Război suburban Mititelu-Pavel Badea Atacuri dure între cei doi rivali: „A fost prins la furat la Dortmund” vs. „Da, am făcut pușcărie cu el”

Scandal fără precedent după procesul de marți, 13 ianuarie, de la Curtea de Apel Timișoara, privind palmaresul Universității Craiova.

Președintele CS Universitatea Craiova, Pavel Badea (58 de ani), și patronul FC U Craiova, Adrian Mititelu (57 de ani), s-au angrenat într-o explozie de acuzații și atacuri personale.

Procesul de la Curtea de Apel Timișoara privind palmaresul istoric al Universității Craiova a reaprins războiul verbal dintre Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, și Adrian Mititelu, patronul defunctei FC U Craiova. Instanța a rămas în pronunțare pentru data de 23 ianuarie.

Adrian Mititelu și Pavel Badea, atacuri verbale fără precedent

Declarațiile celor doi s-au transformat în atacuri personale dure, cu acuzații, ironii și insulte directe.

Totul a pornit după ce Adrian Mititelu a susținut public că avocații CS Universitatea Craiova ar fi denunțat în instanță caracterul ilegal al acordării titlului de campioană din sezonul 1990-1991 de către Federația Română de Fotbal către FC Universitatea Craiova.

Pavel Badea a respins categoric acuzațiile lui Adrian Mititelu legate de titlul din 1991 și nu s-a sfiit să-l ironizeze dur, într-o declarație publicată de gsp.ro.

Badea: „Are două clase, ca trenul”

„Să fie acordat ilegal titlul? Ha-ha-ha. Vorbește Mititelu despre ce este legal și ilegal? De unde are el cunoștințe juridice, când el are două clase, ca trenul? Dacă avocatul care ne reprezintă a venit cu această explicație, probabil a făcut-o în necunoștință de cauză”.

Badea a insistat că trofeul a fost câștigat „cu sânge și sudoare” de generația sa și că orice contestare a acestui fapt ar reprezenta o lipsă de respect față de munca jucătorilor de atunci.

„Titlul din 1991 este normal să fie al Universității, doar pe banii clubului s-a susținut activitatea. Este normal, doar nu să emită Mititelu pretenții pe palmaresul campionatului pe care l-am câștigat eu, Pavel Badea, cu Emil Săndoi, Vasile Mănăilă, Sorin Cârțu. Mititelu era în tribună, toca semințe când noi ne rupeam picioarele pe teren.

Acel titlu a fost câștigat pe teren, cu sânge și sudoare, de mine și generația mea. Dacă cineva susține așa ceva, ar însemna să-și bată joc de munca unor oameni care și-au dat sufletul pe stadion, prin muncă și prin efort”, a punctat Badea potrivit sursei citate.

„Nu am niciun fel de emoție, este normal să se facă dreptate”

Președintele CS Universitatea Craiova a continuat: „Din punctul meu de vedere, este foarte puțin important ce spune Mititelu. Pe mine mă interesează doar adevărul. Acesta este unul singur: titlul a fost câștigat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova, care avea în componență la momentul respectiv și echipa de fotbal.

Ulterior, am dat drumul la secția de fotbal din cadrul clubului și este normal să ne reluăm palmaresul, cel din perioada Clubului Sportiv Universitatea Craiova. Eu sunt doar director și sunt obligat prin lege să apăr și să respect interesele clubului”.

Pavel Badea este optimist în privința sentinței din 23 ianuarie: „Nu am niciun fel de emoție cum că nu ni se va da acest palmares, având în vedere adevărul din documente și din realitate. Nu am niciun fel de emoție, este normal să se facă dreptate. Palmaresul este al Clubului Sportiv Universitatea Craiova, nu al lui Mititelu și al familiei lui”.

Mititelu: „Badea este un profitor al fotbalului”

Replica lui Adrian Mititelu, oferită în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, a fost și mai violentă în exprimare, cu atacuri frontale la adresa lui Pavel Badea.

„Șobolanul otrăvit a prins curaj. Se bucură că este beneficiarul unor abuzuri și mari nedreptăți. Zice că și-a rupt picioarele pentru Universitatea Craiova. Nu și-a rupt niciun picior, este întreg. Universitatea Craiova l-a făcut om, datorită Universității Craiova a devenit milionar. Era un țărănuș de pe la Gubaucea”, a declarat Mititelu.

Finanțatorul FCU a continuat: „Eu, ăsta cu două clase de care spune el, am băgat zeci de milioane de euro și am susținut activitatea acestui club, care ar fi murit altfel. El este un profitor al fotbalului. A fost numit politic președinte la CS Universitatea Craiova, iar după calitățile lui manageriale nu poate să conducă nici măcar o gogoșerie”.

Mititelu a respins ideea că ar urmări palmaresul în interes personal: „Nu vreau palmaresul pentru familia Mititelu, apăr interesele clubului Universitatea Craiova, chiar dacă este în faliment. Apăr un adevăr. Eu mi-am distrus viața pentru acest club. La mine e invers: eu am băgat bani, nu clubul m-a făcut mare”.

Adrian Mititelu, replică devastatoare: „Badea a fost prins la furat la Dortmund”

În final, Mititelu a lansat acuzații extrem de grave la adresa lui Pavel Badea, cu referiri la un episod din 1991: „Singurul său palmares personal rămâne episodul în care a fost prins furând în Germania.

În 1991, la meciul cu Dortmund, din Cupa Campionilor, a făcut de rușine Universitatea Craiova și țara, fiind reținut până dimineața. Întrebați-l cum a fost prins la furat și cum a furat, împreună cu Solomon, banii de pe transferul lui Cosmin Olăroiu în Coreea de Sud”.

Badea, ironic după acuzațiile lui Mititelu: „Da, am făcut și pușcărie cu el”

Contactat de GOLAZO.ro, Pavel Badea a continuat în același registru dur și ironic la adresa lui Adrian Mititelu, minimalizând atât atacurile personale, cât și importanța declarațiilor acestuia în contextul procesului.

„Foarte bine că face declarații urâte despre mine. Nu mă interesează Mititelu”, a transmis sec Badea.

Întrebat despre acuzațiile legate de episodul Dortmund, fostul căpitan al Craiovei a ales ironia: „Da, am făcut și pușcărie. Am fost coleg de pușcărie cu el. Nu comentez despre oameni ratați.”

Președintele CS Universitatea Craiova a încheiat cu un nou atac la adresa finanțatorului FCU, pe care îl consideră irelevant în fotbalul românesc:

„Mititelu este un cvasinecunoscut și va fi ocolit din ce în ce mai mult de oameni. Nu are nicio reușită pe plan fotbalistic, doar își leagă numele de Universitatea Craiova. Singura lui realizare este că a fost, într-o perioadă trecătoare, patronul unei echipe pe care el a denumit-o Universitatea Craiova”.

