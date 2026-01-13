FCSB a pus ochii pe încă un jucător Campioana României pregătește un nou transfer: „E bun de tot!” » Când ar putea semna

Gigi Becali (67 de ani) a anunțat un nou posibil transfer pe care FCSB l-ar putea realiza.

Mutarea jucătorului nu va avea loc în iarnă, întrucât acesta este de acord să semneze abia la finalul sezonului.

După ce a anunțat mai înainte că a ajuns la un acord pentru transferul lui Ofri Arad de la Kairat Almaty, finanțatorul FCSB a dezvăluit că mai există un jucător pe radarul clubului.

Gigi Becali: „Am mai găsit un jucător foarte bun, dar vrea să semneze la vară”

Odată cu plecările lui Edjouma și Adrian Șut, patronul FCSB și-a exprimat de mai multe ori dorința de a întări echipa, mai ales la mijlocul terenului.

„Am încercat să iau 4-5 jucători, dar nu mai găsești. Nu mai sunt jucători de valoare. Am mai găsit acum un jucător, de care nu vreau să vă spun, dar care, iarăși, e bun, bun de tot.

Dar nu vrea să semneze acum. Vrea în vară, ca să rămână liber. Și am zis că semnăm atunci”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Întrebat dacă jucătorul respectiv e din România, Becali a răspuns: „Nu mai spun nimic, nu mai spun nimic. Că orice declarație a mea mă mai costă vreo 500.000 plus”.

Până acum, FCSB a mai realizat, în mod oficial, doar transferul fundașului portughez Andre Duarte, liber de contract, de la Ujpest.

