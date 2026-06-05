Florentin Petre, pe urmele lui Kopic! „Secundul” lui Dinamo merge după croat. Care ar putea fi următoarea destinație pentru cei doi

Florentin Petre (50 de ani) va pleca de la Dinamo odată cu antrenorul principal, Zeljko Kopic.

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Dinamo a anunțat, vineri dimineață, despărțirea de tehnicianul croat, iar „secundul” roș-albilor a luat, la rândul său, decizia de a nu mai continua la club.

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Florentin Petre va părăsi Dinamo odată cu Zeljko Kopic

Cei doi au dezvoltat o relație de prietenie la Dinamo, iar Petre își dorește să-l urmeze pe Kopic la viitoarea sa formație.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, următoarea destinație a acestora ar putea fi Al-Wahda, echipă care a încheiat pe locul 5 în prima ligă din Emiratele Arabe Unite, care l-ar fi atras pe tehnicianul croat cu un salariu greu de refuzat.

Totodată, Zeljko Kopic a mai fost ofertat și de alte cluburi din zona Golfului.

Cât despre Florentin Petre, acesta se alăturase echipei în vara lui 2024. La începutul lunii aprilie, înainte de meciul din etapa #3 a play-off-ului, „câinii” anunțau că acesta și-a prelungit înțelegerea pentru încă două sezoane.

Planul lui Dinamo? Conducerea clubului intenționează să-l instaleze pe Nuno Campos, tehnicianul portughez de la Zalaegerszeg, a cărui clauză vor să o achite cu banii primiți după rezilierea lui Kopic, care mai avea contract până în 2028.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul meci al sezonului

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