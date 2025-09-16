Mircea Lucescu (80 de ani) a fost prezent luni seară în tribunele stadionului „Ilie Oană”, la meciul dintre Petrolul - Dinamo (0-3), alături de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Il Luce a fost reconfirmat astăzi de FRF.

Prezența selecționerului la Ploiești nu a fost întâmplătoare. Surse de la Casa Fotbalului au confirmat pentru GOLAZO.ro că FRF și Mircea Lucescu au ajuns la un numitor comun pentru a continua împreună drumul spre CM 2026.

După întâlnirea care a avut loc azi, la Casa Fotbalului, între Mircea Lucescu și conducerea FRF, Il Luce a fost reconfirmat pe banca naționalei.

Prezent astăzi la sediul FRF, Mircea Lucescu a afirmat că va renunța la funcție în cazul în care va fi găsit un înlocuitor.

„Nu am de ce să fac o declarație oficială. Nu am vorbit cu nimeni, nu m-am întâlnit cu nimeni. Nu aveți ce face acasă?

Dacă există o soluție să mă înlocuiască, eu imediat îmi dau demisia. Dar nu am avut nicio discuție”, a spus selecționerul.

Mircea Lucescu a prezentat raportul astăzi

Marți, selecționerul a fost reconfirmat. Mircea Lucescu a prezentat raportul pe care i l-a solicitat președintele FRF, Răzvan Burleanu, la ședința de urgență convocat joi, 11 septembrie.

Postul lui Mircea Lucescu devenise incert după egalul cu Cipru (2-2), din 9 septembrie, meci în care tricolorii au condus cu 2-0 la Nicosia, dar au scăpat inexplicabil victoria din mână și au compromis definitiv calificarea directă.

Mircea Lucescu chiar era decis să renunțe. El a și anunțat în ce condiții: „Mă dau la o parte pentru Gică Hagi. Pe de altă parte, nu pot fi un laș și să las echipa în acest moment. Sunt convins că jucătorii au mult de spus”.

Mircea Lucescu a calificat naționala la baraj prin Liga Națiunilor

Președintele FRF, Răzvan Burleanu așteaptă ca Mircea Lucescu să prezinte un raport detaliat despre situația echipei naționale și soluții pentru o abordare solidă a barajului de calificare la CM 2026.

Naționala României și-a asigurat calificarea în barajul pentru CM 2026 din SUA, Canada și Mexic după ce a câștigat grupa din Liga Națiunilor C cu punctaj maxim.

Mircea Lucescu a semnat la 6 august 2024 un contract valabil doi ani, obiectivul fiind calificarea la Cupa Mondială organizată în 2026 de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), nu a demis niciun selecționer aflat în obiectiv.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

