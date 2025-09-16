Mititelu ia măsuri Patronul FCU Craiova îi dă în judecată pe cei care au afișat mesaje morbide la adresa sa: „Acțiuni mârșave de intimidare”

Adrian Mititelu (57 de ani), patronul clubului FCU Craiova, a anunțat că îi va da în judecată pe cei vinovați pentru mesajele morbide afișate pe „Ion Oblemenco”.

FCU Craiova are soarta pecetluită în acest sezon. După ce nu a primit licența pentru actuala ediție din Liga 2, trupa din Bănie a început eșalonul al treilea cu un handicap pe care nu l-ar fi putut recupera: -106 puncte. Și a fost exclusă din campionat!

Adrian Mititelu a răspuns după bannerele morbide afișate pe „Ion Oblemenco”: „Acțiuni mârșave de intimidare”

Fanii echipei au răbufnit după ce echipa a fost exclusă din Liga 3 și au afișat mesaje morbide la adresa lui Adrian Mititelu.

Acesta l-a tras la răspundere pe fostul șef de galerie de la FCU Craiova și a anunțat că va intenta un proces împotriva sa.

„ACȚIUNI MÂRȘAVE DE INTIMIDARE!

Autori: Preda Andrei, zis «Gogoașe», în complicitate cu persoane din conducerea Primăriei Craiova.

Maine voi depune instituției abilitate o plângere penală împotriva Municipiului Craiova și a persoanelor implicate pentru săvârșirea infracțiunilor de Abuz în serviciu, art 368 cp,art 369 cp, art 371cp ”, a scris Adrian Mititelu, pe Facebook.

Mesaje șocante pe „Ion Oblemenco” la adresa lui Mititelu:

„Mori în cancer”

„Săracule, datorule, sifonule”

„Ești un c***”

„M fam. Mititelu”

„Iar de noi nu vom mai fi când vei pleca de pe pământ / Lăsăm copiilor noștri legământ să se p*** pe-al tău mormânt”

„În iad după tactu'”

„Oltenia vă urăște”

„Înmormântarea ta, sărbătoarea noastră”

„Unica de la unicul vinovat”

„Ai omorât-o pe Știința”

FCU Craiova, exclusă din Liga 3!

Motivul excluderii este reprezentat de datoriile imense acumulate de club față de foști jucători și membrii ai staff-ului tehnic.

În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA

Din informațiile GOLAZO.ro, avocații lui Adrian Mititelu vor cere motivarea deciziei CDE și o vor ataca în instanță și la Parchet. Nu vor merge pe căile sportive la recurs și apoi la TAS.

Printre creditorii menționați în decizia Comisiei de Disciplină de la data de 10 septembrie se numără:

Gabriel Buta

Florin Drăgan

Maurizio Morra

Gabriele Aldegani

Vlad Achim

Aurelian Chițu

Tudor Oltean

Marcel Pușcaș

Odată cu această decizie, FCU și-ar putea relua activitatea la începutul sezonului viitor, în ligile județene organizate de AJF Dolj.

În acest moment, în Liga 4 Dolj s-au disputat deja 3 etape, ceea ce înseamnă că nu se poate înscrie în liga a patra, în actuala ediție.

În primele două etape din Liga 3, FCU Craiova a obținut un punct în meciul cu Academica Balș, scor 0-0 și a fost învinsă categoric de Cetatea Turnu Măgurele, scor 0-6.

