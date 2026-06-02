Statuia lui Messi, demontată Monumentul dedicat argentinianului a fost declarat nesigur: „Se leagănă când bate vântul”

Statuia dedicată lui Lionel Messi (38 de ani) din Kolkata, India, a fost demontată din locul amplasării, la doar câteva luni de la inaugurare.

Din ce motive s-a luat această decizie, mai jos în articol.

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În decembrie anul trecut, Lionel Messi s-a aflat într-o vizită de 3 zile în India, în cadrul unui eveniment numit „GOAT Tour” (Greatest of All Times - cel mai bun din toate timpurile).

În Kolkata, starul argentinian a dezvelit o statuie de 21 de metri care îl înfățișează ridicând trofeul Cupei Mondiale, câștigat alături de Argentina în 2022.

Statuia dedicată lui Lionel Messi din India, demontată

La aproape 6 luni de la inaugurare, statuia care îl înfățișează pe Lionel Messi a fost demontată din motive de siguranță.

Monumentul ar fi fost observat cum se leagănă în momentele când vântul era puternic, iar autoritățile au intervenit pentru a evita posibilele daune.

Sharadwat Mukherjee, membru al parlamentului statului Bengalul de Vest, a declarat:

„Statuia legendei fotbalului argentinian a fost declarată nesigură. Am observat că statuia se leagănă atunci când bate vântul”, a spus acesta, conform corrieredellosport.it.

This Messi statue in Kolkata, India 🔥



pic.twitter.com/J8gWdIR92r — Major League Soccer (@MLS) December 12, 2025

Luni, statuia a fost ridicată și încărcată într-un camion cu ajutorul unei macarale hidraulice, fără a fi deteriorată.

Nu se știe încă dacă monumentul dedicat lui Lionel Messi va fi amplasat în același loc după lucrările de consolidare sau dacă fi mutat în altă locație.

Lionel Messi, carieră impresionantă

La vârsta de 17 ani, 10 luni și 7 zile, Lionel Messi a marcat primul său gol pentru echipa mare a Barcelonei, împotriva celor de la Albacete, într-o partidă disputată în La Liga, în mai 2005.

Messi a intrat pe teren în locul lui Samuel Eto'o și a avut nevoie doar de trei minute pentru a înscrie primul din cele 672 de goluri marcate pentru Barcelona.

A petrecut 16 ani la clubul catalan, pentru care a jucat 778 de meciuri. A câștigat 10 titluri în La Liga, 7 Cupe și Supercupe ale Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei și 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor.

În august 2021, Lionel Messi s-a transferat la PSG, formație pentru care a jucat 75 de meciuri, a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive.

După experiența din Franța, Messi a semnat cu Inter Miami, în iunie 2023, echipă pentru care evoluează și în prezent.

Pentru formația americană a înscris 90 de goluri în 104 de meciuri. A oferit și 51 de pase decisive.

116 goluri a înscris Lionel Messi pentru naționala Argentinei, în 198 de selecții. A oferit și 64 de pase decisive

Echipele împotriva cărora Lionel Messi a marcat cele mai multe goluri sunt:

Sevilla - 25

Athletic Bilbao - 24

Atletico Madrid - 23

Valencia - 18

Real Madrid - 17

Levante - 16

În 2012, Messi a stabilit recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic (91), dintre care 79 pentru Barcelona și 12 pentru naționala Argentinei.

910 goluri a marcat Lionel Messi în cariera sa

Lionel Messi se pregătește de cea de-a șasea participare la Campionatul Mondial alături de naționala Argentinei. Sud-americanii se află în grupa J, împreună cu Algeria, Austria și Iordania.

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