va rămâne a Armatei Române”, a mai scris Talpan.

CSA a câștigat în vară și palmaresul

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share