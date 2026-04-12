Andrei Nicolescu (49 de ani) nu mai este președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo.

Ce spune oficialul „câinilor” despre schimbările din organigrama clubului și cine i-a luat locul, în rândurile de mai jos.

Nicolescu a explicat că decizia a fost luată pentru a evita cumulul de funcții și pentru a eficientiza fluxul de decizie în cadrul clubului.

Andrei Nicolescu, președinte executiv la Dinamo

Nicolescu a afirmat că va ocupa postul de președinte executiv, în timp ce vechea sa funcție îi va reveni lui Dan Gătăianțu, directorul financiar al clubului, scrie fanatik.ro.

„Nu știu ce să spun. Nu e o știre, e o chestiune veche de trei luni. Noi am delegat de la Consiliul de Administrație către președintele clubului atribuțiile, a fost o schimbare pe care am gândit-o ca partea executivă să fie mult mai flexibilă. Atât, în rest nu e nimic de comentat.

Consiliul de Administrație este reprezentat în zona executivă de un președinte al clubului, funcția de președinte am preluat-o eu la modificarea aceasta a statutului și în același timp Consiliul de Administrație rămâne cu un rol de supervizare și cam asta e. Nu știu ce să explic mai mult, e destul de simplu.

E o chestiune care ține de cumul de funcții și de o compatibilitate. Nu puteam să fiu și Consiliul de Administrație, și avocat și președintele clubului, am găsit o soluție care să fie la îndemână pentru toată lumea”, a explicat Nicolescu, la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Dan Gățăianțu este președintele Consiliului de Administrație, eu sunt vicepreședintele Consiliului de Administrație, dar pentru o eficientizare a muncii, mai ales pe plan sportiv, Consiliului de Administrație a delegat toate deciziile către președintele executiv al clubului, funcție nou-înființată, care este ocupată de mine. Andrei Nicolescu, pentru fanatik.ro

Andrei Nicolescu: „Noi am făcut tot ce a ținut de noi”

Nicolescu a explicat din nou că FC Dinamo, clubul din Liga 1, vrea să se asocieze cu CS Dinamo, clubul MAI. Acest proces presupune preluarea de către Minister a unui pachet de acțiuni la formația roș-albă.

„Discuția reală este că există un interes din partea clubului Dinamo pentru cooptarea CS Dinamo în acționariatul clubului de fotbal. Asta este știrea, nu e nouă, e veche de un an și jumătate.

Asta nu mai ține de noi, noi am făcut tot ce a ținut de noi, mai departe vom vedea dacă va exista vreo reacție pozitivă vreodată la această inițiativă a noastră și la crearea tuturor condițiilor pe care ar trebui să le avem”, a mai spus Nicolescu.

Printre solicitările șefilor formației din Liga 2 ar fi ocuparea locului de președinte al FC Dinamo de către un reprezentat ales de ei. Acesta ar fi Ionuț Lupescu, după cum a informat recent prosport.ro.

CS Dinamo ar urma să primească prin această fuziune:

8% din acțiuni de la Asociația Peluza Cătălin Hîldan (suporterii)

din acțiuni de la Asociația Peluza Cătălin Hîldan (suporterii) 2% de la Red&White (deține 72,8% din acțiuni)

de la Red&White (deține 72,8% din acțiuni) 5% prin diluarea acționarului Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, care va fi oficializată în Adunarea Generală a Acționarilor SC Dinamo 1948 SA, în februarie

După aceste modificări, CS Dinamo va ajunge să dețină în total 15% din acțiunile SC Dinamo.

