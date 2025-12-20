Bîrligea, mesaj pentru fanii Rapidului Atacantul de la FCSB, ferm înainte de derby: „Doar încep să râd” +59 foto
Daniel Bîrligea/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Bîrligea, mesaj pentru fanii Rapidului Atacantul de la FCSB, ferm înainte de derby: „Doar încep să râd"

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 20.12.2025, ora 20:36
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 20:36
  • FCSB - RAPID. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a avut un mesaj pentru suporterii giuleșteni înaintea partidei din etapa #21 din Liga 1.
  • FCSB - Rapid se joacă duminică, de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Daniel Bîrligea a lipsit la ultimele 5 partide disputate de FCSB, după ce a acuzat probleme medicale la înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1.

Atacantul campioanei suferise o entorsă la gleznă, dar s-a recuperat la timp pentru a fi apt la ultimul meci al anului.

FCSB - RAPID. Daniel Bîrligea, mesaj pentru fanii giuleșteni: „Dacă vor să mă înjure, mie îmi place”

Întrebat cum va reacționa în fața unui comportament ostil al fanilor giuleșteni, Bîrligea a dezvăluit că nu se teme și a adăugat că astfel de situații îl motivează și mai mult.

În discursul său, fotbalistul campioanei a reamintit și faptul că le-a cerut scuze suporterilor Rapidului pentru faptul că a postat pe Instagram o imagine cu referire la Rapid, cu tentă rasistă, creată cu ajutorul inteligenței artificiale, după ce FCSB își adjudecase al doilea titlu consecutiv.

„E treaba lor, am făcut ceea ce trebuia să fac, mi-am cerut scuze. Până la urmă, fiecare meci are istoricul lui.

În fiecare meci jucat împotriva lor, ne-au înjurat în toate felurile, deci nu ar face ceva nou.

E scris deja acolo, pe tablă, că trebuie să facă asta. Cred ei, poate, că ne incită cu ceva sau că ne schimbă mentalul.

Dar pe mine, când mă înjură, doar încep să râd și-mi văd de jocul meu.

Da, îmi place, mă hrănesc cu astea (n.r. cu înjurăturile fanilor Rapidului). Dacă vor să mă înjure, să o facă, mie îmi place”, a declarat Daniel Bîrligea, citat de digisport.ro.

FOTO. Rapid - FCSB 2-2, ultimul meci direct dintre cele două rivale în Liga 1

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (8).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (8).jpg

Galerie foto (59 imagini)

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (4).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
+59 Foto
labels.photo-gallery

rapid fcsb superliga daniel bîrligea
