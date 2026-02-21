Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei de mai bine de 10 ani

Rapid a câștigat derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, în etapa #28 din Liga 1.

„Câinii” rămân fără victorie în fața rivalilor de mai bine de 10 ani.

Rapid și Dinamo au oferit un derby cu de toate pe Arena Națională.

RAPID - DINAMO 2-1 . Continuă coșmarul pentru „câini”

După un început echilibrat de partidă, Soro a reușit să împingă mingea în poarta apărată de Aioani și să amuțească galeria Rapidului.

Formația antrenată de Zeljko Kopic s-a bucurat doar câteva secunde. „Centralul” Rareș Vidican a revăzut faza la monitorul VAR și a anulat reușita „câinilor”; în urma unui fault a lui Mărginean asupra lui Paraschiv.

În loc de 0-1 s-a făcut 1-0. Moruțan a reușit o acțiune personală pe partea dreaptă și i-a pasat lui Borza la marginea careului. Fundașul lateral al giuleștenilor a șutat cu sete, fără șansă pentru Epassy. Era minutul 30.

Rapid și-a dublat avantajul patru minute mai târziu. Paraschiv a finalizat un contraatac purtat de Dobre și Onea. A fost prima reușită a fostului fotbalist al celor de la Hermannstadt în tricoul alb-vișiniu.

Dinamo a marcat prea târziu

Cu un avantaj de două goluri pe tabelă, Rapid a ales să se baricadeze în defensivă și să-și lase rivala să atace. Dinamo a alergat după egalare, însă unicul gol al „câinilor” a venit abia în minutul 90+6.

Opruț a reușit să puncteze pentru a doua etapă consecutivă, după ce o făcuse și în victoria cu Unirea Slobozia (1-0), însă a fost prea târziu ca formația lui Kopic să mai spere la un rezultat pozitiv.

Astfel, roș-albii au rămas fără victorie în fața rivalei de mai bine de 10 ani. Ultimul succes al lui Dinamo în derby-urile cu Rapid datează din 11 aprilie 2015. Atunci „câinii” câștigau, scor 2-0.

În urma acesui rezultat, Dinamo rămâne pe locul 2, cu 52 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun, însă și la un punct în spatele liderului U Craiova.

Rapid - Dinamo 2-1

Au marcat: Borza ('30), Paraschiv ('34)/ Opruț ('90+6)

Spectatori: 13.728

Min.90+7 - Final de meci pe Arena Națională! Rapid se impune și se califică matematic în play-off.

Min.90+6 - GOL Dinamo, 2-1! Opruț marchează pentru a doua etapă consecutivă, însă a fost prea târziu ca formația antrenată de Zeljko Kopic să mai spere la ceva.

Repriza secundă va fi prelungită cu minumum 6 minute

Min.85 - Noi modificări în ambele tabere: ies Dobre și Moruțan, intră Kramer și Hromada pentru giuleșteni, iar de partea cealaltă, iese Soro și intră Mihai.

Min.81 - Schimbări la ambele echipe: iese Petrila și intră Talisson, pentru Rapid, în timp ce Zeljko Kopic îl scoate pe Musi și îl trimite în teren pe Mazilu.

Min.78 - Koljic este aproape de a-și trece și el numele pe tabela de marcaj, însă nu ajunge la o centrare a lui Borza.

Min.74 - Un nou cartonaș galben arătat de Rareș Vidican. Koljic este avertizat la doar două minute de la intrarea pe teren, în urma unui fault asupra lui Musi.

Min.72 - Modificare și la Rapid: iese Paraschiv, intră Koljic.

Min.63 - Dublă schimbare la Dinamo: ies Sivis și Armstrong, intră Ikoko și Pop.

Min.62 - Vulturar vede și el cartonașul galben, după un fault asupra lui Opruț.

Min.59 - Presiune din ce în ce mai mare la poarta lui Aioani. Musi își încearcă și el norocul, însă este blocat de același Pașcanu.

Min.56 - Gnahore îl lansează pe Opruț în flancul stâng. Fundașul lateral al lui Dinamo centrează în interiorul careului de unde Pașcanu respinge periculos pentru poarta lui Aioani. În cele din urmă, mingea iese în corner.

Min.50 - Jocul a fost întrerupt timp de două minute, după ce Aioani a rămas prăbușit la pâmânt, în urma unui bulgăre primit în cap de la suporterii dinamoviști.

Min.48 - Dobre îl faultează pe Musi și vede cartonașul galben.

Min.46 - Start în repriza secundă! Schimbare la Dinamo: iese Mărginean, intră Karamoko.

Min.45 +4 - Final de primă repriză pe Arena Națională

Min.45 +2 - Boateng vede primul cartonaș galben al meciului, în urma unui fault asupra lui Petrila în jurul cercului de la mijlocul terenului.

Prima repriză este prelungită cu minimum 4 minute

Min.38 - Moruțan acuză dureri musculare la coapsă în urma unui sprint. La fiecare întrerupere a jocului, fotbalistul transferat în această iarnă de Rapid își duce mâinile în zona afectată.

Min.34 - GOL Rapid, 2-0! Daniel Paraschiv reușește primul său gol în tricoul alb-vișiniu, după ce finalizează un contraatac școală la care au mai participat Dobre și Onea.

Min.30 - GOL Rapid, 1-0! Moruțan câștigă un duel cu Soro pe partea dreaptă, îi pasează la marginea careului lui Borza, care îl învinge pe Epassy, cu un șut la colțul lung.

Min.14 - Alberto Soro a reușit să trimită mingea în poarta lui Aioani. Inițial, „centralul” Rareș Vidican a validat reușita, dar și-a schimbat decizia după ce a fost chemat la monitorul VAR de la marginea ternului. Arbitrul a dictat lovitură liberă pentru Rapid, în urma unui fault al lui Mărginean asupra lui Paraschiv.

Min.10 - Duel echilibrat în ultimul derby al Capitalei din sezonul regulat. Rapid încearcă să pună presiune la poarta lui Dinamo, însă nu reușete să-și creeze ocazii la poarta lui Epassy.

Min.1 - Start de meci pe Arena Națională!

Echipele de start:

Rapid : Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila

: Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve : Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson

: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Marian Aioani (26 de ani) s-a accidentat în meciul cu Farul și era dat indisponibil până la finalul sezonului regulat. Totuși, se pare că Rapid a reușit să-l recupereze pe acesta la timp pentru duelul cu Dinamo.

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi Rezerve : Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru : Vidican Rareș George, Asistenți : Neacşu George Florin, Cerei Alexandru, VAR : Colţescu Sebastian, AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

: Vidican Rareș George, : Neacşu George Florin, Cerei Alexandru, : Colţescu Sebastian, : Gheorghe Sebastian Eugen Stadion: Arena Naţională

„..dar chiar și ai lor nu-i mai cred demni nici măcar de strângerea mâinii” se arată într-un banner afișat de galeria lui Dinamo”

Condițiile meteo nefavorabile au cauzat infiltrații în structura de beton a Arenei Naționale. În acest moment, la intrarea în zona VIP, țurțurii și-au făcut și ei apariția.

Majoritatea scaunelelor de pe cel mai mare stadion al României sunt acoperite de zapadă, din cauza condițiilor meteo extreme.

De asemenea, organizatorii au trasat liniile de joc în culoarea roșu, dar sistemul VAR-ul are nevoie ca acestea să fie albe pentru a putea funcționa în caz de ofsaid.

Vremea nu e una prielnică pentru un asemenea mea. Afară ninge viscolit, iar condițiile sunt unele extreme cu mai puțin de două ore înainte de derby.

„În contextul avertizării meteorologice Cod Galben de viscol, ninsori și polei emisă de Administrația Națională de Meteorologie, în situația desfășurării meciului de fotbal dintre FC Rapid București și FC Dinamo 1948 București, programat în această seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, vă rugăm să aveți în vedere:

Adaptați-vă îmbrăcămintea la condițiile meteorologice (temperaturi scăzute, vânt puternic, posibil polei).

Pentru deplasarea la stadion, utilizați mijloacele de transport în comun, pentru a evita blocajele rutiere și dificultățile cauzate de condițiile meteo.

Deschiderea porților de acces este programată la ora 18:30, situație în care recomandăm evitarea aglomerației, respectiv desfășurarea în condiții optime a controlului de acces.

Deplasați-vă cu atenție atât în incinta complexului sportiv, cât și în interiorul stadionului, pentru a preveni accidentările.

Manifestați răbdare și respectați indicațiile jandarmilor.

În cazul în care aveți nevoie de sprijin, adresați-vă cu încredere jandarmilor și celorlalte forțe de ordine prezente la eveniment.

Siguranța dumneavoastră este singura noastră grijă!”.

Acționarii Rapidului au vrut să se asigure că terenul va fi în condiții optime la derby-ul Rapid - Dinamo, din această seară.

Într-o informare oferită jurnaliștilor, clubul Rapid a precizat că posibilitatea ca partida sa fie amânată nu se ia in calcul.

Imaginile surprinse în interiorul arenei arată un teren pe jumătate acoperit de zăpadă, cu porțiuni vizibile de gazon alterat. Sunt totuși încă cu zone mari de teren complet albe:

„La momentul acesta nu este în pericol. S-a continuat să fie dată zăpada la o parte. Prognoza meteo ne arată că nivelul de precipitații ar urma să scadă. Chiar dacă va ninge mai departe, nu sunt motive de îngrijorare cu privire la meci.

Instalația de încălzire nu poate să topească zăpada, ea împiedică doar înghețarea terenului. Dacă vor mai fi probleme, se va întrerupe meciul și se vor retrasa liniile. Asta am comunicat cu observatorul meciului", a spus Justin Ștefan, secretar general LPF, pentru digisport.ro.

Știrea inițială

Înaintea duelului direct, formația antrenată de Zeljko Kopic se află pe poziția secundă, cu 52 de puncte acumulate, la unul singur în spatele liderului Craiova.

Rapid completează podiumul și se poziționează pe locul 3, cu 49 de puncte.

Conform surselor GOLAZO.ro, până joi se vânduseră aproximativ 20.000 de bilete derby-ul etapei, care se va disputa pe Arena Națională.

Zeljko Kopic: „Niciodată nu poți spune că cineva este favorită”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre derby-ul cu Rapid.

„Mai avem încă trei meciuri. Primul este cu Rapid, este un derby, este un alt meci important pentru noi. Echipa este într-o formă foarte bună, energia este bună, suntem conectați și suntem pregătiți ca mâine să ieșim pe teren să luptăm.

Și ideea este mereu aceeași: să pregătim meciul, să dăm totul pentru a câștiga și să obținem încă trei puncte.

Trebuie să ne adaptăm. Știm că în România încă nu avem terenuri perfecte, dar trebuie să înțelegem și că este ceva împotriva naturii, a nins mult, vom vedea. Sper ca terenul să fie bun, să putem juca un fotbal de calitate.

Dar dacă nu va fi în cea mai bună stare, trebuie să ne adaptăm și să jucăm.

Pentru mine, în derby, niciodată nu poți spune că cineva este favorită. Rapid nu a evoluat la nivelul așteptărilor în ultimele meciuri, iar un derby este întotdeauna meciul în care ai oportunitatea să schimbi lucrurile.

Din ceea ce simt eu și din analiza prestațiilor noastre, suntem buni, suntem constanți, ne descurcăm bine.

Zona în care putem fi mai buni și unde trebuie să ne îmbunătățim este finalizarea ocaziilor pe care le avem, pentru că avem multe situații în careu unde trebuie să reacționăm mai bine. Dar este greu de spus care echipă este favorită într-un astfel de meci ”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

Costel Gâlcă: „Trebuie să arătăm atitudine”

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a prefațat derby-ul cu Dinamo de sâmbătă, de pe Arena Națională.

„E un meci important pentru noi, mai ales că venim după o perioadă mai puțin bună. Dacă nu greșesc, n-am câștigat acasă de la meciul cu Metaloglobus (n.r. - scor 1-0, de pe 17 ianuarie).

Trebuie să arătăm atitudine, să recuperăm acel echilibru defensiv pe care l-am avut până înainte de meciul cu Farul (n.r. - scor 1-3, de pe 15 februarie). Pentru că, adevărul că la Constanța am făcut un meci foarte slab din acest punct de vedere.

Pentru noi e important să ne atingem obiectivul nostru și după aceea să avem alte obiective. Trebuie să fie o motivație în plus pentru toți. Începând de la mine până la jucători.

Dinamo e o echipă foarte bună, a demonstrat-o și trebuie să ne ridicăm la nivelul lor, chiar peste, pentru că am făcut-o și în tur și o putem face și acum”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.

Informații interesante despre Rapid și Dinamo, înainte de derby

Șapte victorii, trei remize și trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în ediția curentă pe teren propriu.

Bucureșteni au câștigat șase dintre cele 13 deplasări din sezonul actual, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate.

Sunt echipele cu cele mai multe goluri marcate în urma unor cornere, câte șase fiecare.

Dinamo este formația cu cea mai bună posesie din primele 27 de runde - 59,6 % (Rapid - 54 %).

Rapid este gruparea din SuperLigă cu cele mai multe reușite în primele 30 de minute - 15, în timp ce oaspeții sunt pe prima poziție la număr de goluri izbutite după minutul 75 - 12.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 120 de ori, de 42 de ori au câștigat giuleștenii, de 50 de ori s-au impus dinamoviștii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Rapid gazdă: 60 de jocuri - 25 victorii Rapid - 14 remize - 21 succese Dinamo.

Întâia confruntare a avut loc pe 9 septembrie 1948, Dinamo - CFR Bucuresti 0-1. Golul lui Ştefan Filotti, din minutul 60, le-a produs „roş-albilor" prima înfrângere din istoria clubului în campionatul României. Cele doua formatii erau antrenate de Coloman Braun – Dinamo, respectiv Petre Steinbach – Rapid.

Cea mai mare diferenţă de scor: 17 septembrie 1988, Dinamo - Rapid 6-0 (Cămătaru dublă, Mateuţ, Rednic, Andone, Vaişcovici).

Ultima victorie bifată de Dinamo: 11 aprilie 2015, Dinamo - Rapid 2-0.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 19 octombrie 2025, Dinamo - Rapid 0-2 (Eddy Gnahore - autogol, Cristian Manea), conform lpf.ro.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 27 52 3 Rapid 27 49 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 27 44 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 28 42 8 UTA Arad 28 42 9 Oțelul Galați 28 41 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport