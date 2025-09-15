Mesaje morbide pe „Oblemenco” Ultrașii lui FCU Craiova au intrat pe stadion și au afișat mai multe bannere agresive la adresa lui Mititelu

Situația în care a ajuns FCU Craiova a stârnit nemulțumirea fanilor, care au intrat pe stadion și au afișat câteva bannere agresive la adresa lui Adrian Mititelu (57 de ani).

FCU Craiova a fost exclusă recent din Liga 3 din cauza datoriilor mari pe care le avea.

Formația olteană începuse sezonul 2025/2026 în cel de-al treilea eșalon, după ce nu a primit licența pentru Liga 2.

Ultrașii lui FCU, bannere agresive la adresa lui Mititelu

Fanii lui FCU Craiova nu au mai putut suporta situația prin care trece favorita lor și s-au răzbunat pe patronul echipei.

Ultrașii au pătruns pe stadionul „Ion Oblemenco” și și-au arătat nemulțumirea prin niște bannere agresive la adresa lui Mititelu:

„Mori în cancer”

„Săracule, datorule, sifonule”

„Ești un c***”

„M fam. Mititelu”

„Iar de noi nu vom mai fi când vei pleca de pe pământ / Lăsăm copiilor noștri legământ să se p*** pe-al tău mormânt”

„În iad după tactu'”

„Oltenia vă urăște”

„Înmormântarea ta, sărbătoarea noastră”

„Unica de la unicul vinovat”

„Ai omorât-o pe Știința”

Nervii fanilor au fost exprimați și pe Facebook, unde au scris că toată situația prin care trece FCU este doar din cauza patronului.

Bannerele au fost afișate pe stadion la o zi după meciul câștigat acasă de Universitatea Craiova, rivala lui FCU, duminică, 2-0 cu Farul.

FCU Craiova, exclusă din Liga 3!

După ce a început sezonul cu o depunctare-record de -106 puncte, FCU a fost exclusă din campionat de Federația Română de Fotbal.

Motivul acestei decizii este reprezentat de datoriile imense acumulate de club față de foști jucători și membrii ai staff-ului tehnic.

În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOV FOTBAL CLUB SA

Din informațiile GOLAZO.ro, avocații lui Adrian Mititelu vor cere motivarea deciziei CDE și o vor ataca în instanță și la Parchet. Nu vor merge pe căile sportive la recurs și apoi la TAS.

Printre creditorii menționați în decizia Comisiei de Disciplină de la data de 10 septembrie se numără:

Gabriel Buta

Florin Drăgan

Maurizio Morra

Gabriele Aldegani

Vlad Achim

Aurelian Chițu

Tudor Oltean

Marcel Pușcaș

Odată cu această decizie, FCU și-ar putea relua activitatea la începutul sezonului viitor, în ligile județene organizate de AJF Dolj.

În acest moment, în Liga 4 Dolj s-a disputat deja o etapă, ceea ce înseamnă că nu se poate înscrie în liga a patra, în acest sezon.

Decizia Comisiei de Disciplină și Etică a FRF FOTO: Captură frf.ro

În primele două etape din Liga 3, FCU Craiova a obținut un punct în meciul cu Academica Balș, scor 0-0 și a fost demolată de Cetatea Turnu Măgurele, scor 0-6.

Adrian Mititelu, reacție după excluderea din Liga 3: „Cazul meu e unul special, ei acționează abuziv”

„Există o primă decizie de excludere, dar asta nu înseamnă că e în vigoare. E ca un condamnat în primă instanță, dar care nu urmează să fie «încarcerat». Mai e o instanță până la «încarcerare».

Eu nu cred că va fi așa. Se va întâmpla așa doar dacă vor să-și facă harakiri! (n.r. – termen japonez care desemnează sinuciderea rituală a unui samurai).

Pe lângă toate acele motive, pe care eu tot vi le spun, că sunt în ilegalitate, că ei acționează abuziv (n.red. - Federația Română de Fotbal), cazul meu e unul special”, a declarat Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu: „ N-am putut să fac față. Eram nevoit să bag câte trei milioane de euro pe an”

Mititelu susține că existența celeilalte echipe din oraș, CS Universitatea Craiova, sprijinită de autorități și de mediul de afaceri local, ar fi contribuit decisiv la criza prin care trece clubul său.

„Sunt lucruri petrecute mai mult în ultimii ani, când n-am mai putut să fac față concurenței neloiale făcute de echipa pe care au creat-o ei (n.r. - CS Universitatea Craiova).

Mi-au făcut o clonă în oraș, m-au adus în situația în care veniturile să fie zero, eu eram nevoit să bag câte trei milioane de euro pe an, de la mine, ca s-o țin la un nivel foarte bun. Iar în Liga 1 am fost la un nivel foarte bun.

Dar la un moment dat n-am mai putut, pentru că ei, toți oamenii de afaceri din oraș, i-au susținut pe cei de acolo (n.r. de la clubul lui Rotaru).

Suporterii au tras la ei, pentru că i-au câștigat în perioada aceea în care eu am lipsit, când au fost mai puternici sportiv, mai bine organizați. S-a creat o echipă mai puternică decât mine și eu n-am putut să fac față”, a mai spus Adrian Mititelu.

