„O să aibă soarta lui Metaloglobus”  Oficialul lui FC Voluntari, cuvinte dure la adresa Corvinului » Acuzații grave: „Greșeli în favoarea lor”
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 12:07
  • Robert Gherghe, președintele executiv al clubului FC Voluntari, i-a criticat în termeni duri pe cei de la Corvinul Hunedoara, formație care a promovat deja matematic în Liga 1.

În urmă cu o săptămână, Corvinul a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-0 și a promovat în Liga 1 după o așteptare de 34 de ani.

Marți, formația ilfoveană a câștigat duelul cu Sepsi, scor 2-0, și încă visează la promovarea directă în prima divizie, cu o etapă înainte de final.

Robert Gherghe, atac la adresa Corvinului: „Echipa asta nu are față de Liga 1”

Deranjat și de modul cum au fost primiți cei de la FC Voluntari la Hunedoara, Robert Gherghe i-a criticat dur pe membrii clubului Corvinul.

„Lumea spune despre mine că sunt acid cu cei de la Hunedoara. Din punct de vedere sportiv, eu nu am ce le reproșa!

Că am spus că echipa asta nu are față de Liga 1 și o să aibă soarta lui Metaloglobus dacă nu schimbă, asta este, este părerea mea și pot să am și eu o părere, că suntem într-o țară liberă! În schimb, la Hunedoara, problema este de educație, în primul rând.

Cu tot respectul spun, dar cred că dacă Charles Darwin s-ar fi oprit prin Hunedoara nu mai făcea nicio teorie despre evoluție. Cred că spunea doar despre supraviețuire în condiții extreme sau ceva de genul ăsta! Eu am rămas mai mult decât surprins de aceste țărănisme vechi, din anii ’90, când începeai cu oaspeții, cu echipa din Ilfov.

Astea sunt chestii mizere, pe care le fac reprezentanții unui oraș mizer, cum este Hunedoara! Crede-mă că eu am vrut să plec și când am pus pe GPS, în ziua meciului, Hunedoara, știi ce mi-a spus GPS-ul? «Chiar vrei să ajungi acolo?». Nu e vorba de replici, e vorba de realitate”, a spus Gherghe sâmbătă, la Metropola TV, citat de liga2.prosport.ro.

Până la urmă, din punct de vedere sportiv, eu i-am felicitat. Vom vedea ce le va rezerva viitorul, atât nouă, cât și lor. Este clar că la ora actuală, FC Voluntari, eu nu mai cred în moș Crăciun și nu am crezut niciodată, va merge la baraj. E o diferență de cinci puncte (n.r. față de Sepsi, înainte de meciul de marți) Robert Gherghe, președinte executiv FC Voluntari

Robert Gherghe: „Au fost greșeli mari în favoarea lor”

Oficialul clubului FC Voluntari consideră că Corvinul a fost ajutată de arbitri de-a lungul sezonului.

„Dacă în timpul sezonului regular nu ar fi fost aceste «troe» de penalty, plus că au și ratat multe, parcă pe la Metalul Buzău, cu Steaua, adică au fost împinși, au fost greșeli mari în favoare lor. Dacă diferența ar fi fost mai mică, la ce a arătat Corvinul.

A fost un echilibru major. Eu nu spun că Voluntari e mai bună decât Corvinul, eu spun că a fost un echilibru. Sepsi e cea mai bună echipă, apoi Voluntari și Corvinul sunt cam acolo. Eu recunosc treaba asta, dar ei, obținând punctele alea cum le-au obținut, cu cupa prieteniei…

Să vedem golul ăla cu care au câștigat ei la Bistrița. Eu am curaj să recunosc lucrurile astea. Să aibă și ei curajul să le recunoască.

Strategia celor de la Corvinul, bravo! Să sărim peste momentul ăsta. Au mers în Liga 1, să fie sănătoși, să vedem dacă ne vom mai întâlni, ce se va întâmpla, vom vedea!”, a mai declarat Robert Gherghe.

Gherghe: „Dacă nu era Mircea Lucescu, nu exista Hunedoara în fotbalul românesc”

Robert Gherghe și-a continuat tirada la adresa Corvinul, luându-se de această dată de tradiția clubului din Hunedoara.

„Îi auzeam pe ăștia de la Corvinul despre echipe de tradiție! Băi, frate, lăsați-mă cu tradiția voastră! Adică eu, FC Voluntari, o să am voie să fiu în prima ligă când o să am 100 de ani, ca să am tradiție?

Păi, uitați-vă voi, cu tradiția voastră cu tot, că aveți o Cupă a României! Noi avem o Cupă, și o Supercupă! Și noi mai avem și finale, semifinale, mai avem multe. Ce mare lucru?

Dacă nu era Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, și acea generație extraordinară cu Ioan Andone, Mateuț, toți care erau acolo, Klein, Rednic, toți, nu exista Hunedoara în fotbalul românesc. Nu exista!

Deci lăsați-mă cu tradiția voastră de acolo. Că dacă aveați tradiție, existați în 35 de ani și aveați un stadion de fotbal”, a încheiat Robert Gherghe.

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul968
2Sepsi963
3FC Voluntari961
4Steaua București949
5FC Bihor949
6Chindia Târgoviște942

