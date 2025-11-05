Ronaldo: „Mă voi retrage curând”  Portughezul nu se ascunde: „Probabil voi plânge” + E îngrijorat pentru Cristiano Jr: „Faci prostii”
Cristiano Ronaldo. Foto: IMAGO
Diverse

Ronaldo: „Mă voi retrage curând” Portughezul nu se ascunde: „Probabil voi plânge” + E îngrijorat pentru Cristiano Jr: „Faci prostii”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 10:17
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 10:17
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani), actualul jucător al lui Al Nassr, a vorbit despre retragerea sa din fotbal.

Într-un interviu acordat lui Piers Morgan, jurnalist, prezentator TV și comentator britanic, starul portughez a vorbit și despre fiul său, Cristiano Jr., fotbalist profesionist.

Cristiano Ronaldo, despre retragerea sa: „Va fi curând”

Jucătorul lui Al Nassr a fost întrebat când crede că se va retrage:

Curând, dar cred că voi fi pregătit. Va fi greu, desigur. Va fi dificil, da. Probabil că voi plânge, da. Este normal. Sunt o persoană care plânge ușor. Nu-mi reprim sentimentele. Sunt sincer.

Sunt o persoană deschisă. Va fi greu, dar mă pregătesc pentru asta de la 25, 26, 27 de ani. Așa că cred că voi fi capabil să suport această presiune”, a declarat starul portughez, potrivit marca.com.

Cristiano Ronaldo e de părere că nimic nu va umple golul lăsat de fotbal.

„Nimic nu se poate compara cu adrenalina pe care o simțim când jucăm fotbal, când marcăm un gol. Așa cum spun, totul are un început și un sfârșit. Cred că voi fi pregătit”.

952 de goluri
a marcat până acum Cristiano Ronaldo în cariera sa

Ronaldo, despre Cristiano Jr.: „E într-un moment al vieții când faci prostii”

Starul portughez a vorbit și despre fiul său, care tocmai a câștigat Cupa Federațiilor cu echipa U16 a Portugaliei, acolo unde a marcat primul său gol la națională.

„Este un fel de impuls. Vreau să-l urmăresc pe Cristiano Jr. pentru că se află în acel moment al vieții când… faci prostii.

Este normal, pentru că și eu făceam la fel. Vreau să fiu alături de Mateo, care și el iubește fotbalul. Vreau să fiu mai prezent în familie”, a mai spus Cristiano Ronaldo.

Portughezul a declarat că, odată cu retragerea, va putea petrece mai mult timp alături de familia sa.

„Dar am și alte pasiuni. Voi avea mai mult timp pentru mine. Voi avea mai mult timp pentru familia mea, pentru a-mi crește copiii, în special pe Bella, care are trei ani și căreia încep să-i duc dorul când călătoresc și stau atât de multe zile la hotel cu echipa”.

De-a lungul carierei, Cristiano Ronaldo a jucat la Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus și Al Nassr.

Portughezul a reușit să câștige cele mai râvnite trofee, atât pe plan personal, cât și la nivel de club, printre care se numără:

  • 5X Baloane de Aur
  • 4X Ghete de Aur
  • 1X EURO
  • 5X Liga Campionilor
  • 2X Serie A
  • 2X Liga Națiunilor
  • 3X Supercupe ale Europei
  • 4X Campionate Mondiale ale Cluburilor
  • 2X La Liga

