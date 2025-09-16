Lucescu, reconfirmat GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: Il Luce, primele declarații ale zilei
Lucescu, reconfirmat GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: Il Luce, primele declarații ale zilei

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 13:58
  • Mircea Lucescu (80 de ani) a fost prezent luni seară în tribunele stadionului „Ilie Oană”, la meciul dintre Petrolul - Dinamo (0-3), alături de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.
  • Il Luce a fost reconfirmat astăzi de FRF.

Prezența selecționerului la Ploiești nu a fost întâmplătoare. Surse de la Casa Fotbalului au confirmat pentru GOLAZO.ro că FRF și Mircea Lucescu au ajuns la un numitor comun pentru a continua împreună drumul spre CM 2026.

Revine Hagi la națională? Fostul mare jucător a răspuns la întrebarea anului în România: „Trebuie să fim realiști"
Revine Hagi la națională? Fostul mare jucător a răspuns la întrebarea anului în România: „Trebuie să fim realiști”
Revine Hagi la națională? Fostul mare jucător a răspuns la întrebarea anului în România: „Trebuie să fim realiști”

13:30 Mircea Lucescu, reconfirmat

După întâlnirea care a avut loc azi, la Casa Fotbalului, între Mircea Lucescu și conducerea FRF, Il Luce a fost reconfirmat pe banca naționalei.

10:30 Mircea Lucescu, primele declarații

Prezent astăzi la sediul FRF, Mircea Lucescu a afirmat că va renunța la funcție în cazul în care va fi găsit un înlocuitor.

„Nu am de ce să fac o declarație oficială. Nu am vorbit cu nimeni, nu m-am întâlnit cu nimeni. Nu aveți ce face acasă?

Dacă există o soluție să mă înlocuiască, eu imediat îmi dau demisia. Dar nu am avut nicio discuție”, a spus selecționerul.

Mircea Lucescu a prezentat raportul astăzi

Marți, selecționerul a fost reconfirmat. Mircea Lucescu a prezentat raportul pe care i l-a solicitat președintele FRF, Răzvan Burleanu, la ședința de urgență convocat joi, 11 septembrie.

Postul lui Mircea Lucescu devenise incert după egalul cu Cipru (2-2), din 9 septembrie, meci în care tricolorii au condus cu 2-0 la Nicosia, dar au scăpat inexplicabil victoria din mână și au compromis definitiv calificarea directă.

Mircea Lucescu chiar era decis să renunțe. El a și anunțat în ce condiții: „Mă dau la o parte pentru Gică Hagi. Pe de altă parte, nu pot fi un laș și să las echipa în acest moment. Sunt convins că jucătorii au mult de spus”.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

Mircea Lucescu a calificat naționala la baraj prin Liga Națiunilor

Președintele FRF, Răzvan Burleanu așteaptă ca Mircea Lucescu să prezinte un raport detaliat despre situația echipei naționale și soluții pentru o abordare solidă a barajului de calificare la CM 2026.

Naționala României și-a asigurat calificarea în barajul pentru CM 2026 din SUA, Canada și Mexic după ce a câștigat grupa din Liga Națiunilor C cu punctaj maxim.

Mircea Lucescu a semnat la 6 august 2024 un contract valabil doi ani, obiectivul fiind calificarea la Cupa Mondială organizată în 2026 de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), nu a demis niciun selecționer aflat în obiectiv.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria3 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

„Lucescu n-a fost inspirat" Ce spune Victor Pițurcă despre venirea lui Hagi la naționala României
23:57
„Lucescu n-a fost inspirat” Ce spune Victor Pițurcă despre venirea lui Hagi la naționala României
„Lucescu n-a fost inspirat” Ce spune Victor Pițurcă despre venirea lui Hagi la naționala României
Chipciu îl apără pe Lucescu  Căpitanul de la U Cluj, mesaj ferm pentru criticii selecționerului: „Niște prostii. E prea mult!"
13:56
Chipciu îl apără pe Lucescu Căpitanul de la U Cluj, mesaj ferm pentru criticii selecționerului: „Niște prostii. E prea mult!”
Chipciu îl apără pe Lucescu  Căpitanul de la U Cluj, mesaj ferm pentru criticii selecționerului: „Niște prostii. E prea mult!”

„Sportul nu poate spăla un genocid!" Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate"
16:47
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!" » Explicațiile clubului
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
16:16
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
11:40
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
18:16
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!" » Explicațiile clubului
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
16:34
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult"
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
18:02
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Top stiri din sport
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă" a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Tenis
16:08
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Citește mai mult
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi"
Superliga
12:02
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Citește mai mult
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!" Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Liga Campionilor
11:35
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Citește mai mult
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
„A fost contactat Hagi?" Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Nationala
10:55
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Citește mai mult
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer

fcsb CFR Cluj dinamo bucuresti rapid Universitatea Craiova petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta

FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
17.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
