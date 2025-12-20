„I-am blocat foarte bine” Adrian Mihalcea, cu inima împărțită după ce UTA a învins-o pe Dinamo: „Clubul acesta m-a făcut om”

UTA Arad - Dinamo 2-0. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul „Bătrânei Doamne”, a comentat victoria mare obținută în fața echipei sale de suflet.

Tehnicianul a transmis un mesaj emoționant pentru Dinamo, echipa pentru care a jucat la începutul anilor 2000.

UTA Arad s-a impus grație golurilor marcate de Alin Roman, în minutul 33, și Valentin Costache, în minutul 68.

UTA Arad - Dinamo 2-0 . Adrian Mihalcea, despre cum i-a învins pe „câini”

Antrenorul gazdelor a vorbit despre atuul arădenilor:

„ Am jucat defensiv, ne-am blocat foarte bine, știam că au calitate în atac și pe aceste contraatacuri, pe tranziții pozitive , am reușit să dăm gol și să mai avem câteva ocazii clare.

Dacă într-un meci cu Dinamo nu înscrii, e posibil să te penalizeze. Astăzi n-a fost cazul, mă bucur, avem în continuare această serie bună și sper să o continuăm și după sărbători”, a spus Adrian Mihalcea, la Digi Sport.

Tehnicianul arădenilor a cerut conducerii transferuri în perioada de transferuri din ianuarie.

„Acum trebuie să ne gândim ce vrem. Deci, e o perioadă liniștită, dar nu prea, și trebuie să ne gândim ce vrem.

Vrem puțin mai mult și să sperăm și să le dăm oamenilor aceștia hrană și anul viitor, ar trebui să facem niște transferuri cu jucători mai valoroși.

Dacă nu, putem să ne batem așa, există posibilitatea să ajungem în poziții bune și în această formulă, pentru că se întorc și cei accidentați și să vedem ce suntem”, a continuat Adrian Mihalcea.

Adrian Mihalcea: „Dinamo m-a făcut om”

Întrebat dacă mai urmărește parcursul echipei pentru care a evoluat, ca fotbalist, timp de șase sezoane, Adrian Mihalcea a răspuns:

„Eu sunt dinamovist. Nu m-am ferit niciodată și nu că nu m-am ferit, nu m-am dezis niciodată. Am fost un pic dezamăgit în perioada când am fost antrenor, dar din alte considerente, dar clubul acesta m-a făcut om.

Dinamo m-a făcut om și în viața de zi cu zi, m-a făcut om și în activitate. Așa că niciodată, orice mi-ar face, n-am cum să mă dezic și le doresc în continuare să ia campionatul” .

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 21 38 3 FC Botoșani 21 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 21 34 6 Oțelul Galați 21 33 7 UTA Arad 21 32 8 U Cluj 20 30 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul Ploiești 20 19 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 21 11

