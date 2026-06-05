Nu e pe placul lui Baciu Antrenorul indică punctul slab al jucătorului ofertat de FCSB: „Are probleme destul de mari”

Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, l-a caracterizat pe Anderson Ceara (27 de ani), mijlocașul de la Csikszereda pentru care roș-albaștrii au înaintat o ofertă.

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Aflat la Csikszereda din iarna lui 2024, Ceara a impresionat în primul sezon al ciucanilor în Liga 1 și este una dintre principalele ținte de transfer ale celor de la FCSB pentru noua stagiune.

Mihai Stoica a recunoscut că roș-albaștrii au demarat deja negocierile pentru transferul fotbalistului brazilian.

Marius Baciu: „Are probleme tactice în defensivă destul de mari”

Marius Baciu a vorbit și el despre Anderson Ceara și s-a declarat nemulțumit de faptul că jucătorul de 27 de ani nu se implică mai mult în faza defensivă.

„Anderson Ceara e un jucător interesant, un profil de jucător care ar putea să ne ajute. Am niște informații de acolo, jucător care cu o echipă bună în spate poate să iasă mult mai bine în față.

Am informații despre fiecare jucător care ne interesează. Am primit și referințe bune, și mai puțin bune despre Ceara. Are părți la care trebuie să fim atenți. E brazilian.

Anderson Ceara e om de bază la Csikszereda/ Foto: sportpictures.eu

Are probleme tactice în defensivă destul de mari. Îi place mingea cam mult, e un fel de Eric”, a declarat Marius Baciu, la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport.

I-am făcut o ofertă, e în vigoare. E driblangiu, cum îmi place mie. Gigi Becali, patron FCSB, despre Ceara

Cifrele lui Anderson Ceara

În stagiunea recent încheiată, Ceara a evoluat în 40 de partide în toate competițiile. A marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Crescut de Santos, brazilianul a mai evoluat de-a lungul carierei pentru CRB, Maringa și Santa Cruz.

650.000 de euro este cota de piață a lui Anderson Ceara, potrivit transfermark.ro

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