UTA Arad - Dinamo 2-0 „Bătrâna Doamnă”, victorie fără emoții în fața echipei lui Zeljko Kopic, care ratează șansa de a urca pe locul 1

UTA Arad - Dinamo 2-0. „Bătrâna Doamnă” încheie anul cu o victorie, la capătul unui meci în care a dominat.

Arădenii se apropie la un punct de pozițiile de play-off.

UTA Arad a început mai decisă ultima partidă din acest an, iar Alin Roman a încercat în repetate rânduri poarta, dar fără succes.

Încercările mijlocașului au fost răsplătite, în minutul 33, când a primit o pasă în mijlocul careului și a stabilit scorul pauzei.

În actul secund, arădenii au forțat marcarea celui de al doilea gol, însă Dinamo a preluat controlul.

Ocaziile „câinilor” nu s-au concretizat, iar UTA s-a desprins pe tabelă prin Valentin Costache.

Elevii lui Zeljko Kopic nu au mai pus probleme lui Gorcea și au ratat șansa de a urca pe prima poziție a campionatului.

Au marcat: Roman '33, Costache '68

Min. 90+3 - Szabolcs Kovacs pune capăt partidei de pe „Francisc von Neumann”.

Min. 90 - Repriza secundă este prelungită cu 3 minute!

Min. 83 - Alin Roman șutează, dar mingea este blocată.

Min. 76 - Hakim Abdallah avansează spre poarta „câinilor roșii”, intră în careu și îi pasează lui Coman, care era scăpat din marcaj. Atacantul arădenilor șutează, pe colțul scurt, dar Rosșca intervine.

Min. 68 - GOOOOOL UTA ARAD! Eddy Gnahore pierde mingea în apropiere de mijlocul terenului, iar arădenii pleacă pe contraatac.

Alin Roman îi pasează, în careu, lui Valentin Costache, care expediază un șut la colțul lung și îl învinge pe Roșca.

Min. 62 - Stoinov i-a pasat lui Karamoko, în flanc, care centrează pe jos. Mingea ajunge la Cristi Mihai, care încearcă un șut din întoarcere, însă execuția trecut mult pe lângă buturile lui Gorcea.

Min. 60 - Stipe Perica primește o pasă la marginea careului și șutează puternic, pe jos, însă nu prinde spațiul porții.

Min. 58 - Hakim Abdallah îi pasează lui Alin Roman, care este scăpat din marcaj. Mijlocașul arădenilor avansează spre poartă și încearcă să lufteze balonul peste Alexandru Roșca, dar portarul respinge.

Min. 50 - Hakim Abdallah primește o centrare în careu, dar lovitura sa de cap nu prinde spațiul porții.

Min. 48 - Pe o ceață din ce în ce mai densă, Alin Roman primește o centrare în mijlocul careului și reia lovitura de cap puțin de lângă poarta lui Roșca.

Min. 45+1 - Pauză la Arad! Elevii lui Adrian Mihalcea intră la cabine cu avantaj minim.

Min. 45 - Prima repriză a fost prelungită cu un minut!

Min. 33. - GOOOOOL UTA ARAD! Coman intră în careu, pasează în fața porții, unde apare Alin Roman și îndeplinește o simplă formalitate.

Min. 27 - Adrian Mazilu rămâne întins pe teren și acuză probleme musculare. Zeljko Kopic l-a înlocuit pe atacantul sosit de la Brighton cu Cristi Mihai.

Min 21 - Alberto Soro primește o pasă în fața careului, șutează pe colțul scurt al porții lui Gorcea și marchează. Totuși, reușita este anulată din cauza poziției de offside a atacantului iberic,.

Min. 19 - Alomerovic îi pasează în centru lui Alin Roman. Mijlocașul, aflat la aproximativ 30 de metri, încearcă un șut, dar mingea trece puțin pe lângă stâlpul porții lui Roșca.

Min. 17 - UTA Arad controlează partida, în ciuda numărului redus de ocazii. Vizibilitatea începe să scadă la Arad, din cauza ceții.

Min. 9 - Valentin Costache avansează pe flancul stâng și centrează în mijlocul careului, unde se afla Hakim Abdallah. Fostul atacant al „câinilor” se înalță, dar nu reușește să lovească mingea.

Min 4. - Hakim Abdallah îi pasează lui Alin Roman, care a șutat, dar mingea a fost deviată în corner.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Mino Sota, Odada - Costache, Roman, Abdallah - Coman

Adrian Mihalcea Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Soro, Armstrong, Mazilu

Adrian Mihalcea, înainte de meci: „Dinamo e cea mai bună echipă a campionatului”

Adrian Mihalcea a vorbit la superlativ atât despre Dinamo, cât și despre antrenorul Zeljko Kopic, cel pe care l-a lăudat pentru ceea ce a reușit la trupa din „Ștefan cel Mare”.

„Vom întâlni cea mai bună echipă a campionatului. Dinamo are un joc eficient, consistent. Rezultatele din ultima perioadă le oferă o încredere și mai mare, de aceea meciul va fi și mai dificil.

Ce-a făcut mister Kopic din Dinamo este de remarcat și de aplaudat.

Au jucători de o calitate superioară de la mijloc în sus, plus că în zona defensivă au adevărate «turnuri», sunt agresivi și cu talie”, a declarat Mihalcea, conform digisport.ro.

Zeljko Kopic: „Mihalcea face o treabă foarte bună la Arad”

„UTA este cu adevărat bună, domnul Mihalcea face o treabă foarte, foarte bună acolo. Dacă vom reuși să obținem un rezultat bun, ne vom uita și la celelalte rezultate, dar pentru mine contează ce vom face la Arad.

Mister Mihalcea are echipa lui, clubul lui, ambițiile lui. Știu că mulți foști jucători și antrenori ai lui Dinamo vor să o vadă pe Dinamo unde vrem și noi să fie, dar mai avem multe meciuri. Trebuie să o luăm de la joc la joc.

Suntem în viață în ambele competiții, în Superligă și în Cupă. Vom da totul în 2026, cu atmosferă bună, cu spirit de echipă, cu muncă multă și tot ce am făcut până acum. Vom vedea ce ne va aduce asta”, a spus Kopic, conform gsp.ro.

