Alegere neașteptată la FCSB! Prima variantă pe care campioana o ia în calcul pentru a-l înlocui pe Rădoi e, de fapt, o revenire

Mirel Rădoi a decis astăzi să dea curs ofertei pe care a primit-o de la Gaziantep și să plece de la FCSB.

Campioana a rămas fără antrenor cu 4 meciuri înainte de finalul play-out-ului, după care ar urma barajele prin care speră să prindă ultimul loc de Europa.

Mirel Rădoi a venit să o ajute pe FCSB și pare că mai mult a încurcat lucrurile la FCSB. A stat doar 5 meciuri, după care a decis să să întrerupă brusc colaborarea.

El a dat astăzi curs propunerii pe care a primit-o de la Gaziantep, unde va câștiga un salariu de 750.000 de euro pe an.

Alegere neașteptată la FCSB pentru a-l înlocui pe Mirel Rădoi

FCSB rămâne fără antrenor principal înaintea finalului de sezon, în care speră să mai aibă de jucat 6 partide: ultimele 4 etape de play-out, după care ar urma cele două baraje pentrui Conference League.

În regim de urgență, campioana caută acum o soluție care să antreneze echipa pentru ultimele 40 de zile ale sezonului.

Iar prima variantă e, de fapt, antrenorul principal în locul căruia a venit Rădoi. Elias Charalambous e dorit de Mihai Stoica și Gigi Becali.

Tehnicianul cipriot (45 de ani) va decide dacă se va întoarce pentru a acoperi finalul sezonului, după care, în funcție de cum va arăta echipa și dacă se va atinge obiectivul, calificarea în Europa, s-ar putea să primească în continuare credit.

Dacă Charalambous va refuza să accepte, atunci se va căuta o altă variantă. Până la numirea unui nou antrenor, de echipă se vor ocupa Lucian Filip și Alin Stoica, amândoi fiind de mulți ani în staff-ul tehnic.

Primul meci oficial al roș-albaștrilor va fi vineri, cu Petrolul, în etapa a 6-a din play-out.

3 ani a fost Elias Charalambous antrenor principal la FCSB, unde a făcut cuplu cu Mihai Pintilii

Charalambous a avut parte de un mandat foarte reușit între 2023 și 2026. Cu el pe bancă, FCSB a câștigat două titluri, a fost de două ori pe tabloul principal în Europa League, unde a ajuns în sezonul trecut până în optimile de finală.

„L-am sunat pe Charalambous și i-am propus să revină. Mi-a spus că se gândește și urmează să mă anunțe“, a declarat Mihai Stoica pentru Fanatik.

O altă variantă la care FCSB ar putea apela în regim de urgență în acest final de sezon, dacă Charalambous declină oferta, ar putea fi Andrei Prepeliță, care e liber de contract.

