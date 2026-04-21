Alegere neașteptată la FCSB! Prima variantă pe care campioana o ia în calcul pentru a-l înlocui pe Rădoi e, de fapt, o revenire
Superliga

Alegere neașteptată la FCSB! Prima variantă pe care campioana o ia în calcul pentru a-l înlocui pe Rădoi e, de fapt, o revenire

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 15:59

Mirel Rădoi a venit să o ajute pe FCSB și pare că mai mult a încurcat lucrurile la FCSB. A stat doar 5 meciuri, după care a decis să să întrerupă brusc colaborarea.

El a dat astăzi curs propunerii pe care a primit-o de la Gaziantep, unde va câștiga un salariu de 750.000 de euro pe an.

Citește și
Rădoi a plecat de la FCSB! Gigi Becali a anunțat oficial: „Merge la Gaziantep. Nu e niciun fel de supărare” » Cine va pregăti echipa
Citește mai mult
Rădoi a plecat de la FCSB! Gigi Becali a anunțat oficial: „Merge la Gaziantep. Nu e niciun fel de supărare” » Cine va pregăti echipa

Alegere neașteptată la FCSB pentru a-l înlocui pe Mirel Rădoi

FCSB rămâne fără antrenor principal înaintea finalului de sezon, în care speră să mai aibă de jucat 6 partide: ultimele 4 etape de play-out, după care ar urma cele două baraje pentrui Conference League.

În regim de urgență, campioana caută acum o soluție care să antreneze echipa pentru ultimele 40 de zile ale sezonului.

Iar prima variantă e, de fapt, antrenorul principal în locul căruia a venit Rădoi. Elias Charalambous e dorit de Mihai Stoica și Gigi Becali.

Tehnicianul cipriot (45 de ani) va decide dacă se va întoarce pentru a acoperi finalul sezonului, după care, în funcție de cum va arăta echipa și dacă se va atinge obiectivul, calificarea în Europa, s-ar putea să primească în continuare credit.

Dacă Charalambous va refuza să accepte, atunci se va căuta o altă variantă. Până la numirea unui nou antrenor, de echipă se vor ocupa Lucian Filip și Alin Stoica, amândoi fiind de mulți ani în staff-ul tehnic.

Primul meci oficial al roș-albaștrilor va fi vineri, cu Petrolul, în etapa a 6-a din play-out.

3 ani
a fost Elias Charalambous antrenor principal la FCSB, unde a făcut cuplu cu Mihai Pintilii

Charalambous a avut parte de un mandat foarte reușit între 2023 și 2026. Cu el pe bancă, FCSB a câștigat două titluri, a fost de două ori pe tabloul principal în Europa League, unde a ajuns în sezonul trecut până în optimile de finală.

„L-am sunat pe Charalambous și i-am propus să revină. Mi-a spus că se gândește și urmează să mă anunțe“, a declarat Mihai Stoica pentru Fanatik

O altă variantă la care FCSB ar putea apela în regim de urgență în acest final de sezon, dacă Charalambous declină oferta, ar putea fi Andrei Prepeliță, care e liber de contract.

Citește și

Superliga
15:00
„Chiricheș are ruptură” Anunțul făcut de Gigi Becali, după accidentarea jucătorului: „Ultimul lui meci. La revedere!”
Citește mai mult
„Chiricheș are ruptură” Anunțul făcut de Gigi Becali, după accidentarea jucătorului: „Ultimul lui meci. La revedere!”
Nationala
14:58
Cu cine va juca Hagi la națională Cum ar putea arăta un prim „11” al selecționerului și cum ar fi o formulă de start specială a lui Hagi
Citește mai mult
Cu cine va juca Hagi la națională Cum ar putea arăta un prim „11” al selecționerului și cum ar fi o formulă de start specială a lui Hagi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
gigi becali Mirel Radoi fcsb elias charalambous
Știrile zilei din sport
Campionate
22.04
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Superliga
22.04
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Citește mai mult
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Superliga
22.04
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Citește mai mult
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Stranieri
22.04
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Citește mai mult
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
23:56
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
22:47
Pariul lui Mutu  Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
22:08
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Superliga
22.04
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Citește mai mult
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Superliga
22.04
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”
Citește mai mult
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Nationala
22.04
Hagi, prima decizie importantă Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Citește mai mult
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
B365
22.04
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
Citește mai mult
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share