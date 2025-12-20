UTA Arad - Dinamo 2-0 „Bătrâna Doamnă”, victorie fără emoții în fața echipei lui Zeljko Kopic, care ratează șansa de a urca pe locul 1 +5 foto
UTA Arad - Dinamo FOTO: SportPictures
Superliga

UTA Arad - Dinamo 2-0 „Bătrâna Doamnă”, victorie fără emoții în fața echipei lui Zeljko Kopic, care ratează șansa de a urca pe locul 1

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 22:01
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 22:07
  • UTA Arad - Dinamo 2-0. „Bătrâna Doamnă” încheie anul cu o victorie, la capătul unui meci în care a dominat.
  • Arădenii se apropie la un punct de pozițiile de play-off.

UTA Arad a început mai decisă ultima partidă din acest an, iar Alin Roman a încercat în repetate rânduri poarta, dar fără succes.

Încercările mijlocașului au fost răsplătite, în minutul 33, când a primit o pasă în mijlocul careului și a stabilit scorul pauzei.

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (5 imagini)

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
+5 Foto
labels.photo-gallery

În actul secund, arădenii au forțat marcarea celui de al doilea gol, însă Dinamo a preluat controlul.

Ocaziile „câinilor” nu s-au concretizat, iar UTA s-a desprins pe tabelă prin Valentin Costache.

Elevii lui Zeljko Kopic nu au mai pus probleme lui Gorcea și au ratat șansa de a urca pe prima poziție a campionatului.

Condamnat pentru un banner rasist Ultrasul FCSB și-a aflat pedeapsa după incidentul de la derby-ul cu Rapid din toamna lui 2023 » Ce mesaj oribil a afișat
Citește și
Condamnat pentru un banner rasist Ultrasul FCSB și-a aflat pedeapsa după incidentul de la derby-ul cu Rapid din toamna lui 2023 » Ce mesaj oribil a afișat
Citește mai mult
Condamnat pentru un banner rasist Ultrasul FCSB și-a aflat pedeapsa după incidentul de la derby-ul cu Rapid din toamna lui 2023 » Ce mesaj oribil a afișat

UTA Arad - Dinamo 2-0

  • Au marcat: Roman '33, Costache '68
  • Spectatori: 9.841, dintre care 739 sunt oaspeți

Min. 90+3 - Szabolcs Kovacs pune capăt partidei de pe „Francisc von Neumann”.

Min. 90 - Repriza secundă este prelungită cu 3 minute!

Min. 83 - Alin Roman șutează, dar mingea este blocată.

Min. 76 - Hakim Abdallah avansează spre poarta „câinilor roșii”, intră în careu și îi pasează lui Coman, care era scăpat din marcaj. Atacantul arădenilor șutează, pe colțul scurt, dar Rosșca intervine.

Min. 68 - GOOOOOL UTA ARAD! Eddy Gnahore pierde mingea în apropiere de mijlocul terenului, iar arădenii pleacă pe contraatac.

Alin Roman îi pasează, în careu, lui Valentin Costache, care expediază un șut la colțul lung și îl învinge pe Roșca.

Min. 62 - Stoinov i-a pasat lui Karamoko, în flanc, care centrează pe jos. Mingea ajunge la Cristi Mihai, care încearcă un șut din întoarcere, însă execuția trecut mult pe lângă buturile lui Gorcea.

Min. 60 - Stipe Perica primește o pasă la marginea careului și șutează puternic, pe jos, însă nu prinde spațiul porții.

Min. 58 - Hakim Abdallah îi pasează lui Alin Roman, care este scăpat din marcaj. Mijlocașul arădenilor avansează spre poartă și încearcă să lufteze balonul peste Alexandru Roșca, dar portarul respinge.

Min. 50 - Hakim Abdallah primește o centrare în careu, dar lovitura sa de cap nu prinde spațiul porții.

Min. 48 - Pe o ceață din ce în ce mai densă, Alin Roman primește o centrare în mijlocul careului și reia lovitura de cap puțin de lângă poarta lui Roșca.

Min. 45+1 - Pauză la Arad! Elevii lui Adrian Mihalcea intră la cabine cu avantaj minim.

Min. 45 - Prima repriză a fost prelungită cu un minut!

Min. 33. - GOOOOOL UTA ARAD! Coman intră în careu, pasează în fața porții, unde apare Alin Roman și îndeplinește o simplă formalitate.

Min. 27 - Adrian Mazilu rămâne întins pe teren și acuză probleme musculare. Zeljko Kopic l-a înlocuit pe atacantul sosit de la Brighton cu Cristi Mihai.

Min 21 - Alberto Soro primește o pasă în fața careului, șutează pe colțul scurt al porții lui Gorcea și marchează. Totuși, reușita este anulată din cauza poziției de offside a atacantului iberic,.

Min. 19 - Alomerovic îi pasează în centru lui Alin Roman. Mijlocașul, aflat la aproximativ 30 de metri, încearcă un șut, dar mingea trece puțin pe lângă stâlpul porții lui Roșca.

Min. 17 - UTA Arad controlează partida, în ciuda numărului redus de ocazii. Vizibilitatea începe să scadă la Arad, din cauza ceții.

Min. 9 - Valentin Costache avansează pe flancul stâng și centrează în mijlocul careului, unde se afla Hakim Abdallah. Fostul atacant al „câinilor” se înalță, dar nu reușește să lovească mingea.

Min 4. - Hakim Abdallah îi pasează lui Alin Roman, care a șutat, dar mingea a fost deviată în corner.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

  • UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Mino Sota, Odada - Costache, Roman, Abdallah - Coman
  • Rezerve: Iliev, Iacob, Benga, Olar, Țăroi, Ovidiu Popescu, Hrezdac, Luca Mihai, David Barbu
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Soro, Armstrong, Mazilu
  • Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Perica, Cristi Mihai, Soare, Caragea, Toader, Ikoko, Bărbulescu, Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic

Adrian Mihalcea, înainte de meci: „Dinamo e cea mai bună echipă a campionatului”

Adrian Mihalcea a vorbit la superlativ atât despre Dinamo, cât și despre antrenorul Zeljko Kopic, cel pe care l-a lăudat pentru ceea ce a reușit la trupa din „Ștefan cel Mare”.

„Vom întâlni cea mai bună echipă a campionatului. Dinamo are un joc eficient, consistent. Rezultatele din ultima perioadă le oferă o încredere și mai mare, de aceea meciul va fi și mai dificil.

Ce-a făcut mister Kopic din Dinamo este de remarcat și de aplaudat.

Au jucători de o calitate superioară de la mijloc în sus, plus că în zona defensivă au adevărate «turnuri», sunt agresivi și cu talie”, a declarat Mihalcea, conform digisport.ro.

Zeljko Kopic: „Mihalcea face o treabă foarte bună la Arad”

„UTA este cu adevărat bună, domnul Mihalcea face o treabă foarte, foarte bună acolo. Dacă vom reuși să obținem un rezultat bun, ne vom uita și la celelalte rezultate, dar pentru mine contează ce vom face la Arad.

Mister Mihalcea are echipa lui, clubul lui, ambițiile lui. Știu că mulți foști jucători și antrenori ai lui Dinamo vor să o vadă pe Dinamo unde vrem și noi să fie, dar mai avem multe meciuri. Trebuie să o luăm de la joc la joc.

Suntem în viață în ambele competiții, în Superligă și în Cupă. Vom da totul în 2026, cu atmosferă bună, cu spirit de echipă, cu muncă multă și tot ce am făcut până acum. Vom vedea ce ne va aduce asta”, a spus Kopic, conform gsp.ro.

Citește și

Petre Grigoraș, prezentat Antrenorul are un obiectiv ambițios la noua echipă » Cu cine a semnat
Liga 3
14:55
Petre Grigoraș, prezentat Antrenorul are un obiectiv ambițios la noua echipă » Cu cine a semnat
Citește mai mult
Petre Grigoraș, prezentat Antrenorul are un obiectiv ambițios la noua echipă » Cu cine a semnat
Ilie Dobre, operat de urgență  Comentatorul sportiv a suferit un preinfarct » Detalii despre starea sa de sănătate
Diverse
14:33
Ilie Dobre, operat de urgență Comentatorul sportiv a suferit un preinfarct » Detalii despre starea sa de sănătate
Citește mai mult
Ilie Dobre, operat de urgență  Comentatorul sportiv a suferit un preinfarct » Detalii despre starea sa de sănătate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
UTA Liga dinamo bucuresti Adrian Mihalcea liga 1 zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Superliga
12:06
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
10:39
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
11:43
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Campionate
10:17
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Citește mai mult
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:20
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
20:03
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
21:11
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
21:39
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul  dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Top stiri din sport
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
Diverse
15:13
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
Citește mai mult
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
Campionate
13:52
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
Citește mai mult
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o  sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Diverse
13:18
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Citește mai mult
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o  sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Stranieri
15:44
Schimbat la pauză Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Citește mai mult
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 29 rapid 31 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share