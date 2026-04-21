Oferte pentru Bauza  Adrian Mititelu, detalii despre viitorul jucătorului lui FCU Craiova: „Există anumite discuții”

Adrian Mititelu (58 de ani), finanțatorul echipei FCU Craiova, a vorbit despre viitorul lui Juan Bauza (29 de ani), mijlocaș împrumutat în acest sezon de olteni la Atletico Nacional, în Columbia.

Bauza este împrumutat de Atletico Nacional până la finalul acestui sezon. Columbienii au și opțiunea de a-l cumpăra definitiv pe jucătorul celor de la FCU Craiova.

Cu toate acestea, Adrian Mititelu a precizat că, până în acest moment, Atletico Nacional nu și-a exprimat dorința de a-l păstra pe Bauza.

Adrian Mititelu, detalii despre Juan Bauza: „Mai există anumite discuții”

Adrian Mititelu a declarat că Juan Bauza că nu va duce lipsă de oferte datorită calității de care a dat dovadă de-a lungul timpului.

„E foarte posibil ca cei de acolo să nu-l cumpere. Nici eu nu am simțit vreun interes, nu m-a contactat nimeni. Au opțiunea până pe 30 mai. Dar, cine știe, poate se schimbă ceva până atunci.

De când s-a schimbat antrenorul (n.r. Diego Arias) a jucat mai puțin. Eu nu am primit niciun semnal că vor să-l cumpere, acesta este adevărul.

Chiar am vorbit zilele trecute cu el. Ia în considerare și o ofertă din România, care este cât de cât bună. Mai există anumite discuții, au întrebat niște cluburi din Uruguay și MLS de el. Vedem ce o să fie.

Nu-mi fac probleme pentru el, a arătat că are clasă și a jucat la o echipă puternică. A avut și dezavantajul că a fost folosit pe un alt post decât cel care îi place.

A fost utilizat în flancul stâng, într-un sistem de 4-3-3. El joacă cel mai bine ca al doilea vârf sau mai în spate. Acolo dă un randament de 300%”, a declarat Adrian Mititelu, conform digisport.ro.

550.000 de euro este cota de piață a lui Juan Bauza, conform Transfermarkt

În tricoul celor de la Atletico Nacional, argentinianul a jucat 34 de meciuri, a marcat 4 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Cifrele lui Juan Bauza:

FCU Craiova : 87 de meciuri, 17 goluri, 20 de pase decisive

: 87 de meciuri, 17 goluri, 20 de pase decisive Aletico Nacional : 34 meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive

: 34 meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive Csikszereda : 32 meciuri, 7 goluri, 2 pase decisive

: 32 meciuri, 7 goluri, 2 pase decisive FC Baniyas : 26 meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

: 26 meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă Gimnasia : 22 meciuri, un gol

: 22 meciuri, un gol Juventud Unida : 19 meciuri, 2 goluri

: 19 meciuri, 2 goluri CA Colon : 4 meciuri

: 4 meciuri Gornik Zabrze: 7 meciuri

