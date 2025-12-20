Spectacol la Arad VIDEO.  Costache, gol superb în fața fostei sale echipe după o fază-blitz: „Îmi pare rău” +5 foto
Superliga

Spectacol la Arad VIDEO. Costache, gol superb în fața fostei sale echipe după o fază-blitz: „Îmi pare rău”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 22:34
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 22:34
  • UTA ARAD - DINAMO 2-0. Valentin Costache (27 de ani) a fost autorul unui gol superb în fața fostei sale echipe.
  • Alin Roman a deschis scorul în minutul 33, iar extrema stângă a arădenilor a închis tabela după ce a punctat la capătul unui contraatac școală, în minutul 68.

UTA Arad a învins-o pe Dinamo și s-a apropiat la un singur punct de ultimul loc de play-off, ocupat în acest moment de Oțelul Galați.

Liga 1, etapa #21  Giuleștenii pierd în derby-ul cu FCSB » U Cluj a învins-o pe Farul și este la egalitate de puncte cu Oțelul
Citește și
Liga 1, etapa #21 Giuleștenii pierd în derby-ul cu FCSB » U Cluj a învins-o pe Farul și este la egalitate de puncte cu Oțelul
Citește mai mult
Liga 1, etapa #21  Giuleștenii pierd în derby-ul cu FCSB » U Cluj a învins-o pe Farul și este la egalitate de puncte cu Oțelul

UTA ARAD - DINAMO 2-0. VIDEO: Costache, gol superb în fața fostei sale echipe

În minutul 68, Valentin Costache a reușit să marcheze un gol superb, după un contraatac tăios la care au mai participat și alți doi coechiperi.

Cum s-a desfășurat acțiunea arădenilor:

  • Alin Roman a recuperat o minge la mijlocul terenului, după o eroare comisă de Gnahore.
  • Fotbalistul arădenilor a pasat în centru la Odada, care i-a retrimis balonul.
  • Roman a avansat până aproape de marginea careului și i-a pasat lui Costache
  • Fostul jucător al lui Dinamo a reluat superb, din prima, la colțul lung, fără șansă pentru Roșca

VIDEO. Golul marcat de Valentin Costache

Valentin Costache: „Îmi pare rău că le-am dat gol”

Crescut la academia celor de la Dinamo, Costache și-a cerut scuze fanilor „câinilor” pentru faptul că a marcat în fața fostei sale echipe.

„Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm și să încheiem anul cu bine.

Mai am puține sentimente pentru Dinamo. Am crescut acolo în spiritul lor și îmi pare rău că le-am dat gol, sper să nu se supere pe mine.

Am primit și ceva mesaje, dar asta e viața de fotbalist. Încă nu am uitat spiritul lui Dinamo și încă simt ceva pentru ei, asta e clar”, a declarat Valentin Costache la Prima Sport.

FOTO. UTA Arad - Dinamo 2-0

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (5 imagini)

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Xavi Simons, fault brutal! FOTO: Van Dijk, victima unei intrări cu talpa a olandezului + Drăgușin, în lot după 11 luni!
Stranieri
21:56
Xavi Simons, fault brutal! FOTO: Van Dijk, victima unei intrări cu talpa a olandezului + Drăgușin, în lot după 11 luni!
Citește mai mult
Xavi Simons, fault brutal! FOTO: Van Dijk, victima unei intrări cu talpa a olandezului + Drăgușin, în lot după 11 luni!
„Îi văd cu prima șansă” VIDEO.  Ovidiu Herea a prefațat FCSB - Rapid + Semnal de alarmă pentru campioană
Superliga
21:27
„Îi văd cu prima șansă” VIDEO. Ovidiu Herea a prefațat FCSB - Rapid + Semnal de alarmă pentru campioană
Citește mai mult
„Îi văd cu prima șansă” VIDEO.  Ovidiu Herea a prefațat FCSB - Rapid + Semnal de alarmă pentru campioană

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
dinamo bucuresti uta arad superliga valentin costache
Știrile zilei din sport
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Superliga
12:06
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
10:39
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
11:43
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Campionate
10:17
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Citește mai mult
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:20
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
20:03
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
21:11
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
21:39
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul  dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Top stiri din sport
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
Diverse
15:13
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
Citește mai mult
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
Campionate
13:52
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
Citește mai mult
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o  sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Diverse
13:18
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Citește mai mult
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o  sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Stranieri
15:44
Schimbat la pauză Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Citește mai mult
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 29 rapid 31 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share