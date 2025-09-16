Mititelu ia măsuri Patronul FCU Craiova îi dă în judecată pe cei care au afișat mesaje morbide la adresa sa: „Acțiuni mârșave de intimidare”
Adrian Mititelu FOTO: SportPictures
Diverse

Mititelu ia măsuri Patronul FCU Craiova îi dă în judecată pe cei care au afișat mesaje morbide la adresa sa: „Acțiuni mârșave de intimidare”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 13:58
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 14:33
  • Adrian Mititelu (57 de ani), patronul clubului FCU Craiova, a anunțat că îi va da în judecată pe cei vinovați pentru mesajele morbide afișate pe „Ion Oblemenco”.

FCU Craiova are soarta pecetluită în acest sezon. După ce nu a primit licența pentru actuala ediție din Liga 2, trupa din Bănie a început eșalonul al treilea cu un handicap pe care nu l-ar fi putut recupera: -106 puncte. Și a fost exclusă din campionat!

Mesaje morbide pe „Oblemenco” Ultrașii lui FCU Craiova au intrat pe stadion și au afișat mai multe bannere agresive la adresa lui Mititelu
Citește și
Mesaje morbide pe „Oblemenco” Ultrașii lui FCU Craiova au intrat pe stadion și au afișat mai multe bannere agresive la adresa lui Mititelu
Citește mai mult
Mesaje morbide pe „Oblemenco” Ultrașii lui FCU Craiova au intrat pe stadion și au afișat mai multe bannere agresive la adresa lui Mititelu

Adrian Mititelu a răspuns după bannerele morbide afișate pe „Ion Oblemenco”: „Acțiuni mârșave de intimidare”

Fanii echipei au răbufnit după ce echipa a fost exclusă din Liga 3 și au afișat mesaje morbide la adresa lui Adrian Mititelu.

Acesta l-a tras la răspundere pe fostul șef de galerie de la FCU Craiova și a anunțat că va intenta un proces împotriva sa.

„ACȚIUNI MÂRȘAVE DE INTIMIDARE!

Autori: Preda Andrei, zis «Gogoașe», în complicitate cu persoane din conducerea Primăriei Craiova.

Maine voi depune instituției abilitate o plângere penală împotriva Municipiului Craiova și a persoanelor implicate pentru săvârșirea infracțiunilor de Abuz în serviciu, art 368 cp,art 369 cp, art 371cp”, a scris Adrian Mititelu, pe Facebook.

Mesaje șocante pe „Ion Oblemenco” la adresa lui Mititelu:

  • „Mori în cancer”
  • „Săracule, datorule, sifonule”
  • „Ești un c***”
  • „M fam. Mititelu”
  • „Iar de noi nu vom mai fi când vei pleca de pe pământ / Lăsăm copiilor noștri legământ să se p*** pe-al tău mormânt”
  • „În iad după tactu'”
  • „Oltenia vă urăște”
  • „Înmormântarea ta, sărbătoarea noastră”
  • „Unica de la unicul vinovat”
  • „Ai omorât-o pe Știința”

FCU Craiova, exclusă din Liga 3!

Motivul excluderii este reprezentat de datoriile imense acumulate de club față de foști jucători și membrii ai staff-ului tehnic.

  • În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA

Din informațiile GOLAZO.ro, avocații lui Adrian Mititelu vor cere motivarea deciziei CDE și o vor ataca în instanță și la Parchet. Nu vor merge pe căile sportive la recurs și apoi la TAS.

Printre creditorii menționați în decizia Comisiei de Disciplină de la data de 10 septembrie se numără:

  • Gabriel Buta
  • Florin Drăgan
  • Maurizio Morra
  • Gabriele Aldegani
  • Vlad Achim
  • Aurelian Chițu
  • Tudor Oltean
  • Marcel Pușcaș

Odată cu această decizie, FCU și-ar putea relua activitatea la începutul sezonului viitor, în ligile județene organizate de AJF Dolj.

În acest moment, în Liga 4 Dolj s-au disputat deja 3 etape, ceea ce înseamnă că nu se poate înscrie în liga a patra, în actuala ediție.

În primele două etape din Liga 3, FCU Craiova a obținut un punct în meciul cu Academica Balș, scor 0-0 și a fost învinsă categoric de Cetatea Turnu Măgurele, scor 0-6.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Lucescu, reconfirmat GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: Il Luce, primele declarații ale zilei
Nationala
13:58
Lucescu, reconfirmat GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: Il Luce, primele declarații ale zilei
Citește mai mult
Lucescu, reconfirmat GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: Il Luce, primele declarații ale zilei
Detalii din vestiarul lui Inter Fabrizio Romano anunță decizia luată de conducere în privința lui  Cristi Chivu : „Mulţi mă întreabă despre el”
Campionate
12:07
Detalii din vestiarul lui Inter Fabrizio Romano anunță decizia luată de conducere în privința lui Cristi Chivu: „Mulţi mă întreabă despre el”
Citește mai mult
Detalii din vestiarul lui Inter Fabrizio Romano anunță decizia luată de conducere în privința lui  Cristi Chivu : „Mulţi mă întreabă despre el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Adrian Mititelu banner gogoasa fc u craiova
Știrile zilei din sport
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Ciclism
16:47
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Citește mai mult
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Campionate
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Citește mai mult
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Liga Campionilor
16:16
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Citește mai mult
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Diverse
11:40
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Citește mai mult
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:16
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
16:34
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
18:02
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Top stiri din sport
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Tenis
16:08
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Citește mai mult
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Superliga
12:02
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Citește mai mult
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Liga Campionilor
11:35
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Citește mai mult
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Nationala
10:55
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Citește mai mult
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 20 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share