Spectacol la Arad VIDEO. Costache, gol superb în fața fostei sale echipe după o fază-blitz: „Îmi pare rău”

UTA ARAD - DINAMO 2-0. Valentin Costache (27 de ani) a fost autorul unui gol superb în fața fostei sale echipe.

Alin Roman a deschis scorul în minutul 33, iar extrema stângă a arădenilor a închis tabela după ce a punctat la capătul unui contraatac școală, în minutul 68.

UTA Arad a învins-o pe Dinamo și s-a apropiat la un singur punct de ultimul loc de play-off, ocupat în acest moment de Oțelul Galați.

În minutul 68, Valentin Costache a reușit să marcheze un gol superb, după un contraatac tăios la care au mai participat și alți doi coechiperi.

Cum s-a desfășurat acțiunea arădenilor:

Alin Roman a recuperat o minge la mijlocul terenului, după o eroare comisă de Gnahore.

Fotbalistul arădenilor a pasat în centru la Odada, care i-a retrimis balonul.

Roman a avansat până aproape de marginea careului și i-a pasat lui Costache

Fostul jucător al lui Dinamo a reluat superb, din prima, la colțul lung, fără șansă pentru Roșca

Valentin Costache: „Îmi pare rău că le-am dat gol”

Crescut la academia celor de la Dinamo, Costache și-a cerut scuze fanilor „câinilor” pentru faptul că a marcat în fața fostei sale echipe.

„Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm și să încheiem anul cu bine.

Mai am puține sentimente pentru Dinamo. Am crescut acolo în spiritul lor și îmi pare rău că le-am dat gol, sper să nu se supere pe mine.

Am primit și ceva mesaje, dar asta e viața de fotbalist. Încă nu am uitat spiritul lui Dinamo și încă simt ceva pentru ei, asta e clar”, a declarat Valentin Costache la Prima Sport.

