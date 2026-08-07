Happy end în povestea imnului tăcut Două fotbaliste iraniene au ales o viață nouă în Australia după un gest de sfidare istoric +6 foto
Cele două jucătoare care au riscat tot pentru un protest tăcut / Brisbane Roar FC
Special

Happy end în povestea imnului tăcut Două fotbaliste iraniene au ales o viață nouă în Australia după un gest de sfidare istoric

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 14:55
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 14:55
  • Fatemeh Pasandideh și Atefeh Ramezanisadeh au primit cetățenia australiană, după ce au ales să își riște siguranța personală pentru a protesta împotriva regimului de la Teheran.
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Într-o sală de ceremonii din Brisbane, două femei au ridicat mâna dreaptă și au depus jurământul care le transformă oficial în cetățene australiene. Ceea ce pare un simplu gest administrativ are pentru cele două o încărcătură mult mai mare.

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În luna martie a acestui an, în timpul Cupei Asiei la fotbal feminin, s-a petrecut în delegația Iranului un moment care a făcut înconjurul lumii.

Două jucătoare, Fatemeh Pasandideh și Atefeh Ramezanisadeh, alături de încă câteva colege, au refuzat să intoneze imnul național al Iranului, un act de protest nemaivăzut față de situația politică și socială din țara natală. A fost un gest extrem de riscant.

Galerie foto (6 imagini)

Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran
+6 Foto
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Au devenit trădătoare

Refuzul de a cânta imnul a transformat fotbalistele într-un simbol. Simbol al curajului pentru lumea civilizată, simbol al trădării din punctul de vedere al regimului tiranic din Iran.

Teheranul s-a grăbit să le declare trădătoare pe cele două. În fața riscurilor iminente pentru siguranța lor, Pasandideh și Ramezanisadeh au cerut protecție în Australia, alături de alte cinci colege din delegație.

În timp ce restul grupului a ales, ulterior, să se întoarcă în țară, cele două au rămas pe continentul australian, luând decizia curajoasă de a porni de la zero.

Brisbane a devenit noul „acasă”

Acum, într-o ceremonie desfășurată în Brisbane, sub supravegherea ministrului australian de Interne, Tony Burke, Fatemeh și Atefeh au primit oficial cetățenia australiană.

A fost cu adevărat o zi specială și de neuitat. Sunt mândră și profund recunoscătoare să devin cetățean australian. Atefeh Ramezanisadeh

Australia le-a oferit și posibilitatea de a continua să joace. Cele două sportive au început să se integreze în comunitatea fotbalistică locală. Clubul Brisbane Roar, unde cele două au fost văzute antrenându-se la scurt timp după sosire, a avut o reacție de solidaritate.

Un purtător de cuvânt al clubului a subliniat greutatea experiențelor prin care au trecut fotbalistele: „Ceea ce au îndurat din februarie încoace este mai mult decât experimentează majoritatea oamenilor într-o viață întreagă. Queensland este casa lor acum. Dacă vor dori vreodată să îmbrace un echipament de antrenament și să revină pe teren alături de noi, ușa va rămâne mereu deschisă”.

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