UNIREA SLOBOZIA - FC VOLUNTARI 1-0 (4-3 d.p.). Adnan Aganovic (37 de ani) și Cristian Bărbuț (30 de ani), fotbaliștii Unirii Slobozia, au vorbit despre salvarea de la retrogradare.

Unirea Slobozia și-a asigurat prezența în următorul sezon al Ligii 1, după victoria obținută la penalty-uri, după barajul de menținere/promovare.

UNIREA SLOBOZIA - FC VOLUNTARI. Adnan Aganovic: „Am câștigat respectul României”

„Am arătat că avem caracter. Da, țin minte că MM Stoica a zis că suntem aproape gata. De atunci doar am urcat și am făcut rezultate bune în play-out. Prin muncă și seriozitate am câștigat respectul României.

Merităm premiul «miracolul anului». Este cea mai dulce victorie, deoarece am rămas în Liga 1 în cele mai grele condiții. Vedem dacă rămân și sezonul viitor. Trebuie să vorbesc cu conducerea. Mă simt bine pentru sezonul viitor”, a declarat Adnan Aganovic la Prima Sport.

Cristi Bărbuț: „Toți credeau că suntem primii retrogradați”

Cristian Bărbuț a vorbit despre performanța Unirii de a rămâne în Liga 1, dar și despre viitorul său.

„La penalty-uri au fost multe emoții, dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Satisfacția e mult mai mare, toți credeau că suntem primii retrogradați. Suntem fericiți, iar satisfacția e foarte mare că a rămas Slobozia în prima ligă.

A fost greu, nu suntem o echipă mare. Alte echipe au condiții mai bune, chiar și în Liga 2, Voluntari spre exemplu, dar noi ne-am făcut treaba și a ieșit foarte bine.

O să urmeze o primă și suntem foarte fericiți. Nu m-a sunat nimeni de la Farul, nu știu nimic de asta. Eu vreau să rămân, să am continuitate în joc și să joc cât mai mult. Sunt liber de contract, vom vedea ce va urma”, a declarat Cristian Bărbuț.

Citește și