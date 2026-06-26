„Am pus asta pentru primul loc” Adrian Ilie a dezvăluit motivul pentru care a refuzat-o pe FCSB

Fostul mare internațional român Adrian Ilie (52 de ani) a dezvăluit motivul pentru care a refuzat oferta lui Gigi Becali (68 de ani) de a reveni la FCSB.

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Rolul fostului atacant ar fi fost legat în principal de departamentul de scouting, pe care patronul roș-albaștrilor spera că Ilie va reuși să-l dezvolte.

Motivul pentru care Adrian Ilie a refuzat FCSB: „Am pus asta pe primul loc!”

„Cobra” susține că nu a dat curs ofertei venite de la fosta campioană a României deoarece își dorește să se concentreze mai mult pe afacerile sale.

„Cred că, după foarte mult timp, am pus pe primul loc business-urile pe care le am. În momentul de față, nu este vorba despre altceva. Nu a fost o chestie că nu aș vrea să merg la FCSB.

Sunt prieten cu domnul Becali, îi doresc succes, are oameni care se potrivesc foarte bine acolo și sunt foarte buni, cum este Mihai Stoica, am mai vorbit și cu el din când în când.

Cred că FCSB trebuie să fie în fiecare an o candidată la campionat, măcar între primele două echipe”, a declarat Adrian Ilie, citat de sport.ro.

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„Cobra” a mai lucrat la FCSB în sezonul 2007/08. Atunci, Ilie a ocupat postul de manager sportiv.

În mandatul său, fostul atacant a realizat transferuri importate, printre care Robinson Zapata sau Pawel Golanski, iar echipa a ajuns în grupele Ligii Campionilor.

De-a lungul carierei sale, Adrian Ilie a jucat la Electroputere Craiova, Steaua, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich.

FCSB și-a aflat programul din noul sezon al Ligii 1

În prima etapă a stagiunii 2026-2027 din Liga 1, FCSB urmează să întâlnească FC Argeș pe teren propriu.

Pentru roș-albaștri primul derby este programat în etapa #6, când se vor deplasa la Cluj pentru duelul cu CFR.

În etapa #8, FCSB o va găzdui pe marea rivală Dinamo, iar partida contra campioanei U Craiova se joacă în etapa #10.

Program complet FCSB în sezonul 2026/2027 din Liga 1

Etapa I : FCSB - FC Argeș

: FCSB - FC Argeș Etapa II : FK Csikszereda - FCSB

: FK Csikszereda - FCSB Etapa III : FCSB - Farul Constanța

: FCSB - Farul Constanța Etapa IV : Sepsi OSK - FCSB

: Sepsi OSK - FCSB Etapa V : FCSB - FC Botoșani

: FCSB - FC Botoșani Etapa VI : CFR Cluj - FCSB

: CFR Cluj - FCSB Etapa VII : FCSB - UTA Arad

: FCSB - UTA Arad Etapa VIII : Dinamo București - FCSB

: Dinamo București - FCSB Etapa IX : FCSB - Petrolul Ploiești

: FCSB - Petrolul Ploiești Etapa X : Universitatea Craiova - FCSB

: Universitatea Craiova - FCSB Etapa XI : FCSB - Oțelul Galați

: FCSB - Oțelul Galați Etapa XII : FC Voluntari - FCSB

: FC Voluntari - FCSB Etapa XIII : FCSB - Rapid București

: FCSB - Rapid București Etapa XIV : Universitatea Cluj - FCSB

: Universitatea Cluj - FCSB Etapa XV: FCSB - Corvinul Hunedoara

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