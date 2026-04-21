Foto: IMAGO
Înjunghiat și operat de urgență! Incident șocant în Danemarca. Jucătorul lui Midtjylland, aproape să își piardă viața

alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 16:37
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 16:37
  • Alamara Djabi (19 ani), jucătorul celor de la Midtjylland, a fost înjunghiat în urmă cu două zile și a fost aproape să își piardă viața.
  • Starea mijlocașului originar din Guineea-Bissau este, în acest moment, stabilă.

Duminică dimineața, în jurul orei 03:30, Alamara Djabi a fost victima unui incident șocant, fiind înjunghiat în orașul danez Herning.

Alamara Djabi a fost înjunghiat și operat de urgență

Jucătorul echipei Midtjylland a fost operat de urgență pentru a-i fi salvată viața.

Alamara Djabi a suferit două intervenții chirurgicale și se află, în acest moment, într-o starea stabilă, după ce fusese plasat, inițial, în comă indusă.

Poliția din Danemarca a anunțat că desfășoară o anchetă și este în căutarea unui bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani, care are ten deschis, păr scurt și închis la culoare, conform thesun.ie.

Midtjylland a transmis și un comunicat cu privire la incidentul în care a fost implicat Alamara Djabi.

„Jucătorul de 19 ani de la FC Midtjylland a fost grav rănit după ce a fost înjunghiat, însă se află acum în stare stabilă după două operații.

S-a trezit din coma indusă și, având în vedere circumstanțele, se simte bine. FC Midtjylland este în contact strâns și colaborează cu autoritățile, oferindu-i sprijin atât lui, cât și familiei sale”, transmis Midtjylland pe site-ul oficial.

200.000 de euro
este cota de piață a lui Alamara Djabi, conform Transfermarkt

Djabi a fost crescut de academia celor de la Benfica, acolo unde a petrecut trei ani înainte să fie transferat de Midtjylland.

În sezonul 2024-2025, mijlocașul a fost împrumutat la formația portugheză Mafra, pentru care a bifat 7 apariții, la echipa mare.

A jucat în două meciuri pentru Midtjylland în acest sezon, unul dintre ele fiind în turul 2 preliminar al Europa League împotriva lui KuPS, scor 2-0.

