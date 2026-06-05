„Am pus lucrurile la punct” Deznodământ neașteptat după anunțul care a stârnit agitație la Farul. Decizia luată de Ciprian Marica

Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, și-a decis viitorul, după ce „marinarii” l-au numit în funcția de antrenor pe Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani).

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În urmă cu câteva zile, Marica susținea că ia în calcul să se retragă din proiect, după ce nu a fost consultat și nici informat de Gică Popescu (58 de ani), acționarul majoritar al clubului, în legătură cu alegerea noului tehnician al echipei.

Ciprian Marica rămâne în continuare la Farul: „Am pus lucrurile la punct”

Contactat de GOLAZO.ro după numirea lui Ioan Ovidiu Sabău ca antrenor, fostul atacant a anunțat că tensiunile au fost depășite și că va rămâne la Farul.

„Rămân în continuare în proiect. Am pus lucrurile la punct” , a declarat Marica.

Ciprian Marica și Gică Popescu/ Foto: sportpictures.eu

Ulterior, fostul atacant a dezvăluit că a luat această decizie după ce a discutat cu Gică Popescu.

„Am vorbit la telefon. Am reglat lucrurile, zic eu. Ne-am spus unul altuia ce aveam de spus. Sincer, a fost o chestie de genul «Tu de ce nu m-ai sunat?», «Dar tu de ce nu m-ai sunat?». S-au mai reglat lucrurile.

Am lămurit că de acum încolo va exista o comunicare mai bună și vom face lucrurile împreună și de comun acord.

Sunt bucuros cu numirea lui Neluțu Sabău, e un antrenor pe care îl admiram, e un constructor, cum a fost ca jucător, așa pare și ca antrenor. La noi trebuie să construiască.

Sper să reușească prin seriozitatea pe care o are, cu profesionalismul său, cunoaște foarte bine Liga 1. Are toate atuurile să facă o treabă bună, să strălucim din nou”, a afirmat Marica la Digi Sport.

Trebuie să fim și realiști și să spunem că din punct de vedere financiar, bugetul trebuie să fie unul echilibrat. Ciprian Marica, acționar Farul

Ciprian Marica este implicat la Farul Constanța din iulie 2018, când a achiziționat, în urma unei licitații, brandul și palmaresul clubului.

Ulterior, în anul 2021, proiectul său a fuzionat cu FC Viitorul, clubul lui Gheorghe Hagi.

Fostul atacant a devenit parte din structura de acționariat a noii entități și deține în prezent o cotă minoritară de 10% din club.

Ioan Ovidiu Sabău a preluat Farul

Sabău îi ia locul lui Flavius Stoican, care și-a reziliat, marți, contractul cu gruparea constănțeană.

Sub conducerea lui Stoican, Farul a reușit să evite in extremis retrogradarea, după ce a învins-o pe Chindia Târgoviște la loviturile de departajare, în barajul de menținere/promovare în Liga 1 (4-4 la general, 4-2 d. pen.).

„Începând de astăzi, Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor principal al echipei noastre.

Născut la Câmpia Turzii, la 12.02.1968, Ioan Ovidiu Sabău este un fost mare internațional al României, pentru care a evoluat de 55 de ori și a marcat 8 goluri. A fost un membru important al «Generației de Aur», fiind prezent la două turnee finale: Campionatul Mondial din 1990 și Campionatul European din 1996.

Ca antrenor a mai pregătit până în prezent pe Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Poli Timișoara, FCM Tg.Mureș, Rapid București, ASA Tg.Mureș și Universitatea Cluj.

Bun venit la Farul și mult succes!”, se arată în mesajul transmis de Farul pe site-ul său oficial.

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