Cristi Borcea (56 de ani), fost acționar la Dinamo, a dezvăluit că a încercat în trecut să-l aducă în Ștefan cel Mare pe Ianis Hagi (27 de ani).

Episodul datează din 2012, într-o perioadă în care fiul lui Gheorghe Hagi se afla la începutul formării sale fotbalistice.

Cristi Borcea a încercat să-l transfere pe Ianis Hagi la Dinamo: „ I-am oferit 200.000 de euro”

Omul de afaceri a povestit că i-a propus lui Gheorghe Hagi suma de 200.000 de euro pentru transferul fiului său, însă mutarea nu s-a realizat.

„Ianis Hagi este unul dintre puținii jucători de valoare pe care-i mai are România. Și el a fost, este convocat pe bune. Dacă nu se accidenta, juca la o echipă mare de tot. De fiecare dată când a venit la națională a făcut ceva, gol, pasă de gol.

Pe acest copil îl cunosc de mic. A fost în clasă cu Patrick (n.r. - fiul cel mare al lui Borcea), venea cu bunicul lui din partea mamei, erau meciuri de fotbal la colegiu, iar eu mă duceam să-l văd pe al meu.

Ianis era în pantaloni scurți, nu conta, ploua, ningea, juca la toate grupele de copii... Ianis a muncit foarte mult. Eu am vrut să-i dau 200.000 de euro lui Hagi (n.r. - Gheorghe Hagi) ca să-l transfer de la Viitorul, pe când avea 13 sau 14 ani.

Ianis a trăit pentru fotbal. Juca 6-7 ore pe zi la toate grupele, încontinuu. Totul este despre fotbal la el", a declarat Cristi Borcea, conform gsp.ro.

92 de meciuri a jucat Ianis Hagi pentru Viitorul (actuala Farul), perioadă în care a marcat 24 de goluri și a oferit 14 pase decisive. De-a lungul carierei, mijlocașul a mai evoluat pentru Fiorentina, Genk, Alaves și Rangers, iar în prezent joacă la Alanyaspor

Ianis Hagi, care a adunat 53 de meciuri pentru echipa națională, în care a marcat 8 goluri, este cotat în prezent la 1,8 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

În acest sezon, mijlocașul a bifat 26 de meciuri pentru Alanyaspor, în care a marcat 5 goluri și a oferit 2 pase decisve.

