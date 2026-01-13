Un nou transfer la FCSB Gigi Becali a anunțat a doua mutare a iernii: „I-am dat și primă de instalare” » Toate detaliile

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a anunțat că a ajuns la un acord cu Ofri Arad (27 de ani), cel care va trebui să acopere locul lăsat liber după plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain.

Ofri Arad a evoluat ultima dată la Kairat Almaty, formație alături de care s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Ofri Arad: „ Ne-am înțeles”

Finanțatorul de la FCSB a anunțat că a ajuns la un acord cu fotbalistul rămas liber de contract după despărțirea de Kairat și a declarat că acesta va veni la București pentru a efectua vizita medicală.

Mai mult, Becali a anunțat că fotbalistul israelian a primit și o primă de instalare.

„Am negociat, am primit o ofertă, noi am trimis o contraofertă și ne-am înțeles. I-am trimis contractul și el trebuie doar să îl semneze și să facă vizita medicală. Va face vizita medicală aici, la București.

(n.r. - Va fi disponibil la primul meci?) Nu, nu are cum să joace la primul meci.

Trebuie să țineți cont că el este un jucător care a fost căpitan de echipă. Eu habar nu aveam de el, MM mi-a spus că e fotbalist, că e bun-bun”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

1,2 milioane de euro este cota lui Ofri Arad, conform Transfermarkt

Întrebat dacă Ofri Arad va încasa bani la semnătură, acesta a declarat: „Da, i-am dat și primă de instalare. 400.000 mă costă cu totul”.

Cine este Ofri Arad

În vârstă de 27 de ani, Ofri Arad a fost titular în primele trei meciuri ale celor de la Kairat din cea mai puternică competiție europeană intercluburi și a reușit chiar să marcheze într-un meci pierdut la limită de Kairat, scor 1-2, pe terenul celor de la Inter, formație antrenată de Cristi Chivu.

Pănă să ajungă la Kairat în iarna lui 2023, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pentru Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan.

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

