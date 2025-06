UNIREA SLOBOZIA - FC VOLUNTARI 1-0 (4-3 pen.). Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul ialomițenilor, a vorbit menținerea în Liga 1.

Unirea Slobozia și-a asigurat un loc în viitorul sezon al Ligii 1, după ce a câștigat barajul cu FC Voluntari. Ilfovenii câștigaseră prima manșă cu 2-1, însă au cedat la retur, 0-1 și apoi 3-4 la penalty-uri.

UNIREA SLOBOZIA - FC VOLUNTARI. Adrian Mihalcea: „E fantastic ce am reușit”

„A fost teribil, dar e fantastic ce am reușit. Este un moment fantastic. Am spus-o de fiecare dată că promovarea contează doar dacă rămâi în prima ligă.

Am o echipă care m-a ajutat, baieți cuminți și le mulțumesc pentru asta. Plec acum, pentru că am sânge și îmi doresc mai mult.

Au fost două meciuri echilibrate, iar noi am avut și noroc pe final. Toma care a ratat două penalty-uri a dat acum golul decisiv.

Nu am mai trăit așa emoții, mi-era frică de minutul 90, pentru că am mai luat gol atunci. Sunt mulțumit și fericit, am făcut o treabă perfectă toți din club.

E o seară extraordinară pentru toată Slobozia. Sunt bucuros că am reușit să-i facem mândri pe oameni. E o competiție și trebuie s-o respecți. Dacă crezi că ești cel mai bun, trebuie să fi fair-play, să nu-i aduci pe adversari într-o stare urâtă. Aroganța se plătește”, a declarat Adrian Mihalcea la Prima Sport.

Adrian Mihalcea, despre plecarea de la echipă: „Nu pot să rămân, condițiile s-au înrăutățit”

Tehnicianul ialomițenilor a anunțat că va părăsi echipa, fiind nemulțumit de condiții.

„Am spus-o, voi lua o decizie și voi merge să vorbesc cu oamenii după acest meci. Am cerut îngăduință, cine a așteptat bine, cine nu, nu e treaba mea.

Voiam să rămân, dar nu mai pot. Din păcate, condițiile nu s-au schimbat, ba chiar s-au înrăutățit pentru anul viitor.

Am avut ceva discuții, dar n-am intrat în niciun fel de detalii. De mâine sunt liber de contract și voi lua o decizie. Sper s-o iau pe cea corectă.

Ceea ce ne-a ținut împreună a fost stabilitatea oferită de club. Eram convins că putem s-o ducem la capăt, numai eu știu cât ne-am luptat să arătăm că se poate și cu mai puțini bani”, a mai adăugat Adrian Mihalcea.

