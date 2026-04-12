Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit

Publicat: 12.04.2026, ora 10:12
Actualizat: 12.04.2026, ora 10:13
  • Adrian Ilie (51 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a fost prins sub influența băuturilor alcoolice în timp ce conducea. Detalii, mai jos în articol.

Vineri seara, în jurul orei 21:30, Adrian Ilie a fost oprit de polițiști în Poiana Brașov. În urma controalelor efectuate de echipaj s-a descoperit că fostul atacant consumase alcool înainte să se urce la volan.

Adrian Ilie, prins băut la volan

Fostul atacant avea o alcoolemie de de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Astfel, polițiștii au decis să-i suspende permisul pentru o perioadă de 90 de zile, scrie digisport.ro.

Informațiile au fost confirmate de Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, potrivit gsp.ro.

55 de selecții
a bifat Adrian Ilie la naționala României. A marcat 13 goluri și a livrat 7 pase decisive

Nu e la prima abatere

Adrian Ilie a mai fost prins sub influența băuturilor alcoolice la volan. O abatere similară a avut loc în iulie 2023.

Atunci, fostul internațional a fost depistat de Poliția Rutieră la volan cu o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML), pentru a i se recolta probe biologice, însă a refuzat. Așa că oamenii legii i-au deschis atunci un dosar penal.

Un an mai târziu, în 2024, Adrian Ilie a fost condamnat la 8 luni de închisoare de către Judecătoria Sectorului 4 din București, dar acesta nu a fost închis.

Instanța a hotărât atunci ca executarea pedepsei să fie amânată, în schimbul unui termen de supraveghere de doi ani.

