„Ca o șampanie franțuzească” Adrian Mihalcea compară UTA cu FCSB: „Eu nu accept asta!” +38 foto
Adrian Mihalcea (FOTO: Sport Pictures)
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„Ca o șampanie franțuzească” Adrian Mihalcea compară UTA cu FCSB: „Eu nu accept asta!”

alt-text Silviu Dumitru , Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 23:56
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 03:02
  • FCSB - UTA 1-3. Adrian Mihalcea, antrenorul echipei arădene, a reacționat după victoria de la Târgoviște.
  • Tehnicianul spune că și la UTA sunt probleme mari, însă acestea nu sunt la fel de expuse. Și a exclus orice fel de colaborare cu Gigi Becali în viitor.
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UTA a avut nevoie de 7 etape pentru a obține prima victorie din acest sezon de Liga 1. A acumulat 6 puncte și a urcat pe locul 14.

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FCSB - UTA 1-3. Adrian Mihalcea: „Voi primi un bax de bere”

„Gust bun ca o șampanie franțuzească. Tocmai am primit mesaj de la o persoană dinamovistă că voi primi un bax de bere.

E plăcut, pentru noi, după perioada pe care am avut-o, era foarte important să reușim un astfel de rezultat, ca să ieșim din această stare de nesiguranță.

Când și câștigi contra unei echipe foarte bune a campionatului, lucrurile se văd OK, nu numai goluri, și faza defensivă.

Am suferit mult în primele meciuri. Dacă nu mai avem teama asta, uitați-vă că se pot face rezultate mari”, a spus Mihalcea la Digi Sport.

Mihalcea spune cum a învins-o pe FCSB

„Știam că pot schimba sistemul și că au jucători foarte rapizi, tehnici în față. Am încercat să blocăm centrul terenului, să-i redirecționăm către margine.

Ne-am pregătit bine la fazele fixe și în a doua repriză multă tranziție pozitivă. Când joci închis în jumătatea proprie și ai 9-10 jucători în mișcare în defensivă, e greu să pleci pe contraatac.

Simțeam că noi puteam să creștem, am făcut un meci foarte bun și cu Corvinul, un joc consistent”.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Adrian Mihalcea: „Patronul meu nu se bagă la echipă! Nu accept asta!”

Mihalcea a explicat care e principala diferență dintre UTA Arad și FCSB: patronul „nu se bagă la echipă”, așa cum procedează Gigi Becali.

„Toată săptămână am mers pe un lucru: în perioadele nefericite ai nevoie de prieteni alături de tine, de oameni care să te susțină.

Și noi avem problemele noastre și avem nevoie de astfel de oameni și se pare că i-am găsit. Toți avem nevoie. Perioada a fost dezastruoasă, toți erau cu capul jos, e destul de greu să-i scoți. Îmi pare bine că am reușit.

Avem același stil de joc de când am venit la echipa asta, avem probleme de lot, dar când ai inimă se poate suferi”.

FCSB e o echipă într-o situație delicată. Patronul meu nu se bagă la echipă și e perfect așa. Nu accept asta! Am foarte multe capricii, dar și principii. Am găsit un mediu foarte OK la Arad. Ne-a ajutat și degringolada de la FCSB. Când sunt probleme și tu blochezi valoarea lor și punctezi… Și noi veneam după o perioadă dezastruoasă, dar nu e arătată lumii. Adrian Mihalcea, antrenor UTA, la conferință

Mihalcea a vorbit și despre Dinamo - FCSB, derby programat pe 5 septembrie, de la ora 20:30.

„Dinamo e o echipă bună, foarte competitivă în momentul acesta. La FCSB văd o groază de probleme, dar mă aștept la un meci frumos și în derby se poate întâmpla orice”.

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și Abdallah în FCSB - UTA 1-3

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