Oltenii, cu gândul la trofeu Fotbaliștii Craiovei știu deja ce vor face dacă vor câștiga Cupa României: „Aș dormi cu el!”

Adrian Rus (30 de ani) și David Matei (19 ani), fotbaliștii Universității Craiova, au prefațat duelul cu U Cluj, din finala Cupei României.

Meciul se va juca astăzi, de la ora 20:00, la Sibiu.

Finala Cupei vine într-un moment important pentru ambele formații.

Pe lângă lupta pentru trofeu, U Cluj și U Craiova sunt implicate și în cursa pentru titlu în Superliga. În acest moment, cele două echipe sunt despărțite de un singur punct, cu două etape rămase de disputat.

Adrian Rus: „Trebuie să intrăm foarte concentraţi”

Adrian Rus, care este suspendat pentru finală din cauza cumulului de cartonașe galbene, are încredere în coechipierii săi că pot câștiga Cupa.

„Am ales Universitatea Craiova pentru că e un club care mereu îşi impune obiective mari. La rândul meu, înainte să încep sezonul, mereu îmi fixez obiective măreţe şi am încredere că se pot îndeplini.

E normal să existe emoţii, dar sunt emoţii pozitive şi cred că este un meci foarte important şi trebuie să intrăm foarte concentraţi”, a declarat Adrian Rus, citat de orangesport.ro.

Adrian Rus este suspendat în finală. Fundașul oltenilor a văzut primul cartonaș galben în meciul din sferturi cu CFR Cluj, scor 3-1 după prelungiri.

Al doilea avertisment văzut de stoperul venit de la Pisa a fost în semifinala cu Dinamo, imediat după ce Rus a marcat golul de 1-1 în minutul 118, atunci când și-a dat jos tricoul.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Rus, conform Transfermarkt

Adrian Rus s-a gândit deja ce va face cu trofeul Cupei României, dacă Craiova va câștiga finala.

„Cred că o zi l-aş ţine în centrul oraşului, iar celelalte două, probabil acasă, alături de familie, pentru că mereu sunt alături de mine”.

Probabil în pat, cu mine. Aş dormi cu el! Profit de el la maximum David Matei, mijlocaș Craiova

U Cluj a câștigat Cupa doar în 1965, cu toate că a mai disputat alte cinci finale, în 1934, 1942, 1949, 2015 și 2023!

De partea cealaltă, oltenii se mândresc, pe bună dreptate, cu nu mai puțin de 7 trofee adjudecate, pe firul timpului din 1977, 1978, 1981, 1983 și continuând după Revoluție cu 1991, 2018 și 2021. În plus, două alte finale disputate: 1975 și 1985, conform cuparomaniei.frf.ro.

